LVMH zerstreut alle Sorgen und begeistert die Börsianer

Mit einem Kursanstieg von über 13 Prozent seit Vorlage der 2023er-Zahlen am vergangenen Donnerstag hat die Aktie von LVMH ihre Korrekturphase eindrucksvoll beendet. Das freut auch die vielen schon länger bei dem Luxuskonzern investierten wikifolio Trader.

Vor allem dank eines starken Wachstums im Kerngeschäft mit Mode und Lederwaren konnte das Unternehmen seinen Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr organisch um 13 Prozent steigern und damit die Konsensschätzungen schlagen. Zudem blickt der Weltmarktführer zuversichtlich auf die kommenden Monate. Damit sorgt LVMH für Erleichterung unter den Marktteilnehmern, die sich unter anderem wegen der Entwicklung in China zunehmend Sorgen um die Luxusbranche gemacht hatten. Entsprechend positiv äußern sich auch die Analysten, die ihre Kursziele mehrfach angehoben haben und den fairen Wert laut aktien.guide im Schnitt acht Prozent über dem Aktienkurs ansiedeln:

Auch bei den wikifolio Tradern kamen die Nachrichten gut an und sorgten für Kauflaune. Mit 123 Trades und 74 Käufen (60 Prozent) war LVMH in den vergangenen sieben Tagen eine der am meisten gehandelten europäischen Aktien auf wikifolio.com:

„Hervorragende Nachricht für Investoren“

Die Anlageprofis der Albrech & Cie. Vermögensverwaltung AG (AlbrechCieAG) sind bei LVMH über ihr wikifolio Top Global Brands seit Mitte 2018 durchgängig investiert. Mit einem Depotanteil von rund vier Prozent ist die Aktie aktuell der viertgrößte Titel in dem 31 Werte umfassenden Portfolio. Die aktuellen Zahlen des Konzerns bezeichnet die verantwortliche Traderin Sarah Hermann daher auch als eine hervorragende Nachricht für Investoren: „Für Anleger, die an der Schnittstelle von Markenstärke und langfristigem Wachstumspotenzial interessiert sind, bietet das wikifolio Top Global Brands eine gute Gelegenheit, von diesem anhaltenden Luxusboom zu profitieren“.

Tatsächlich konnten die Vermögensverwalter durch ihren Fokus auf Unternehmen mit einer starken globalen Marke bzw. wachstumsstarken regionalen Marken seit dem Start vor knapp zehn Jahren eine Performance von 195 Prozent erzielen. Das knapp unter Allzeithoch notierende wikifolio kommt damit auf einen durchschnittlichen Jahresertrags von 11,5 Prozent bei einem maximalen Drawdown von 32 Prozent. Auf Jahressicht gelang ein Kursplus von rund 21 Prozent.

Buchgewinn von 178 Prozent

Gerade einen neuen Rekordstand erreicht hat Patrick Kranz (Larry) bei seinem im Sommer 2012 eröffneten wikifolio Invest Only In The Best!. Dem Trader, der jahrelange Erfahrung als Portfolio Manager, Wertpapier-/ Derivatehändler, Research Analyst und Risiko Manager besitzt, konnte den Wert des Portfolios seitdem um jährlich 13 Prozent steigern. In Summe ergibt sich dadurch ein Kursplus von 311 Prozent bei einem Maximalverlust von rund 30 Prozent.

Bei der mit knapp zwei Prozent im Depot vertretenen LVMH-Aktie ist Kranz seit Ende 2018 investiert und weist einen Buchgewinn von 178 Prozent aus. Die Geschäftszahlen überzeugen den Trader ebenso wie der Ausblick auf das laufende Jahr: „Das Wachstum dürfte über dem des Sektors liegen, während der Verschuldungsgrad von 17 Prozent und der starke Cashflow Raum für Investitionen, Rückkäufe und weitere Übernahmen schaffen kann“. Dementsprechend sieht er auch keinen Grund, an der Position in seinem langfristig ausgerichteten Depot etwas zu verändern.

