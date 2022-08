Kurseinbruch nach Zielanhebung: wikifolio Trader wittern Chance

Dass im aktuellen Umfeld so viele Unternehmen positiv in die Zukunft blicken, hätte zu Beginn der jetzt langsam aber sicher ausklingenden Berichtssaison wohl kaum jemand gedacht.

Doch weder die nicht enden wollende Pandemie, noch die hohe Inflation oder der Krieg in der Ukraine können das Wachstum vieler Firmen bislang entscheidend ausbremsen. Auch bei GFT Technologies laufen die Geschäfte weiter auf Hochtouren. Nach einem starken ersten Halbjahr mit einem Umsatzplus von 37 Prozent und einem Vorsteuergewinn-Anstieg um 75 Prozent hat der auf die Finanzbranche spezialisierte Technologiekonzern in der vergangenen Woche seine Jahresziele sogar leicht angehoben. Da die Nachfrage weiter ansteigt, plant der Vorstand für 2022 nun mit einem Umsatzwachstum von 29 Prozent auf rund 730 Mio. Euro sowie einem Gewinn von rund 60 Mio. Euro (+50 Prozent) vor Steuern. Zuvor lagen die Zielwerte bei ca. 720 Mio. bzw. 58 Mio. Euro.

Dem Aktienkurs hat das zunächst allerdings nicht geholfen. Der charttechnische Widerstand bei gut 47 Euro erweist sich schon länger als eine unüberwindbare Hürde. Auch Anfang des Monats prallte der Titel dort wieder ab. Nach Vorlage der Halbjahreszahlen ging es dann um weitere 10 Prozent bergab. Die Kombination aus guten Zahlen und fallenden Kursen haben zahlreiche Trader allerdings zum Einstieg genutzt. Dadurch war GFT in den vergangenen sieben Tagen mit 161 Trades und 114 Käufen (71 Prozent) nicht nur die am häufigsten gehandelte SDAX-Aktie, sondern auch insgesamt eine der am meisten gehandelten Aktien auf wikifolio.com. Betrachtet man die Netto-Kauf- und Verkauf-Quoten in den wikifolios, dann haben die wikifolio Trader die Aktie sowohl in den zurückliegenden 7 als auch 30 Tagen vermehrt aufgestockt.

GFT zur größten Position ausgebaut

GFT sollte auch in den kommenden Jahren ein starkes Wachstum aufweisen können - und das bei einer momentan noch moderaten Bewertung.

Joachim Köngeter joibaer

Joachim Köngeter (joibaer) hat seinen Bestand bei GFT nach dem Zahlen deutlich ausgebaut, wodurch die Aktie aktuell wieder die größte Holding in seinem wikifolio Tradingchancen dt. Nebenwerte ist. „Nachdem GFT letzte Woche wieder hervorragende Zahlen meldete und auch die Jahresprognose zum zweiten Mal in diesem Jahr anhob, fiel die Aktie daraufhin aufgrund von Gewinnmitnahmen. Dies stellt meiner Meinung nach eine gute Möglichkeit dar, hier nochmals zuzugreifen. GFT sollte auch in den kommenden Jahren ein starkes Wachstum aufweisen können - und das bei einer momentan noch moderaten Bewertung“, begründete der seit vielen Jahren sehr erfolgreiche Trader seine Kauflust. Das wikifolio nähert sich allmählich dem Allzeithoch. Bemerkenswert ist neben der jährlichen Durchschnittsperformance von gut 12 Prozent vor allem der seit über sieben Jahren auf unter 18 Prozent begrenzte Maximalverlust.

+135,1 % seit 20.03.2015

+0,2 % 1 Jahr

0,66× Risiko-Faktor

EUR 1.917.558,43 investiertes Kapital

joibaer DE000LS9FUG9 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse Benchmarks für Intraday nicht verfügbar20162018202020220100200-100 KennzahlenØ-Performance pro Jahr: 12,3 Prozent Langfristanlage oder nur ein kurzer Trade?

In dem wikifolio Nebenwerte: Small- und Midcaps von Jürgen Doll (JDoll) geht es da schon etwas „wilder“ zur Sache. Allerdings ist auch dieser Trader bislang sehr erfolgreich. Einer Jahresperformance von durchschnittlich fast 14 Prozent steht bei dem Anfang 2016 eröffneten Musterdepot ein maximaler Drawdown von rund 45 Prozent gegenüber. Der Trader, der bei diesem auf Nebenwerte spezialisierten wikifolio zumeist mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont sowie einer fundamentalen Analyse arbeitet, hat bei GFT zum Ende der abgelaufenen Woche bei einem Kurs von 41,10 Euro zugeschlagen. Seitdem ist die Aktie mit einem Depotanteil von ca. 4 Prozent in dem wikifolio vertreten. Bei seinem letzten Investment hatte er GFT für einige Wochen im Depot, bevor er sich dann zu Gewinnmitnahmen entschied. Und diesmal?

+132,9 % seit 08.02.2016

-19,2 % 1 Jahr

- Risiko-Faktor

EUR 27.020,17 investiertes Kapital

JDoll DE000LS9KDE0 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse 2018202020220100200300-100 KennzahlenØ-Performance pro Jahr: +13,9 Prozent Alle wikifolios mit GFT im Depot!

