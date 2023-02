L’Oreal – Drei gute Gründe!

Weitere Suchergebnisse zu "L'Oréal":

Der französische Kosmetikkonzern L’Oreal hat in der abgelaufenen Handelswoche Jahreszahlen vorgelegt und überraschte überaus positiv. Ein nicht minderwichtiger Faktor ist die Kursentwicklung seit dem abgelaufenen Jahr. Gleich zwei markante Formationen bekräftigen die Aktie auf der Long-Seite.

Die Jahreszahlen von L’Oreal wurden sehr wohlwollend von Investoren aufgenommen. Das Unternehmen verzeichnet einen Umsatzanstieg von rund 11 Prozent, die Marge verbessert sich zeitgleich auf 19,5 Prozent. Was Anleger besonders freuen dürfte: L’Oreal plant die Dividende um 25 Prozent anzuheben, was sicherlich dem Betriebsgewinn von 21 Prozent geschuldet ist. Hauptaugenmerk liegt jedoch auf dem Ausblick im Beauty-Markt, wovon sich die Franzosen nach Wiedereröffnung der Märkte stärkere Impulse erhoffen.

Aber auch technisch überzeugt die Aktie zuletzt immer mehr, nachdem im Bereich von 300,00 Euro ein potenzieller Doppelboden etabliert werden konnte und die Aktie über die dazugehörige Kaufmarke von 373,00 Euro angesprungen war, liegt nun ein klares Kaufsignal vor. Aus der Kursentwicklung kann sogar ein zweites wichtiges Konstrukt abgeleitet werden, hierbei handelt es sich um eine klassische W-Formation. Beide Formationen wurden in den letzten Wochen regelkonform aktiviert und bekräftigen die nun laufende Aufwärtsphase zurück zu den Jahreshochs aus Ende 2021.

Mittelfristige Grundlage gelegt

Die Ausdehnung der Kehrtwende in der L’Oreal-Aktie am 200-Wochen-Durchschnitt lässt eine längere Abwärtsphase vermuten, zunächst in den Bereich von 400,00 Euro, darüber an die Rekordstände aus Ende 2021 bei 433,65 Euro. Rein rechnerisch könnte L’Oreal sogar in den kommenden Monaten auf 488,00 Euro weiter zulegen, wie aus der Trendwendeformation aus dem letzten Jahr hervorgeht. Ein entsprechend vielversprechendes Chartbild für kurz- sowie mittelfristig orientierte Anleger. Natürlich sollte auch die Short-Seite Beachtung finden, Impulse in Richtung 341,60 und darunter 330,00 Euro treten erst halb von 360,00 Euro auf. Für ein derartiges Szenario gibt es derzeit allerdings keine Anhaltspunkte.

Widerstände: 393,60; 396,10; 400,00; 404,35; 410,40; 416,65 Euro

Unterstützungen: 384,40; 377,50; 371,94; 364,65; 365,55; 352,80 Euro

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in Euro Reset Barriere in Euro Hebel Letzter Bewertungstag L´Oreal HC3X08 12,16 312,061349 351,069018 5 Open End L´Oreal HC3Z25 13,77 351,063675 378,376429 10 Open End

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in Euro Reset Barriere in Euro Hebel Letzter Bewertungstag L´Oreal HC3X09 8,08 467,985174 429,002009 -5 Open End L´Oreal HC3Z27 6,29 428,982847 401,699538 -10 Open End

