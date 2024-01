Laramide Resource nimmt die Arbeiten auf Uranprojekt La Jara Mesa wieder auf

Laramide Resources (TSX: LAM, FSE: L4RA, WKN: A1H8DW) konzentriert sich auf die Exploration und die Erschließung hochwertiger Uranvorkommen in Australien und im Westen der Vereinigten Staaten. Das Portfolio des Unternehmens umfasst fünf fortgeschrittene Uranprojekte darunter das La-Jara-Mesa-Projekt in New Mexico. Es wurde bereits im Jahr 2012 erworben, lange Zeit aber nicht weiterentwickelt, weil der Uranpreis zu unattraktiv war. Die jüngsten Preisanstiege haben nun wieder Bewegung in die Entwicklung gebracht, sodass Laramide in dieser Woche bekanntgeben konnte, dass der Überprüfungsprozess für den Entwurf der Umweltverträglichkeitserklärung wieder aufgenommen wird.





Blick auf das Uranprojekt La Jara Mesa; Quelle: Laramide Resources



In den USA sind die Fertigstellung der endgültigen Umweltverträglichkeitserklärung und eines Entscheidungsprotokolls des United States Forest Service wichtige Voraussetzungen, die ein Projekt mitbringen muss, wenn es den Sprung von einer lediglich explorierten hin zu einer produzierenden Liegenschaft vollziehen möchte. Dies gilt selbstverständlich auch für das La-Jara-Mesa-Projekt in New Mexico.



Im Bemühen, dieses voranzubringen, hat Laramide Resources eine Vereinbarung mit dem United States Forest Service, dem Cibola National Forest und den National Grasslands unterzeichnet. Sie sieht vor, dass das Unternehmen alle Dienstleistungen finanzieren wird, die erforderlich sind, um die Analyse des United States Forest Servic gemäß dem National Environmental Policy Act wieder aufzunehmen.



Durch mehr als 700 Bohrungen ist das Projekt bereits gut entwickelt



Damit werden jene Arbeiten wieder aufgenommen, die im Mai 2012 unterbrochen worden waren und Laramide Resources bestätigt, dass der Cibola National Forest and National Grasslands of the U.S.F.S. den vom Unternehmen entwickelten Betriebsplan für die Mine La Jara Mesa erhalten haben. Er sieht den Bau und Betrieb einer Untertagemine auf den nicht patentierten Bergbauansprüchen auf La Jara Mesa im Mount Taylor Ranger District vor.



Als nächsten Schritt wird der Cibola National Forest nun eine Umweltverträglichkeitserklärung gemäß Bestimmungen des National Environmental Policy Acts erstellen. Sie wird die Basis dafür darstellen, wie die Entwicklung eines Uranexplorations- und Bergbaubetriebs aus Umweltgesichtspunkten zu bewerten ist.



Aktuell verfügt die im Jahr 1980 entdeckte Lagerstätte, eine sandsteinhaltige Lagerstätte im Rollfront-Stil, über eine NI 43-101-konforme Ressource von 7.257.817 Pfund Uranoxid (U3O8) in den Klassifizierungen „gemessen“ und „angezeigt“. Darüber hinaus werden weitere 3.172.653 Pfund Uranoxid der abgeleiteten Kategorie zugerechnet.



