Kurz vor dem großen Goldpreisanstieg

Sollte sich der Goldpreis in den kommenden zwei oder drei Jahren verdoppeln, wäre es gut, jetzt die besten Gelegenheiten für einen Einstieg zu nutzen

Wenn der Goldpreis ausbricht und das kann sehr wohl passieren, dann würde er wohl auch stärker als die Veränderung des VPI auf den ersten Blick vermuten ließe, ansteigen. Neue Allzeithochs sind dann vorprogrammiert. Der VPI bildet die durchschnittliche Preisentwicklung für alle Dienstleistungen und Waren ab, die die privaten Haushalte konsumieren. Somit zeigt der VPI die Geldentwertung an. Die Änderung zu einer Vorperiode wird auch Inflation genannt. Der beste Indikator für Goldbestände ist Gold gegenüber dem inflationsbereinigten Goldpreis. Dies wäre dann der wahre Goldpreis.

Goldminengesellschaften folgen im Wert dem Goldpreis. Kurzfristig ist dabei der reale Goldpreis (im Gegensatz zum nominalen Goldpreis) maßgeblich. Goldaktien, auch Junior-Goldaktien haben sich im Schnitt in den vergangenen zehn Jahren schlechter entwickelt als der Goldpreis. Denn der reale Goldpreis konnte mit dem Goldpreis nicht mitziehen. Befindet sich Gold in einem Bullenmarkt, dann steigt auch der reale Wert. Dies treibt dann die Preise der Goldaktien nach oben. Goldaktienindizes gehen dann ebenfalls nach oben. Goldpreisprognosen auf längere Zeit abzugeben, ist schwierig. Vorhersagen beruhen vor allem auf der langfristigen Inflationserwartung, auf der Entwicklung der Realzinsen und der Stärke oder Schwäche des US-Dollars. Aktuell sind jedenfalls viele Analysten sehr positiv gestimmt und ein paar Goldwerte im Depot können nicht schaden, etwa von OceanaGold oder Calibre Mining. OceanaGold produziert bereits erfolgreich und besitzt Minen in Neuseeland, in den USA und auf den Philippinen. Calibre Mining ist ein mittelgroßer Goldproduzent mit Liegenschaften in Nord- und Südamerika. Das erste Quartal brachte eine Rekordproduktion.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Calibre Mining (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/calibre-mining-corp/) und OceanaGold (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/oceanagold-corp/).

