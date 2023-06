Kupfermarkt ab 2026 im Defizit, steigende Preise erwartet

Zahlreiche Experten haben bereits darauf hingewiesen, dass Kupfer einer der wichtigsten Bestandteile der Energiewende ist und Kupfernachfrage und Preis deshalb in den kommenden Jahren deutlich steigen dürften. Nun meldet sich auch das Department of Industry, Science, Energy and Resources (DISER) der australischen Regierung zu Wort und gibt sich ebenfalls überzeugt, dass der Übergang des globalen Energiesektors zu emissionsarmen Technologien in den kommende Jahren positive Auswirkungen auf den Kupferkonsum haben werden.

Nach Ansicht des DISER werden bis 2030 rund 10% der weltweiten Kupfernachfrage aus der Verwendung von Elektromobilen, Batterien und Ladeinfrastruktur stammen. Denn die Leitfähigkeit, Formbarkeit und Haltbarkeit des roten Metalls würden ihm entscheidende Bedeutung für Elektroautos, Ladeinfrastruktur, Batterien und die Erzeugung grüner Energie zukommen lassen.

Dem Bericht aus Australien zufolge soll die globale Kupfernachfrage in den nächsten Jahren um im Durchschnitt 2,7% pro Jahr steigen und schon im Jahr 2028 ein Volumen von 30 Mio. Tonnen erreichen. Gleichzeitig wird geschätzt, dass die weltweite Minenproduktion von Kupfer zwischen 2023 und 2028 nur 2,0% pro Jahr betragen wird. Damit sollte 2028 ein Volumen von 24 Mio. Tonnen erreicht werden.

Dabei wird die Minenproduktion den Prognosen zufolge in der ersten Hälfte dieses Zeitraums noch steigen – auf Grund des Produktionswachstums in Chile und Peru. Dann aber, in der zweiten Hälfte des Prognosezeitraums, wird von einer Verlangsamung des Wachstums ausgegangen.

Dabei seien die Minenbetreiber mit sinkenden Erzgehalten, höheren Produktionskosten, alternden Anlagen und verstärkten Umwelt- und Sozialkontrollen konfrontiert. Die abnehmende Qualität der Lagerstätten bedeutet auch, dass die meisten neuen Projekte in der Entwicklungspipeline nicht die Größen- und Kostenvorteile bestehender Megaprojekte aufweisen würden, hieß es in dem DISER-Bericht.

Defizit im Kupfermarkt erwartet

Angesichts des signifikanten Nachfragewachstums bei einem nur langsamen Produktionswachstum wird erwartet, dass sich ein Defizit im Kupfermarkt ausbilden wird. Den DISER-Experten zufolge sollten die Kupferpreis bis Mitte des betrachteten Zeitraums vergleichsweise stabil bleiben, da solange ein Anstieg des Angebots aus Chile und Peru der steigenden Nachfrage entsprechen werde.

Allerdings geht man bei DISER davon aus, dass die Kupfernachfrage ab 2026 das Angebot übersteigen wird, sodass ein Marktdefizit entsteht und die Preise nach oben treiben wird. Höhere Produktionskosten – auch aufgrund sinkender Gehalte – sowie steigende Investitions- und Finanzierungskosten würden zusätzlich Aufwärtsdruck auf die Preise ausüben, hieß es.

Für Kupferexplorationsunternehmen, bei denen eine potenzielle Produktionsentscheidung meist ohnehin noch einige Jahre entfernt ist, sind das unserer Ansicht nach hervorragende Aussichten.

Die von Goldinvest.de beobachteten Kupferunternehmen finden sich hier:

Profile Kupferfirmen





Abonnieren Sie jetzt den Goldinvest.de-Newsletter

Folgen Sie Goldinvest.de auf LinkedIn

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der erwähnten Unternehmen hält und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien der erwähnten Unternehmen zu kaufen oder zu verkaufen, was Auswirkungen auf deren Kursverlauf haben kann. Darüber hinaus besteht zwischen den erwähnten Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Vertragsverhältnis, das beinhaltet, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH über die genannten Unternehmen berichtet. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.