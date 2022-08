Kupfermarkt bleibt angespannt

Der Kupferpreis notiert wieder deutlich über 7.000 US-Dollar je Tonne

Im zweiten Quartal 2022 ist Kupfer preislich deutlich nach unten gegangen. Dies war insofern überraschend, als der Kupfermarkt angespannt ist. Die International Copper Study Group geht in diesem und im nächsten Jahr von einem überversorgten Kupfermarkt aus. Jedoch sind dafür Investitionen in bestehende Liegenschaften und in neue Minen die Grundlage und diese Investitionen gibt es nur bei einem Kupferpreis zwischen 7.000 und 7.500 US-Dollar je Tonne („Incentive-Preis“) – was Kupfer gerade wieder erreicht hat. Dennoch können manche Investitionspläne, wie etwa in Chile, womöglich an höheren Bergbau-Steuern scheitern. Damit ist es noch ungewiss, ob die Einschätzungen der International Copper Study Group sich bewahrheiten werden. Wird der Kupfermarkt nämlich nicht ausgeweitet, dann sollte aus dem prognostizierten Angebotsüberschuss eher ein Defizit werden.



Ohne Kupfer funktioniert die Weltwirtschaft nicht und funktionieren auch die erneuerbaren Energien nicht. Die Elektromobilität verbraucht große Mengen an Kupfer, ebenso wie Infrastrukturprojekte und da gibt es in vielen Teilen der Welt ein gewaltiges Nachholpotenzial, beispielsweise in den USA oder in aufstrebenden Ländern wie China und Indien. Gerade haben die Aussichten auf nicht so aggressive US-Zinserhöhungsschritte der Fed die Anleger wieder auf Kupfer aufmerksam gemacht und den Preis steigen lassen. Da könnte der Risikoappetit der Investoren zurückkehren und Investments in Kupfer lohnend machen. In British Columbia hält Copper Mountain Mining 75 Prozent an der erfolgreich produzierenden Copper Mountain-Kupfermine. Ein weiteres Kupferprojekt in Australien und eine Liegenschaft im Mount Isa-Gebiet runden das Portfolio ab. In Peru legt Hannan Metals den Fokus auf Kupfer, daneben Gold und Silber und besitzt dort eine der größten Landflächen.



