Kupfer mit besten Aussichten für das Jahr 2024

Unter den Industriemetallen ist die Stimmung für Kupfer bei vielen Analysten positiv

Geht man von einer sanften Landung der US-Wirtschaft aus und einer fünfmaligen Zinssenkung durch die Fed, dann sollte die Wirtschaft solide wachsen. Vorausgesetzt wird, dass sich die Kerninflation verlangsamt. Unter den Industriemetallen sollte dann vor allem Kupfer glänzen. Denn eine lockere Fed-Politik und eine Wende im globalen verarbeitenden Gewerbe sind die Triebfedern. Gerade beim Kupfer könnte es zu Knappheit kommen. Im wichtigen Kupferproduktionsland Chile stagniert die Kupferminenproduktion. Bei den Schwergewichten der Kupferbranche gibt es keinen Trend nach oben in Sachen Produktionsmenge, so die Daten der staatlichen Kupferbehörde Cochilco. Im Gegenteil. Das Unternehmen produzierte im Januar 2024 16 Prozent weniger Kupfer als im Januar 2023. Noch kompensieren andere Kupferproduzenten im Land dies mehr oder weniger. Und aus Chile kommen rund 23 Prozent der gesamten globalen Kupferproduktion. Von US-Zinsspekulationen profitiert nicht nur der Goldpreis, sondern auch Kupfer. Auf der Nachfrageseite besteht die berechtigte Hoffnung, dass China, wichtiger Kupferverbraucher, mit weiteren Finanzhilfen die heimische Wirtschaft unterstützt. Diese Finanzhilfen sollten von den Lokalregierungen für Infrastrukturausgaben genutzt werden. Erholt sich der chinesische Bausektor, ist mit einer anziehenden Kupfernachfrage zu rechnen. Dies prognostizieren Analysten besonders für die zweite Jahreshälfte. Auch in Indien steht es nicht zum Besten mit dem Kupfernachschub. Es wurde nämlich von Indiens höchstem Gerichtshof die Wiedereröffnung einer Kupferhütte mit einer Kapazität von 400.000 Tonnen jährlich abgelehnt. Die Schmelze musste schon 2018 stillgelegt werden. Der Grund waren Grundwasserverschmutzungen. Wer also auf Kupfer setzen möchte, sollte sich Aurania Resources oder auch im Royalty-Bereich Osisko Gold Royalties anschauen. Aurania Resources besitzt Gold und Kupfer in seinem The Lost Cities Cutucu-Projekt in den Anden in Peru. Osisko Gold Royalties verfügt über mehr als 180 Lizenzgebühren und Streams in Sachen Gold und Kupfer.

