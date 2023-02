Kursfeuerwerk: Gold Lion sichert sich Lithium-Lizenzen neben Q2 Metals in James Bay Quebec

Der Explorer Gold Lion Resources (CSE: GL; FRA: 2BC) wechselt von Gold zu Lithium und wird dafür von der Börse prompt mit einem Kursfeuerwerk belohnt. Das Unternehmen profitiert aktuell vom Run auf Lithium-Hartgestein-Projekte in Kanada, vor allem in Quebec. Noch genauer: Gold Lion hat sich aussichtsreiche Lizenzen direkt neben dem neuen Lithium-Shooting-Star Q2 Metals (TSXV: QWTO; FRA: 458) gesichert (siehe Abbildung 1).



Die Aktie von Vorbild Q2 Metals – die ihrerseits wiederum mit dem Überflieger Patriot Battery Metals (TSX: PMET) verknüpft ist – hat sich seit Dezember 2022 glatt verzehnfacht und die Investoren stecken gerade in einer Finanzierung 10 Mio. CAD in das Unternehmen. (Goldinvest-Leser haben schon vor Längerem von Q2 Metals gehört…) Zum Vergleich: Q2 Metals bringt es auf rund 70 Mio. CAD Börsenwert. Dem stehen 7 Mio. CAD Börsenwert von Gold Lion gegenüber! Keines der beiden Unternehmen hat bisher gebohrt.



Das Lithiumprojekt Mia Li-3 von Gold Lion befindet sich etwa 15 Kilometer nordwestlich der Projekte Mia Li-1 und Mia Li-2 von Q2 Metals Corp. in der Region James Bay in Quebec. Das Projekt Mia Li-3 grenzt direkt an eine Lizenz an, die Q2 ganz frisch neu erworben hat. Offenbar interpretieren die Geologen von Q2 Metals den Trend von Mia 3 als eine mögliche Parallele zu ihren weiter südlich gelegenen Pegmatiten Mia Li-1 und 2. Dort wurden entlang des 8,3 Kilometer langen Trends zahlreiche Pegmatit-Intrusionen festgestellt. Ein Bericht aus dem Jahr 1959 beschreibt, dass die Pegmatitgänge bis zu 30,5 Meter breit und häufig zoniert sind, wobei die Spodumenkristalle eine Länge von bis zu 0,61 Metern aufweisen. Die westlichsten Mineralvorkommen der Projekte Mia Li-1 und 2 wurden 1997 von Geologen der Regierung von Quebec beprobt und ergaben vielversprechende Gehalte von 0,47 % Li2O bzw. 2,27 % Li2O. Die südliche Hälfte der Projekte Mia Li-1 und 2 umfasst einen Intrusivkörper, der laut Aufzeichnungen der Provinzregierung von Quebec, als Spodumen-Granit beschrieben wird.



Abbildung 1: Auf gute Nachbarschaft! Das Mia Li-3 Lithium Projekt grenzt direkt an ein neues Projekt von Q2 Metals in Quebec an.



Fazit: Kanada hat in punkto Lithium-Exploration noch ein gewaltiges Aufholpotenzial. Während Australien seit 2017 die Marktführerschaft bei Lithiumproduktion weltweit übernommen hat, gibt es in ganz Kanada noch keine einzige Lithiummine! Es ist daher kein Zufall, dass derzeit besonders australische Investoren in Quebec einsteigen, wie u.a. die Beispiele PMET und auch Q2 Metals zeigen. Erst in den kommenden zwei Jahren werden wohl die ersten Lithium-Minen auch in Kanada in Produktion gehen. Jetzt wird erst einmal die Pipeline für neue Projekte neu gefüllt. Dazu leistet Gold Lion mit Mia Li-3 jetzt seinen Teil. Wir bleiben an dem Unternehmen dran.





Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.



Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.



Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Gold Lion Resources halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen, was Auswirkungen auf den Kurs der Aktien von Gold Lion Resources haben könnte. Darüber hinaus besteht zwischen Gold Lion Resources und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Vertragsverhältnis, das beinhaltet, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH über Gold Lion Resources berichtet. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.