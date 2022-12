Lehren aus der FTX-Pleite

Schon wieder werden Bitcoin und Co. totgesagt. Für viele Beobachter ist die Pleite der auf den Bahamas ansässigen Handelsplattform FTX ein Indiz für die Anfälligkeit der Token-Economy für Betrüger und Scharlatane. Der Zusammenbruch von FTX, dem bislang zweitgrößten Marktplatz für Kryptoassets der Welt und vor allem in den USA beliebt, wurde ausgerechnet vom größten Player Binance ausgelöst. Dieser kündigte an, seine von FTX herausgegebenen Token FTT auf den Markt zu werfen.



Dies führte zu einem Absturz der Token von 25 US-Dollar auf aktuell etwa 1,30 US-Dollar. Anschließend kündigte Binance-Gründer Changpeng Zhao (genannt CZ) an, FTX zu übernehmen, zog dieses Angebot jedoch anschließend zurück. Hintergrund sind wohl desaströse Compliance-Regeln und Betrug. Mit FTT-Token besicherte Einlagen der Kunden wurden an den Hedgefonds Alameda Research, der zum FTX Konglomerat gehört, ausgeliehen. Als der Token ins Bodenlose fiel, waren die Sicherheiten und damit auch die Einlagen (Bitcoin, Ether, etc.) verloren.

