Kupfer spielt eine Schlüsselrolle bei der Energiewende

Langfristige Trends machten Kupfer zu einem interessanten Investment

Es gibt verschiedene Gründe, warum der Kupferpreis wieder anziehen sollte. Letztes Jahr erhielt das Metall Gegenwind von durch die Pandemie verursachten Schließungen in China. Doch dieses Hindernis ist nun weggefallen. Die Öffnung Chinas dürfte wieder für einen vermehrten Bedarf an Kupfer sorgen. In den letzten 40 Jahren hat sich Chinas Kupfernachfrage verachtfacht. Das Land subventioniert den Kauf von Elektrofahrzeugen und eine boomende Autoindustrie gibt es nun in diesem Bereich. Schnellladestationen und Elektrofahrzeuge verbrauchen bei der Herstellung große Mengen Kupfer. Dazu kommt die Nachfrage aus dem Sektor Wind- und Sonnenenergie, auch Geothermie-Anlagen benötigen Kupfer. Dies ist ebenfalls ein Bereich, den China forciert. Saubere Energieerzeugung ist ebenfalls ein Hauptthema in den USA und in Europa. Fünfmal so oft findet das Metall in erneuerbaren Energiesystemen Verwendung im Vergleich zu fossilen und nuklearen Energiequellen. Bis zum Jahr 2040 wird laut Schätzungen die Kupfernachfrage um mehr als 50 Prozent ansteigen.

Wichtigster Kupferlieferant ist Chile. An Platz zwei steht Peru. Die Unruhen in Peru halten an und scheinen sogar im Februar die Produktion noch stärker eingeschränkt zu haben als im Januar. So sind zwei wichtige Minen durch Straßenblockaden stark behindert. Dies vergrößert nun die Sorgen, dass es zu einem zeitweisen Produktionsstopp kommen könnte, was wiederum Kupfer verteuern könnte. Auf längere Sicht gesehen, sollten Kupferinvestments eine gute Idee für Anleger sein. Da kämen Torq Resources oder Hannan Metals in Betracht. Trotz der Unruhen war Hannan Metals sehr aktiv auf seinem aussichtsreichen Kupfer-Silber-Projekt San Martin in den Anden in Peru. Dazu kommt noch das Zink-Silber-Projekt County Clare in Irland. Torq Resources ist in Chile in Sachen Kupfer und Gold unterwegs. Auf dem Gold-Kupfer-Projekt Santa Cecilia läuft gerade die Oberflächenexploration.

