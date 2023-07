Laramide Resources erbohrt vier Uranprojekte des australischen Portfolios

Die kanadische Laramide Resources Ltd. (TSX: LAM; ASX: LAM; OTCQX: LMRXF) nutzt das Ende der australischen Regenzeit für insgesamt rund 4.000 m Explorationsbohrungen auf seinen Uranprojekten in Down Under und knüpft an die erfolgreiche Arbeit aus dem Vorjahr an.



Auf dem Uran-Projekt Amphitheatre in Westmoreland in Queensland hat die erste von zehn geplanten Bohrungen begonnen. Anschließend sind Ressourcenbohrungen in den nahe gelegenen Projekten Long Pocket und Huarabagoo geplant. Gleichzeitig laufen auch Feldarbeiten auf strategischen, historisch bekannten Zielen im Murphy-Projekt im angrenzenden Northern Territory (siehe Abbildung 1).



Die Bohrungen auf dem Amphitheatre-Grundstück sollen historische Ergebnisse bestätigen und die 2021 identifizierten Mineralisierungszonen erweitern. Bei dem fortgeschrittenen Projekt Long Pocket sollen die Bohrungen eine erste Mineralressourcenschätzung ermöglichen. Die Bohrungen R bei Huarabagoo dienen der Ressourcenerweiterung im Vorfeld einer geplanten globalen Ressourcenaktualisierung. Außerdem werden die Bohrungen bei Huarabagoo auf die 2012 entdeckte Goldmineralisierung abzielen.



Auf dem Murphy-Projekt in den Northern Territories sind radiometrische Bodenuntersuchungen im Gange. Laramide ist das erste Unternehmen seit mehr als 40 Jahren, das dort systematisch nach Uran- und Basismetallvorkommen exploriert, nachdem BHP in den 1970er Jahren Ziele identifiziert hat. Laramide plant, dieses große Mineralsystem zu untersuchen, das bei historischen Probenahmen bemerkenswerte Ergebnisse geliefert hat und bedeutende Zinn-, Wolfram-, REE- und Vanadiumvorkommen sowie Kupfer und Gold enthält.



Abbildung 1: Laramides Besitzungen in Australien mit den wichtigsten Uranlagerstätten und neuen Metallvorkommen.



Marc Henderson, Präsident und CEO von Laramide, kommentierte die geplanten Aktivitäten wie folgt: „Nach einer späten und ausgiebigen Regenzeit ist es großartig zu sehen, wie die Feldteams mit der Arbeit beginnen, von der wir glauben, dass sie eine große und konsequente Explorationsarbeit über unser großes Landpaket in Nordaustralien sein wird. Ein erfolgreicher Einstellungsprozess bringt erfahrene Mitarbeiter und Auftragnehmer mit einer langfristigen Perspektive, um institutionelles Wissen über das Projekt aufzubauen. Wir freuen uns, dass Rhys Davies wieder an Bord ist und diese aggressive Kampagne leitet. Rhys hat bereits während der Ressourcenbohrkampagne 2006-2009 für Laramide gearbeitet.“



Amphitheatre



Das Uranprojekt Amphitheatre befindet sich 16 km nordöstlich der Uranlagerstätte Junnagunna und zeigt sich als starke radiometrische Anomalie von 400 m x 300 m aus der Luft. Sichtbare sekundäre Uranmineralien wie Carnotit und Torbernit sind an der Oberfläche vorhanden und befinden sich in der Einheit PTW4 des Westmoreland-Konglomerats. Die in den Bohrungen von 2022 identifizierte Mineralisierung scheint mit der mafischen Intrusion in Zusammenhang zu stehen und weist Ähnlichkeiten mit anderen nahe gelegenen Uranlagerstätten auf, nämlich Redtree, Huarabagaoo und Junnagunna, die zusammen eine Ressource von 51,9 Mio. Pfund U3O8 beherbergen.





Auf dem Uranprojekt Amphitheatre: Blick nach Osten. Historischer vertikaler Schacht im Vordergrund mit torbernitreichen Abraumhalden dahinter; Foto: Laramide

Resources



Das Gebiet war Gegenstand historischer Explorationen in den späten 1960er und frühen 1970er Jahren, die Perkussionsbohrungen und Diamantbohrungen mit schmalen Abschnitten von bis zu 0,838 % U3O8[2] mit sichtbarem Uraninit und Torbernit umfassten.



Zu den bedeutenden Ergebnissen (>200ppm U3O8) der Bohrungen von 2022 gehören:



- AMDD001 - 3m @ 507ppm U3O8 ab 59m, einschließlich 1m @ 1072ppm (0,107%) U3O8



Bis zu 10 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 1.000 m wurden konzipiert, um historische Bohrungen zu validieren und die Architektur der mafischen Intrusionseinheit zu bestimmen, um die geologischen Einflüsse auf die Mineralisierung zu verstehen.



