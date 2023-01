Kupfer kurz vor dem Aufschwung

Kupfer ist eines der wichtigsten Industriemetalle und profitiert besonders von einem wirtschaftlichen Aufschwung

China hat seine Covid-Beschränkungen gelockert oder besser gesagt fallen gelassen. Für Rohstoffe ist dies insofern interessant, dass dies nach einer langen Zeit der Einschränkungen wohl zu einem Nachholbedarf führen wird. Spätestens in ein oder zwei Monaten sollten im Reich der Mitte die Aktivitäten anziehen und einen vermehrten Kupferbedarf nach sich ziehen. Gleichzeitig sieht es auf der Angebotsseite nicht so rosig aus. Die Entwicklungszahlen neuer Kupferprojekte sind niedrig, so wenig neue Kupferprojekte wie jetzt gab es seit Jahrzehnten nicht mehr. Der Gehalt neuer Reserven schwindet von Jahr zu Jahr mehr. So kamen zwischen 2001 und 2014 rund 80 Prozent der neuen Reserven aus der Umklassifizierung von ehemaligem Abfallgestein, also aus der Senkung des Cutoff-Gehalts. Lag 2001 der Reservegehalt bei 0,80 Prozent Kupfer, lag er 2012 nur noch bei 0,26 Prozent. Die Qualität der Reserven war also um knapp zwei Drittel gefallen. 2021 wurde die These aufgestellt, dass die Reserven nicht weiterwachsen können. Kupfer könnte also ein knapper Rohstoff werden. So müssen riesige Summen in die Exploration und Erschließung neuer Kupferminen fließen.

Einer der weltweit größten Kupferproduzenten, Codelco warnte vor kurzem davor, dass bis 2032 rund acht Millionen Tonnen Kupfer fehlen könnten. Neue Minen können nämlich die steigende Nachfrage nicht bedienen. Manche Experten prognostizieren bereits für 2026 ein deutliches Ungleichgewicht zwischen Kupferangebot und -nachfrage. Erneuerbare Energien und die Elektromobilität werden in den nächsten Jahren Unmengen des rötlichen Metalls verschlingen. Da könnte ein Investment in Gesellschaften mit Kupfer im Boden überlegt werden. Eine erfolgreich produzierende Kupfermine ist die Copper Mountain Mine in British Columbia, an der Copper Mountain Mining 75 Prozent besitzt. Die Produktion von derzeit rund 100 Millionen Pfund Kupfer pro Jahr soll auf 140.000 Millionen Pfund gesteigert werden. Ebenfalls Kupfer im Boden besitzt Hannan Metals. Dessen San Martin Kupfer-Silber-Projekt in den Anden in Peru erscheint äußerst vielversprechend.

