Kupfer: Ein kleiner Hoffnungsschimmer

Zuletzt haben sich die Anzeichen für eine schnelle Erholung der Weltwirtschaft wieder etwas eingetrübt, im Euroraum wird ohnehin eine Rezession erwartet. Da allerdings auch China wirtschaftlich nur schwer auf die Beine kommt, leidet entsprechend das für die Industrie wichtige Metall Kupfer unter einer anhaltenden Nachfrageschwäche. Dennoch wird die Preisspirale sukzessive vorangetrieben.

Der Kupfer-Future versucht sich bereits seit dem Frühjahr dieses Jahres an einer Bodenbildung, leider mit mäßigem Erfolg. Dennoch zeichnet sich zusehends im Bereich von 3,563 US-Dollar eine mittelfristige Unterstützung immer weiter ab, zusätzlich versuchen bullisch eingestellte Marktteilnehmer einen seit Anfang 2023 laufenden Abwärtstrend in den letzten Tagen zu überwinden. Doch die Aufwärtsdynamik lässt sehr zu wünschen übrig, unter diesen Umständen könnte ein nachhaltiger Ausbruch sehr langwierig werden. Dennoch haben Käufer nicht endgültig die Flinte ins Korn geworfen, sondern versuchen sich vom Abwärtstrend abzusetzen. Die Entscheidung für ein Investment hierauf zu stützen, wäre an dieser Stelle nicht empfehlenswert. Nur nachhaltige Wochen- bzw. Monatsschlusskurse dürften ausreichend starke Impulse hervorbringen.

Weltwirtschaft muss anziehen

Und zumindest die fundamentale Grundlage für einen steigenden Kupferpreis zu schaffen, muss die Weltwirtschaft wieder anziehen. China muss seine Schwäche überwinden und wieder auf den internationalen Erfolgspfad zurückkehren. Nur dieses Szenario ließe bei Kupfer weitere Preissteigerungen in den Bereich von 3,908 und darüber 4,024 US-Dollar zu. Anderenfalls könnte sich noch eine Seitwärtsbewegung um den laufenden Abwärtstrend bilden und damit das Industriemetall uninteressant für Investoren machen. Vorsicht sollten Anleger dagegen unterhalb der Unterstützung von 3,563 US-Dollar walten lassen, darunter würden nämlich Abwärtsrisiken auf 3,462 US-Dollar entstehen.

Kupfer-Future (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

3,864 // 3,908 // 4,024 // 4,058 US-Dollar

Unterstützungen:

3,787 // 3,731 // 3,679 // 3,632 US-Dollar



Fazit

Solange der Kupferpreis den 200-Tage-Durchschnitt bei derzeit 3,731 US-Dollar verteidigen kann, stehen die Chancen auf besagte Preissteigerungen auf 3,908 und später 4,024 US-Dollar gut. Wer sich in diesem Fall den Bullen anschließen möchte, könnte dies über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VP5R8Q tun. Die mögliche Renditechance beliefe sich dann auf insgesamt 35 Prozent. Am Ende sollte der Schein bei 5,97 Euro stehen. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig das Niveau von 3,715 US-Dollar nicht überschreiten, woraus sich im gegebenen Schein ein Stopp-Kurs von 3,15 Euro ergeben würde.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

VP5R8Q

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

4,420 – 4,330 Euro

Emittent:

Vontobel

Basispreis:

3,391 US-Dollar

Basiswert:

Kupfer-Future

KO-Schwelle:

3,391 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert:

3,854 US-Dollar

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

5,97 Euro

Hebel:

7,9

Kurschance:

+ 35 Prozent

Quelle: Vontobel



Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Bank Vontobel Europe AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.