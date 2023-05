Lanxess-Calls mit 94%-Chance bei Kurserholung auf 40 Euro

Nach dem kräftigen Kursanstieg zum Jahresbeginn, der den Aktienkurs bis zum 3.2.23 auf bis zu 47,83 Euro beförderte, verlor die im MDAX gelistete Aktie des Spezialchemie-Konzerns Lanxess (ISIN: DE0005470405) den gesamten Kursgewinn. Mit derzeit 36,20 Euro notierte die Aktie jetzt etwa auf dem gleichen Niveau, das sie vor dem kurzfristigen Kursanstieg hatte.

Da der Abbau der Lagerbestände nun fast abgeschlossen sei, bekräftigten die Experten der UBS trotz eines nur geringfügigen Verbesserungspotenzials in der Konsumgüter- und Industriechemie-Sparte mit einem Kursziel von 48 Euro ihre Kaufempfehlung für die Lanxess-Aktie. Kann sich die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 40 Euro erholen, wo sie zuletzt im März 2023 notierte, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 38 Euro

Der Société Générale-Call-Optionsschein auf die Lanxess-Aktie mit Basispreis bei 38 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SV2JC65, Bewertungstag 15.9.23, wurde beim Lanxess-Aktienkurs von 36,20 Euro mit 0,17 – 0,18 Euro quotiert.

Gelingt der Lanxess-Aktie in spätestens einem Monat die Erholung auf 40 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,35 Euro (+94 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 32,005 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Lanxess-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 32,005 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UK6G3L0, wurde beim Lanxess-Aktienkurs von 36,20 Euro mit 0,44 – 0,45 Euro taxiert.

Legt die Lanxess-Aktie auf 40 Euro zu dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern die Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,79 Euro (+76 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 30,048 Euro

Der BNP Paribas-Open End Turbo-Call auf die Lanxess-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 30,048 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PN3CC98, wurde beim Lanxess-Aktienkurs von 36,20 Euro mit 0,64 – 0,65 Euro gehandelt.

Beim Lanxess-Aktienkurs von 40 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,99 Euro (+52 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Lanxess-Aktien oder von Hebelprodukten auf Lanxess-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek