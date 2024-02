Das Land der (wieder-)aufgehenden Sonne

Japans Börse hatte über Jahrzehnte ein Tal der Tränen durchschreiten müssen. Doch das Blatt hat sich gewendet. Gestern schloss der Nikkei 225 erstmals über 39.000 Punkten, womit er das bis dahin gültige Allzeithoch vom Dezember 1989 (!) pulverisierte.

Die Ursachen dafür sind vielfältig. Einen erheblichen Teil trugen die Reformen – ein Mix aus fiskalischen Anreizen und strukturellen Neugestaltungen – des früheren Premierministers Shinzō Abe dazu bei. Aber auch die schwache Landeswährung und die steigenden Exporte in den chinesischen Markt haben die Anleger erneut von Japan überzeugen können.

Die japanischen Verdoppler

Einer der ersten Investoren war das Orakel aus Omaha, der bereits in 2020 die positiven Entwicklungen erahnte. Warren Buffett erwarb Anteile von fünf fundamental überzeugenden Konzernen. Darunter Itochu, eines der größten japanischen Handelsunternehmen im Bereich Import/Export. Auch Mitsubishi, hierzulande vor allem als Autohersteller bekannt, ist tatsächlich ein sehr breit aufgestelltes Handelskonglomerat. Alle fünf Investments haben sich seitdem mehr als verdoppelt. Trotzdem ist der Nikkei 225 zu den anderen Indizes weiter vergleichsweise unterbewertet, bietet also noch immer Einstiegschancen.

Der „Gutanleger“

Wolfgang Schwarz (Aconcagua) ist es ein großes Anliegen, mit seinem wikifolio Responsible Investing nicht nur Renditen zu erwirtschaften, sondern ausschließlich auf ethisch verantwortliche Unternehmen zu setzen. Entsprechend fallen Sektoren wie Rüstung, Öl oder Tabak ausnahmslos durchs Raster. Eine positive Branche wäre stattdessen zum Beispiel die Medizintechnik. Mit seinem Ansatz möchte Schwarz zeigen, dass moralisch verantwortungsbewusstes Investieren nicht im Widerspruch zu finanziellem Erfolg an der Börse steht. Kaufkandidaten werden anhand klassischer Value-Kriterien bewertet: konsistente Cashflows, geringe Verschuldung, steigendes EBITDA, vertrauenswürdiges Management etc. Auf ausgeklügelte Charttechnik verzichtet er ausdrücklich. Es reicht, wenn sich die auserwählten Aktien in einem langfristigen Aufwärtstrend befinden. Aktuell verfügt Schwarz noch über 12,3 % Cash, obwohl er nicht weniger als 86 Einzelwerte zu managen hat, darunter auch der ein oder andere Exot wie Itochu Shoji, CTT-Correios de Portugal, 7C Solarparken, Energiekontor und Kontron. Der Wert seines wikifolios legte im Jahresdurchschnitt um erfreuliche +10,0 % zu, die Gesamtrendite seit August 2017 beläuft sich auf +86 %.

Der Programmierer

Anscheinend besitzt Thomas Spier (TSTrading) neben seinem ausgeprägten Finanzwissen auch noch überdurchschnittliche Programmierfähigkeiten. Denn für sein wikifolio Value meets Momentum hat er eigens ein quantitatives Modell entwickelt. Dabei filtert das Programm insbesondere europäische und nordamerikanische Aktien nach von ihm vordefinierten Kennzahlen. In einem ersten Schritt wird anhand von Value-Kriterien (KBV, KGV, Dividendenrendite usw.) eine Rangliste von günstig bis teuer erstellt. Parallel werden die Aktien aus der Perspektive des Momentums (z.B. Relative Stärke, 52-Wochen-Hoch) bewertet. Letztlich machen jene Aktien das Rennen, die gleichzeitig „günstig“ sind und ein hohes Momentum aufweisen. Verkauft wird, sobald eine Aktie in der Rangliste abrutscht. Spier hält im Moment Anteile von 18 verschiedenen Unternehmen und ist quasi vollinvestiert. Neben Itochu Shoji und Mitsubishi UFJ Financial Group sind die größten Positionen Cardinal Health, Hannover Rück und Chevron. Seit der Auflegung im Oktober 2020 summiert sich der Wertzuwachs des noch jungen wikifolios auf inzwischen +69,2 %. Dies entspricht einer starken jährlichen Durchschnittsperformance von +16,7 %.

Der Roboter

Die menschliche Arbeitskraft wird zunehmend durch Roboter und automatisierte Systeme ersetzt. Mit dieser Meinung ist Manuel Bauer (Klabauter64) bestimmt nicht allein. Doch er setzt diese Entwicklung in seinem wikifolio Robotics, Automation, Smart Home auch praktisch um, indem er seine Fühler hauptsächlich in diese Zukunftsbranchen ausstreckt. Als Strategie verfolgt er einen Growth-Ansatz auf Grundlage der modernen Portfoliotheorie nach Markowitz, die rein auf Erwartungswerten und Schwankungen von Aktien in der Vergangenheit beruht. Neben Aktien mischt er auch ausgewählte ETFs und Anlagezertifikate bei. Der mittel- bis langfristige Anlagehorizont ist damit begründet, dass sich einige der Unternehmen noch am Beginn ihrer Wachstumsphase befinden. 93,7 % seines Kapitals hat er augenblicklich in 61 Einzelwerte angelegt. Die besten Performer sind: Lumentum Holdings (+380 %), Eaton (+300 %), Mitsubishi Shoji (+193 %), Service Now (+171 %) und Schneider Electric (+165 %). Mit einer durchschnittlichen Jahresperformance von satten +14,6 % hat der „Klabauter64“ seit der Auflegung im Oktober 2014 ein Plus von +261 % erwirtschaftet.

Was kommt?

Die letzte Berichtswoche im Februar startet mit einem ereignisarmen Montag. Am Dienstag wird hierzulande das GfK-Verbrauchervertrauen präsentiert. In den USA ist dafür das Conference Board zuständig. Außerdem stehen noch die US-Auftragseingänge für langjährige Gebrauchsgüter auf der Tagesordnung. Für die Eurozone kommen am Mittwoch das Thema „Wirtschaftliches Vertrauen“ sowie der Geschäftsklimaindex auf den Tisch. US-Ökonomen interessieren sich zudem für die Zahlen zu den Privatausgaben, den persönlichen Einkommen und vor allem zum BIP. Am Donnerstag gibt es in Deutschland weitere wichtige Veröffentlichungen: Einzelhandelsumsätze, Arbeitslosenquote und harmonisierter Verbraucherpreisindex. Auch in den USA werden die Erstanträge zur Arbeitslosenunterstützung bekannt gegeben. Außerdem dürfte der PCE-Kerndeflator für starke Aufmerksamkeit sorgen. Der Freitag schließt mit dem Verbraucherpreisindex für die Eurozone und dem Verbraucherstimmungsindex der Reuters/Michigan Universität.

