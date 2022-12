LETZTE GELEGENHEIT ZUM KAUF VON SILBERMÜNZEN MIT DIFFERENZBESTEUERUNG

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Die Abschaffung der Differenzbesteuerung für Silberanlagemünzen war der Aufreger des Jahres und nach einigem Hin und Her gewährte die Bundesregierung den Anlegern in Deutschland eine letzte Schonfrist bis zum Jahresende. Dann ist es allerdings endgültig vorbei mit der günstigen Besteuerung von Silberanlagemünzen.

Bei der Differenzbesteuerung wird, wie der Name schon sagt, nicht der komplette Wert der Münze mit der Mehrwertsteuer belegt, sondern lediglich die Handelsmarge, also die Differenz zwischen dem Einkaufs- und dem Verkaufspreis. Durch diese völlig legale Besteuerungsform konnte Silber zu Anlagezwecken mit einem Preisvorteil im Vergleich zur Regelbesteuerung verkauft werden.

Fast zehn Jahre lang gab es an diesem Vorgehen nichts auszusetzen, doch in diesem Jahr kam praktisch über Nacht eine Klarstellung des Bundesfinanzministeriums in Umlauf, wonach die Differenzbesteuerung nicht für Silberanlagemünzen gedacht war. Nachdem Edelmetallhändler in ganz Deutschland in Rekordzeit ihre Onlineshops angepasst hatten, kam es auf politischer Ebene zu einem Kompromiss: Die Differenzbesteuerung für Silberanlagemünzen wird, so stellte das Finanzministerium in einem weiteren Schreiben klar, für eine Übergangsphase bis zum Jahresende ausnahmsweise aufrechterhalten. Am 31. Dezember 2022 ist damit jedoch endgültig Schluss – dann werden alle Investmentprodukte aus Silber ausnahmslos mit der vollen Mehrwertsteuer belegt.

Für Edelmetallanleger bietet sich nun die letzte Gelegenheit, differenzbesteuerte Silber-Anlagemünzen zu erhalten. Das Angebot gilt nur so lange, wie der Vorrat reicht.

Im Sortiment der differenzbesteuerten Anlagemünzen finden Silber-Fans ein „Who is Who“ des Edelmetall-Investments. Denn viele wichtige Anlagemünzen aus Silber waren bisher differenzbesteuert erhältlich – die Differenzbesteuerung konnte auf Produkte angewendet werden, die außerhalb der Europäischen Union produziert wurden.

Die Silberanlagemünzen mit einem Gewicht von einer Unze zählen zu den absoluten Bestsellern bei pro aurum und diese Gewichtseinheit hat sich zum Standard im Silberbereich entwickelt. Besonders hoch im Kurs steht der Krügerrand aus Südafrika. Die Anlagemünze ist seit 1967 in Gold erhältlich und wird erst seit 2018 unlimitiert für Silberanleger geprägt. Sie hat sich jedoch in Rekordzeit einen Spitzenplatz in der Silberwelt erarbeitet. Einige Jahre mehr „auf dem Buckel“ hat das Känguru in Silber, das von der Perth Mint aus Australien produziert wird.

Eine besondere Gelegenheit bietet sich für Silberanleger auch mit den Libertad-Münzen aus Mexiko. Die Freiheitsgöttin zählt zu den ältesten Silberanlagemünzen, gilt hierzulande jedoch eher als exotisches Investment. Wer in den letzten Jahren bei der Libertad zugegriffen hat, konnte sich allerdings über erstaunliche Wertzuwächse freuen, die teilweise deutlich über dem Silberpreis liegen. Denn die Libertad-Münzen werden lediglich in geringer Auflage geprägt. Im Silber-Schlussverkauf bei pro aurum sind die 5 Unzen, 2 Unzen und 1 Unze aus Mexiko mit dem Libertad-Motiv und diversen Jahrgängen erhältlich.

Auch zwei Produkte der Royal Mint aus Großbritannien werden differenzbesteuert verkauft, nämlich die 1 Unze Britannia aktueller Jahrgang und die 1 Unze Royal Arms aktueller Jahrgang. Bei Sammlern und Anlegern gleichermaßen beliebt ist zudem die 1 Unze Somalia Leopard, die jedes Jahr mit einem wechselnden Motiv erscheint.

Wer größere Mengen Silber kaufen will, sollte sich die 10 Unzen Silbermünze „Magnificent Maple Leaf“ ansehen. Sie kommt aus der Royal Canadian Mint, die zu den Marktführern für Silberanlagemünzen zählt. Dank des höheren Gewichts können Anleger mit dieser Münze zusätzlich sparen, weil die fixen Prägekosten nicht so stark ins Gewicht fallen. Zudem zählt das Motiv der Ahornblätter zu den schönsten Bildseiten der gängigen Silberanlagemünzen.