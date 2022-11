Lanxess-Calls mit 82%-Chance bei Kursanstieg auf 42 Euro

Die im MDAX gelistete Aktie des Spezialchemie-Konzerns Lanxess (ISIN: DE0005470405) konnte sich in den vergangenen Wochen deutlich von ihrem Jahrestief vom 29.9.22 bei 28,16 Euro nach oben hin absetzen. Obwohl das Unternehmen am 9.11.22 wegen der hohen Rohstoff- und Energiekosten die Gewinnerwartungen für das Jahr 2022 etwas reduzieren musste, was zu einem unmittelbaren Kurseinbruch von fünf Prozent führte, konnte die Aktie das Minus in den darauf folgenden Tagen überkompensieren. Bei der Erstellung dieses Beitrages notierte die Lanxess-Aktie bei 38,37 Euro.

Nach der Veröffentlichung der Zahlen und einer Kapitalmarktveranstaltung bekräftigen Experten in Analysen mit Kurszielen von bis zu 65 Euro (Baader Bank) ihre Kauf- oder Halte-Empfehlungen für die Lanxess-Aktie. Kann die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder die 40-Euro-Marke überwinden, um danach auf 42 Euro zuzulegen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 40 Euro

Der HSBC-Call-Optionsschein auf die Lanxess-Aktie mit Basispreis bei 40 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HG4Q236, Bewertungstag 15.3.23, wurde beim Lanxess-Aktienkurs von 38,37 Euro mit 0,33 – 0,34 Euro quotiert.

Gelingt der Lanxess-Aktie in spätestens einem Monat der Anstieg auf 42 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,49 Euro (+44 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 34,831 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Lanxess-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 34,831 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UK85L49, wurde beim Lanxess-Aktienkurs von 38,37 Euro mit 0,38 – 0,39 Euro taxiert.

Legt die Lanxess-Aktie auf 42 Euro zu dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern die Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,71 Euro (+82 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 32,37 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Lanxess-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 32,37 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DW6PEE7, wurde beim Lanxess-Aktienkurs von 38,37 Euro mit 0,62 – 0,63 Euro gehandelt.

Beim Lanxess-Aktienkurs von 42 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,96 Euro (+52 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Lanxess-Aktien oder von Hebelprodukten auf Lanxess-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek