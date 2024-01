LVMH: Chinesen zurückhaltend

Die Zurückhaltung der chinesischen Kunden bei Luxusartikeln hat den erfolgsverwöhnten Luxuswarenhersteller aus Europa sichtlich zugesetzt, Burberry musste hierdurch eine Gewinnwarnung aussprechen und hat damit die gesamte Branche in den Abgrund gezogen. Am Beispiel von LVMH droht dem Wertpapier ein neuerliches Verkaufssignal, nachdem ein seit März 2020 bestehender Aufwärtstrend in den Fokus der Bären geraten ist.

Die schwache chinesische Wirtschaft und damit eine deutliche Zurückhaltung nach Luxusgütern könnte durchaus ein Auslöser für die Gewinnwarnung des Konkurrenten Burberry gewesen sein, Investoren nehmen jedoch die gesamte Branche in Sippenhaft und schickten die Aktien entsprechend gen Süden. Verheerend für das Wertpapier von LVMH wären weitere Rücksetzer, zumal hierdurch ganz klar ein seit März 2020 bestehender Aufwärtstrend endgültig gebrochen werden dürfte und dadurch den Weg für weitere Verluste frei machen würde. Noch ist diese Handelswoche allerdings nicht zu Ende, die Oktobertiefs könnten ein bärisches Szenario noch in allerletzter Minute abwenden, wobei dies angesichts der hohen Bewertung sehr unwahrscheinlich erscheint.

Besserung nicht in Sicht

Die stockenden Nachfrage und Gewinnwarnung nach Luxusgütern könnte auch die anderen Luxushersteller hart treffen, bei LVMH würden Wochenschlusskurse unterhalb von 655 Euro weiteres Korrekturpotenzial zunächst auf 594 und darunter 535 Euro freisetzen und sich entsprechend für ein Short-Engagement anbieten. Auf der Oberseite müsste zwingend ein Anstieg über 755 Euro gelingen, um Aufwärtspotenzial an rund 800 Euro freizusetzen und das drohende Verkaufssignal abzuwenden. Hierzu müsste allerdings an den Oktobertiefs um 655 Euro ein tragfähiger Doppelboden ausgebildet werden. Zweifelsfrei bleibt die aktuelle Entwicklung sehr spannend.

LVMH SE (Wochenchart in Euro) Tendenz:



Faktor Zertifikat Long auf LVMH SE Strategie für steigende Kurse



WKN:

MB3BDW

Typ:

Faktor

akt. Kurs:

10,33 – 10,36 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Ausgabepreis:

9,610 Euro

Basiswert:

LVMH SE

:

Short

akt. Kurs Basiswert:

659,30 Euro

Laufzeit:

endlos

Kursziel:

19,68 Euro

Faktor:

5,0

Kurschance:

+ 90 Prozent

Morgan Stanley Zertifikate



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.