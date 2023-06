Kupfer und Gold - oft gemeinsam im Boden

Die Bergbauproduktion ist eine spannende Sache. Manche Rohstoffe werden mehr, manche weniger gefördert

Für das laufende Jahr wird mit einer Produktionsmenge im Bergbau von rund 16.020 Milliarden Kilogramm gerechnet. Dabei soll die Branche jährlich um 4,82 Prozent wachsen. Von zirka 60 Rohstoffen haben Gold, Kupfer und Eisenerz den Löwenanteil, etwa 62 Prozent. Eisenerz steht an der Spitze, die Gold- und Kupferproduktion ist wertmäßig ungefähr gleich stark vertreten. Dabei findet sich Gold und Kupfer oft im gleichen Projekt. So stammen auch die ältesten Goldartefakte, die gefunden wurden, aus der Kupferzeit. Insgesamt sind neben den drei genannten Rohstoffen noch zehn weitere (Zink, Phosphat, Kali, Nickel, Silber, Diamanten, Steinsalz, Manganerz, Bauxit und Blei) für fast 90 Prozent der gesamten weltweiten Rohstoffproduktion verantwortlich.

In 2022 machte die globale Goldnachfrage rund 4.700 Tonnen aus, damit 18 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Gefördert wurden 3.600 Tonnen Gold. Das meiste Gold wurde bisher in 2018 gefördert. Der Großteil des geförderten Goldes geht in die Schmuckindustrie. Im Pandemiejahr 2021 war der sichere Hafen Gold besonders gefragt und die Goldnachfrage für Anlagezwecke war größer als der Verbrauch des Schmucksektors. Bei Kupfer lag in 2022 die weltweite Produktionsmenge bei zirka 22 Millionen Tonnen. Davon kam ein Viertel aus Chile. Vor allem die Elektroindustrie braucht Kupfer. Zu den Einflussfaktoren für die Entwicklung der Bergbaubranche zählen die globale Wirtschaftslage, technologische Fortschritte und aufstrebende Märkte. Kupfer sollte aufgrund des technologischen Fortschritts in Zukunft ein begehrtes Metall sein und Gold kommt sowieso zurecht nicht aus der Mode. Unternehmen, die sowohl Gold als auch Kupfer in ihren Projekten besitzen, sind zum Beispiel Aurania Resources oder GoldMining. In Südamerika legt Aurania Resources den Focus auf Edelmetalle und Kupfer. Das spannende Gold-Kupfer-Projekt The Lost Cities des Unternehmens liegt in Ecuador. GoldMining hat neben Gold- und Gold-Kupfer-Projekten in Nord- und Südamerika ein großes Aktienpaket von Gold Royalty im Portfolio.