Long Pocket und Black Hills



Long Pocket befindet sich 7 km östlich der Uranlagerstätte Junnagunna und 12 km nordöstlich von Redtree (siehe Abbildung 1). Aufgrund der ermutigenden Ergebnisse der Explorationsbohrungen von 2022 wird Laramide in der Feldsaison 2023 ein umfangreicheres Bohrprogramm zur Definition der Ressourcen auf Long Pocket durchführen. Erste Explorationsbohrungen sind auch für das nahe gelegene Uranvorkommen Black Hills geplant.



Black Hills, das sich 1 km nordöstlich von Long Pocket befindet, weist eine breite radiometrische Anomalie aus der Luft auf. Historische Bohrergebnisse (QML, 1970) umfassen 3,13 @ 0,44% U3O8 (DDL018) und 7,77m @ 0,14% U3O8 (DDL013)[4], die während der Amtszeit von Laramide nicht weiterverfolgt wurden.



Zu den bedeutenden Bohrergebnissen (>200ppm U3O8) aus dem Jahr 2022 gehören[5]:



- LP22DD001 - 2m @ 403ppm U3O8 von der Oberfläche und 2,7m @ 718ppm U3O8 von 39,3m



Wichtig ist, dass die Ergebnisse den Bereich der bekannten Uranmineralisierung in Sandstein in Richtung Nordosten erweitern. Außerdem bestätigen sie die flache und flach liegende Natur der Mineralisierung.



Huarabagoo



Laramide hat Zonen für eine mögliche Erweiterung der Mineralisierung in der Lagerstätte Huarabagoo identifiziert, die mit bis zu 1.000 m langen Bohrungen zur Ressourcenerweiterung getestet werden sollen. Huarabagoo befindet sich in dem strukturellen Korridor zwischen Redtree und Junnagunna (Abb. 1) und ist derzeit in der Westmoreland-Ressource enthalten. Die Lagerstätte Huarabagoo und der strukturelle Korridor Huarabagoo-Junnagunna ist die am wenigsten erkundete der drei Hauptlagerstätten bei Westmoreland und wurde zuletzt 2012 durch Bohrungen erprobt. Dabei wurden neue Mineralisierungszonen identifiziert, die ein Wachstumspotenzial[6] sowie interessante Goldergebnisse (2 m mit 6,1 g/t Au und 4 m mit 30,9 g/t Au) aufweisen.



Die Bohrkampagne 2023 wird vollständig als Einschicht-Diamantprogramm durchgeführt, das eine Kombination aus NQ- und HQ-Kernbohrungen vorsieht. Das Programm wird voraussichtlich bis Oktober 2023 vollständig abgeschlossen sein.



Projekt Murphy



Das Projekt Murphy wurde erworben, um das bekannte geologische Zentrum der Uranlagerstätten von Westmoreland strategisch zu kontrollieren, und ist daher sehr aussichtsreich für Uran. Der Murphy Inlier beherbergt jedoch auch zahlreiche andere Mineralvorkommen und Lagerstätten, einschließlich Zinn, Wolfram, Kupfer, Seltene Erden, Vanadium und Gold.



Parallel zu den Bohrungen auf Westmoreland hat das Laramide-Team mit den Feldarbeiten auf dem Murphy-Projekt begonnen. Das Projektgebiet beherbergt zahlreiche Uran- und Basismetallziele, von denen einige seit Jahrzehnten nicht mehr vor Ort untersucht worden sind. Die anfänglichen Arbeiten konzentrieren sich auf radiometrische Untersuchungen am Boden, um die radiometrischen Anomalien aus der Luft zu verfeinern, sowie auf Gesteins- und Bodenproben an der Oberfläche.



Laramide verfolgt die Strategie, sein globales und australisches Projektportfolio auszubauen. Rhys Davies wurde zum Leiter der Programme in Australien ernannt. Rhys Davies kehrt als früherer Mitarbeiter zu Laramide zurück und bringt sein Wissen über die Westmoreland- und Murphy-Projekte mit ein. Davies verfügt über mehr als 17 Jahre Erfahrung in der Mineralienexploration und im Projektmanagement in der Rohstoffindustrie. Seine Laufbahn erstreckt sich über Australasien, Europa, den Nahen Osten und Nordafrika und umfasst Rohstoffe wie Uran, Kupfer, Kobalt, Gold, Zinn, REEs und Diamanten.



Abonnieren Sie jetzt den Goldinvest.de-Newsletter

Folgen Sie Goldinvest.de auf LinkedIn





Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.



Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von Laramide Resources halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen Laramide Resources und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist.