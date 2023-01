Kursanstieg am Kryptomarkt – ausgelöst durch Short-Seller

· BTC und ETH mit 21 bzw. 18 Prozent im Plus

· Erste Blockchain-Anleihe einer EU-Bank

· Memecoin BONK sorgt für Hype auf Magic Eden



von Leena ElDeeb und Karim AbdelMawla, Research Associates

Die vergangene Woche war von weiteren positiven Signalen im Krypto-Sektor geprägt, und brachte durch signifikante Kursanstiege den größten Short-Squeeze in Monaten: Allein der Bitcoin stieg im Wochenvergleich um 21 Prozent und brach zum ersten Mal in 381 Tagen den gleitenden 200-Tage-Durchschnittswert(SMA) des Bitcoin. Zur Illustration: Während des letzten Krypto-Bärenmarktes brauchte der Bitcoin 386 Tage, um diesen Wert zu überschreiten. Auch Ethereum legte im Laufe der Woche um 18 Prozent im Wert zu. Andere Assets legten noch stärker zu, darunter Solana, Optimism und Curve. Solana, das um 46 Prozent im Wert stieg, profitiert anscheinend immer noch vom Hype, der durch ein neues Meme-Asset mit dem Namen BONK ausgelöst wurde. Unter den großen Skalierbarkeitslösungen stach Optimism mit einem Anstieg von 41 Prozent hervor, was auf einen Anstieg des Transaktionsvolumens zurückzuführen ist, der durch die Ankündigung des Shanghai-Testnetzes, das im nächsten Monat stattfinden soll, bedingt sein könnte. Im Bereich DeFi schließlich belegte Curve, die dezentrale Börse für Stablecoins, mit einem wöchentlichen Kursanstieg von 33 Prozent den ersten Platz.

Abbildung 1: Entwicklung nach TVL und Renditen der wichtigsten Kryptoassets

Quelle: 21shares, Coingecko, DeFi Llama. Data as of January 16 close.

Abbildung 2: Total Crypto Liquidations

Quelle: Coinglass.com

Im Laufe der Woche erlebte die Krypto-Welt den größten Short Squeeze seit Monaten: Auf den Kryptobörsen Binance, OKX und Bybit wurden mehr als eine Milliarde US-Dollar liquidiert – ein Hinweis darauf, dass mit großen Geldmengen darauf spekuliert wurde, dass der Bitcoin weiter fällt. Nach unserer Ansicht ist diese jüngste Entwicklung des Bitcoin jedoch nichts weiter als eine Regression zur Mitte – die aktuellen Kurse sind auf einem Level, der mit der Zeit nach dem Kollaps von LUNA und vor der FTX-Affäre vergleichbar ist.

Abbildung 3: Ethereum-Transaktionen im Vergleich zum Ethereum-Kurs

Quelle: Glassnode

Die obenstehende Grafik soll die allgemeine Marktstimmung gegenüber Ethereum messen, indem die Marktkapitalisierung von Ethereum durch dessen 90-tägigen, gleitenden Durchschnitt des täglichen Transaktionsvolumens geteilt wird. Der dadurch entstehende Wert hat sich im Wochenvergleich um 14 Prozent erhöht. Die Erhöhung signalisiert, dass die Marktkapitalisierung von Ethereum das Transaktionsvolumen übersteigt, was mit den Preisbewegungen von Skalierungslösungen übereinstimmt.

Wie es schon vorhergesagt wurde, hat sich die Inflationsentwicklung in den Vereinigten Staaten im Dezember „abgekühlt“ – die Preise sind im Vergleich zum Vorjahresmonat also „nur mehr“ um 6,5 Prozent gestiegen. Dieser Trend zeigt sich jedoch nicht in allen Staaten der Welt – Ägypten zum Beispiel kämpft mit einer abwertenden Währung und verzeichnete im Dezember eine Inflationsrate von 22 Prozent. Unterdessen riet die Weltbank ihren Mitgliedstaaten, sich auf das möglicherweise langsamste globale Wirtschaftswachstum seit drei Jahrzehnten einzustellen.

Entwicklungen rund um FTX: Am vergangenen Mittwoch fand im District of Delaware Bankruptcy Court eine weitere Konkursanhörung rund um die ehemalige Kryptobörse FTX statt. Dabei wurde bekannt, dass der ehemalige CEO der Börse, Sam Bankman-Fried, dem FTX-Mitbegründer Gary Wang (der sich letzten Monat schuldig bekannt hat) Anweisungen gegeben hatte, eine „Hintertür“ für Alameda Research, die Handelsschwester von FTX, zu schaffen. Mit dieser soll sich Alameda ohne Erlaubnis Kredite in der Höhe von 65 Milliarden Dollar bei den Kunden der Börse beschafft haben.

Bislang hat FTX rund fünf Milliarden Dollar an liquiden Kryptoaktiva zurückerhalten – daneben gibt es noch 425 Millionen, die von den Behörden der Bahamas einbehalten wurden. Auf der anderen Seite zeigten die Konkursakten von BlockFi, wie ein 400-Millionen-Dollar-Kredit von FTX das Eigenkapital von 13 Führungskräften des Krypto-Kreditgebers in Höhe von 800 Millionen Dollar vernichtete. Nichtsdestotrotz gibt es mehr als hundert Unternehmen, die am Kauf von vier Unternehmen im Besitz von FTX interessiert sind, darunter die europäischen und japanischen Zweige der Kryptobörse und „Leder X“ und „Embed“, zwei Unternehmen, die FTX zuvor gekauft hatte.

Krypto-Regulierung

In mehreren Staaten wurden im Laufe der Woche Gesetze zur Krypto-Regulierung erlassen – darunter auch in El Salvador, das ein neues, wegweisendes Gesetz über digitale Wertpapiere verabschiedete und somit den Weg für Bitcoin-Anleihen ebnete. In Großbritannien wiederum sprach sich das House of Lords für eine stärkere Regulierung von Kryptoassets aus, als es das Gesetz über Finanzdienstleistungen und -märkte vorsieht. Darüber hinaus waren folgende Entwicklungen zu beobachten:

● Niederlande: Die niederländische ABN AMRO hat als erste EU-Bank eine digitale Anleihe auf einer öffentlichen Blockchain mit Fireblocks auf der Stellar-Blockchain aufgelegt.

● Vereinigte Arabische Emirate: Mit dem „Venom Ventures Fund“ soll unter Mitwirkung eines ehemaligen BlackRock-Chefs ein eine Milliarde Dollar schwerer Web3-Fonds geschaffen werden.

● USA: Das soziale Netzwerk Twitter entwickelt nach eigenen Angaben einen neuen Mechanismus, mit dem sich Nutzer gegenseitig „Twitter Coins“ schicken sollen können. Dieser soll mit dem Zahlungslösungsanbieter Stripe entwickelt werden.

● USA: Ondo Finance, ein auf Blockchains spezialisierter Finanzdienstleister, hat tokenisierte US-Treasuries auf den Markt gebracht. Auf diese gehen wir im Abschnitt „DeFi“ weiter ein.

Layer 1-Lösungen

● Avalanche: Der US-amerikanische E-Commerce Gigant Amazon ist eine neue Partnerschaft mit Ava Labs eingegangen, um die Bereitstellung von Nodes (Knoten) zu vereinfachen. Die Zusammenarbeit wird dazu beitragen, die Infrastruktur und das dApp-Ökosystem von Avalanche zu unterstützen und eine Ein-Klick-Knotenbereitstellung für Personen einzuführen, die als Validierer arbeiten möchten. Darüber hinaus wird erwartet, dass Ava Labs die Bereitstellung von Subnetzen als verwalteten Service in den AWS (Amazon Web Services)-Stack[1] einbringen wird, so dass Institutionen und Regierungen ihre anpassbare Chain, die im breiteren, gesicherten Netzwerk verankert ist, leicht starten können. Obwohl dies eine ausgezeichnete Gelegenheit für die Avalanche Blockchain ist, ihr Fundament zu erweitern, indem es das schnelle Onboarding neuer Validierer ermöglicht, muss die Kryptoindustrie damit beginnen, den Aufbau einer wirklich dezentralen Infrastruktur zu priorisieren, die Ausfallzeiten, Ausfällen und potenziell übergreifenden regulatorischen Maßnahmen standhalten kann.

● Ethereum: Die Entwickler der Ethereum-Blockchain haben eine weitere Funktion veröffentlicht, die den Weg für die Umsetzung des Shanghai-Upgrades frei macht. So wurde mit dem jüngst veröffentlichten Update das alternative Testnetz Devnet 2 eingeführt, das den Developern helfen soll, mit dem neuen Netzwerk zu experimentieren und sich auf die lange erwarteten ETH-Abhebungen in der Praxis vorzubereiten. Wie auch bekannt wurde, werden einige der erwarteten Netzwerk-Upgrades nun verschoben, damit sichergestellt werden kann, dass die Nutzer ihre eingesetzten ETH sicher abheben können.

● Metamask, ein Anbieter von Krypto-Wallets, hat eine neue Funktion vorgestellt, die es Nutzern ermöglicht, ihre ETH direkt zu staken. Lido Finance und Rocket Pool, die beiden nach Marktanteil größten Anbieter für liquides Staking, werden diesen Prozess aufsetzen. Nutzer, die ihre Stakes einzahlen, erhalten ihre stETH von Lido oder rETH von Rocket Pool, wobei synthetische Token, die die anfängliche Einzahlung mit den täglich anfallenden Staking-Belohnungen zusammensetzen, neu ausbalanciert werden und die generierte Rendite direkt an die Wallet weitergegeben wird.

Dies stellt ein Schlüsselereignis dar, da es die Komplexität des Stakings entschärft und eine breitere Beteiligung von Solo-Stakern durch die Nutzung einiger der oben angebotenen Lösungen ermöglicht, wie z. B. Lido, das im Gegensatz zu den 32 ETH, die auf der Ethereum Blockchain zur Aktivierung der Validator-Software hinterlegt werden müssen, keinen Mindesteinsatz erfordert. Die Aufnahme von Rocket Pool ist auch deshalb von Bedeutung, weil er mit 1.971 Knoten der dezentralste unter den Liquid Staking-Anbietern ist.





Layer 2-Lösungen

● ConsenSys: Diese Woche hat ConsenSys ­– nur einen Monat nach der Ankündigung – vermeldet, dass das Testnet des zkEVM[2]-Rollups nun für ausgewählte Nutzer geöffnet ist. Personen, die sich hierfür angemeldet hatten, erhalten ab sofort E-Mails, damit sie den Onboarding-Prozess starten können, der mit dem Bridging (Übertragen) von Guthaben in das Testnet-Netzwerk beginnt.

● Polygon: Ebenso gab Polygon bekannt, dass das erste öffentliche Testnetz seiner neu eingeführten zkEVM-Lösung nun überholt ist. Polygon hat letzte Woche sein zweites Testnetz veröffentlicht, nachdem es eine Sicherheitsüberprüfung des ersten Testnetzes durchgeführt hatte, um die Rekursion in Verbindung mit der Fähigkeit, gültige Zustandsübergänge zu erzeugen, zu untersuchen. Neben zkEVM arbeitet Polygon gleichzeitig an der Verbesserung seiner POS[3]-Sidechain. Das Netzwerk soll im Laufe des Tages eine Hard Fork aktivieren, die sich mit den Gasspitzen befasst, die in Zeiten hoher Nachfrage, zusätzlich zu dem Problem der Blockreorganisation, auftreten.

● Arbitrum and Optimism: Die beiden ETH-Skalierungslösungen Arbitrum und Optimism übertreffen mittlerweile die täglichen Transfers von Ethereum. Beide L2s wurden einer Reihe von Netzwerkverbesserungen unterzogen. Die beiden Optimistic Protokolle Optimism Bedrock und Arbitrum Nitro haben die ihre Fähigkeit verbessert, schnellere Transaktionen mit günstigeren Gebühren zu verarbeiten. Zu diesem Zweck verarbeiten die beiden skalierbaren Netzwerke nun zusammen mehr Transaktionen als das ETH-Mainnet.

Ethereum-Ökosystem

Ondo Finance hat einen tokenisierten Fonds aufgelegt, um Investments in US-Anleihen zu erleichtern. Die ETH-basierte DeFi-Plattform ermöglicht Stablecoin-Swaps in drei verschiedene Tranchen von US-Treasuries und -Anleihen. Diese bieten Renditen von 4,64 bis 8,02 Prozent.

Diese Entwicklung ist bemerkenswert, da Protokolle wie Aave, Compound und Maker im Vergleich dazu nur ein bis zwei Prozent Rendite auf Stablecoin-Einlagen bieten, was im Vergleich zum risikofreien Zinssatz der Federal Reserve im letzten Jahr vernachlässigbar ist. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese neuen Finanzprodukte auf den Kapitalabfluss von kryptonativen Investment-Strategien hin zu solchen, die auf realen Vermögenswerten basieren, auswirken wird. Dies könnte der Fall sein, wenn US-Staats- und Unternehmensanleihen auch in Zukunft attraktiv bleiben.

Parallel dazu zog die Bank Société Générale zum ersten Mal sieben Millionen Dollar von MakerDAO ab. Es ist das erste Mal, dass SG-Forge, die auf digitale Vermögenswerte ausgerichtete Tochtergesellschaft der Großbank, ihren eigenen RWA-Vault (eine Art Tresor für Krypto-Guthaben) nutzt, der durch tokenisierte Wertpapiere in Form von Hauskrediten gesichert ist. Der französische Finanzgigant startete den Vault im August 2022, nachdem die MakerDAO-Community der Governance-Abstimmung zugestimmt hatte, die Bank zu ihrem Ökosystem hinzuzufügen und sie einem 30-Millionen-Dollar-Schuldenlimit auszustatten. Auf der gleichen Linie scheint Block Tower ein Beispiel für die Société Générale zu sein, da der institutionelle Kreditfonds begann, Mittel von MakerDAO aufzunehmen . Zur Erinnerung: Block Tower und MakerDAO haben im vergangenen Dezember zusammengearbeitet, um über Centrifuge - ein Kreditfinanzierungsprotokoll, das die Tokenisierung von festverzinslichen Produkten aus der realen Welt ermöglicht - Vermögenswerte im Wert von 220 Millionen US-Dollar auf die Chain zu bringen.

BONK-Token auf Magic Eden löst Hype aus

Im Dezember beschloss eine Gruppe von 22 Solana-Entwicklern, einen Token zu schaffen, der in erster Linie von der durch den FTX-Crash ausgelösten Abwärtsentwicklung dieser Layer1 ablenken sollte. So besteht der Hauptnutzen dieses neuen BONK-Token demzufolge darin, die Solana-Blockchain zu reaktivieren und sie aus dem Schatten dieses Debakels herauszuheben, was auch sehr gut gelungen ist. In diesem Sinne werden BONK-Token derzeit dazu verwendet, NFTs auf Magic Eden, dem Bluechip-NFT-Marktplatz von Solana, zu minten. Alle BONKs werden jedoch dauerhaft verbrannt. Daneben sind keinerlei Ambitionen erkennbar, eine eigene Blockchain für BONK einzuführen oder einen anderen Nutzen für den Token zu schaffen. Der Token wird lediglich in Solana-basierten Casinos oder zum Kauf des Solana-Saga-Handys verwendet.

Über 21.co

21.co ist ein führender Anbieter von Produkten, die den einfachen Zugang in die Krypto-Welt bieten. Das Tochterunternehmen 21Shares ist der weltweit größte Emittent von börsengehandelten Produkten (ETPs) auf Basis von Kryptoassets. Die ETPs werden auf Onyx, einer firmeneigenen Technologieplattform bereitgestellt, die sowohl von 21Shares als auch von Drittpartnern für die Emission und das operative Geschäft mit Kryptowährungs-ETPs genutzt wird. Das Unternehmen wurde 2018 von Hany Rashwan und Ophelia Snyder gegründet und hat seinen Sitz in Zug in der Schweiz sowie Büros in Zürich und New York.

Weitere Informationen: https://21.co

Disclaimer

This document is not an offer to sell or a solicitation of an offer to buy or subscribe for securities of 21Shares AG. Neither this document nor anything contained herein shall form the basis of, or be relied upon in connection with, any offer or commitment whatsoever in any jurisdiction. This document constitutes advertisement within the meaning of the Swiss Financial Services Act and not a prospectus. This document and the information contained herein are not for distribution in or into (directly or indirectly) the United States, Canada, Australia or Japan or any other jurisdiction in which the distribution or release would be unlawful. This document does not constitute an offer of securities to sell or a solicitation of an offer to purchase in or into the United States, Canada, Australia, or Japan. The securities of 21Shares AG to which these materials relate have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), and may not be offered or sold in the United States absent registration or an applicable exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act. There will not be a public offering of securities in the United States. This document is only being distributed to and is only directed at: (i) to investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order"); or (ii) high net worth entities, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as "relevant persons"); or (iv) persons who fall within Article 43(2) of the Order, including existing members and creditors of the Company or (v) any other persons to whom this document can be lawfully distributed in circumstances where section 21(1) of the FSMA does not apply. The Securities are only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be engaged in only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of its contents. In any EEA Member State (other than the Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Great Britain, Ireland, Italy, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Slovakia, Spain and Sweden) that has implemented the Prospectus Regulation (EU) 2017/1129, together with any applicable implementing measures in any Member State, the "Prospectus Regulation") this communication is only addressed to and is only directed at qualified investors in that Member State within the meaning of the Prospectus Regulation. Exclusively for potential investors in Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Great Britain, Ireland, Italy, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Slovakia, Spain, and Sweden the 2020 Base Prospectus (EU) is made available on the Issuer’s website under www.21Shares.com. The approval of the 2020 Base Prospectus (EU) should not be understood as an endorsement by the SFSA of the securities offered or admitted to trading on a regulated market. Eligible potential investors should read the 2020 Base Prospectus (EU) and the relevant Final Terms before making an investment decision in order to understand the potential risks associated with the decision to invest in the securities.