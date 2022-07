La Française Kommentar zur kommenden EZB-Sitzung

Kommentar von François Rimeu, Senior Strategist, La Française AM



Eine vorsichtige Zinserhöhung, die erste seit 11 Jahren, und die Schlagkraft des neuen Anti-Fragmentierungsinstruments.



Auf der Juli-Sitzung wird die Europäische Zentralbank (EZB) ihren geldpolitischen Kurs bestätigen. Das Hauptaugenmerk wird auf dem Anti-Fragmentierungsprogramm mit der Bezeichnung „Transmissionsschutzmechanismus“ liegen.





Wie angekündigt wird die EZB ihre drei Leitzinsen um 25 Basispunkte anheben, nachdem sie ihr Programm zum Ankauf von Vermögenswerten (APP) am 1. Juli beendet hat; wir erwarten nicht, dass die EZB die Märkte mit einer Erhöhung um 50 Basispunkte überrascht.

Angesichts der jüngsten Inflationszahlen und des Abwärtsdrucks auf den Wechselkurs dürfte der allgemeine Ton weiterhin sehr hawkish bleiben.

Präsidentin Lagarde wird bekräftigen, dass das Tempo der geldpolitischen Straffung von Optionalität, Datenabhängigkeit, Gradualismus und Flexibilität bestimmt wird. Sie wird bestätigen, dass die Leitzinsen der EZB im September erneut steigen werden, wobei der Umfang dieser Zinserhöhung von den aktuellen mittelfristigen Inflationsaussichten abhängen wird.



Sie wird wahrscheinlich das starke Bekenntnis der EZB bekräftigen, gegen eine unbegründete Fragmentierung vorzugehen. Die EZB wird auch weitere Einzelheiten über den sogenannten „Transmissionsschutzmechanismus“, ihr neues Anleihekaufprogramm, bekannt geben. Wir gehen davon aus, dass es unbegrenzt, mit geringen Auflagen und zu 100 % abgesichert sein wird. Für die EZB wird es eine schwierige kommunikative Aufgabe sein, denn es gibt viele Fragen rund um dieses neue Programm: Was bedeutet „leichte Konditionalität“ genau? Was sind die „richtigen“ Umstände, unter denen dieses Instrument eingesetzt werden könnte? Wird die EZB bestimmte Bereiche der Kurve bevorzugen?

Die EZB dürfte angesichts der zunehmenden Normalisierung der Geldpolitik die Gespräche über eine Änderung der Zulassungsbedingungen für TLTRO (Targeted longer-term refinancing operations) III bestätigen.



Insgesamt dürfte das Hauptrisiko darin bestehen, dass die EZB die Markterwartungen hinsichtlich des neuen Plans nicht erfüllt. Die EZB hat eine schwierige Aufgabe in der Kommunikation, insbesondere angesichts der neuen politischen Unruhen in Italien. Im Vorfeld dieser Sitzung bleiben wir bei den Spreads der Peripherieanleihen vorsichtig und sehen immer noch das Potenzial für eine weitere Abflachung der europäischen Kurven.





Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen unter keinen Umständen ein Angebot oder eine Aufforderung zur Investition, eine Anlageberatung oder eine Empfehlung für bestimmte Investitionen dar.



Die vorliegenden spezifischen Informationen, Meinungen und Zahlen werden zum Zeitpunkt ihrer Erstellung auf der Grundlage der aktuellen Wirtschafts-, Finanz- und Börsenlage als fundiert oder zutreffend erachtet und spiegeln die aktuelle Meinung der La Française Gruppe über die Märkte und Marktentwicklungen wider.



Herausgegeben von La Française AM FINANCE Services, mit Sitz in 128, boulevard Raspail, 75006 Paris, Frankreich.



Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird.