Kupfer: Zweite Kaufwelle im Anmarsch

Am Freitag kam es beim Kupfer-Future zu einem massiven Kurssprung direkt über mehrere Widerstände hinweg, das bekräftigt die seit Sommer dieses Jahres laufende Erholungsbewegung und lässt Hoffnungen auf eine zweite größere Kaufwelle aufkommen.

In der letzten charttechnischen Analyse vom 11. Oktober 2022: "Kupfer: Potenzielle Trendwendestelle" wurde bereits auf einen Stabilisierungsversuch des Kupfer-Futures hingewiesen, dieser scheint immer mehr zu gelingen, wie der Kurssprung vom Freitag unmittelbar an 3,708 US-Dollar belegt. Zwar wurden die Kursgewinne von Montag zu Beginn dieser Handelswoche ein klein wenig zur Unterseite auskonsolidiert, allerdings ist die Signalwirkung durch Verlassen eines kurzzeitigen Abwärtstrends als bullisch zu bewerten, unter technischen Umständen könnte nun eine zweite größere Kaufwelle folgen, zumal sich die Weltwirtschaft nicht so stark abgekühlt, wie zuvor befürchtet wurde.

EMA 200 im Fokus

Aus dem Stand heraus könnte beim Kupfer-Future und sich weiter verbessernder Daten zur Weltwirtschaft ein weiterer Aufschwung generiert werden, erste Anlaufstelle bildet das Augusthoch bei 3,783 US-Dollar. Ein weiteres Ziel kann darüber um den EMA 200 bei derzeit 3,827 US-Dollar abgeleitet werden und würde sich für ein entsprechendes Long-Investment bestens anbieten. Hierzu können Investoren beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VV5C8Y zurückgreifen und überdurchschnittlich von dem favorisierten Anstieg profitieren. Kursabschläge unter den 50-Tage-Durchschnitt bei 3,489 US-Dollar sollten Marktteilnehmer jedoch vermeiden, weil sonst ein Wiedereintritt in den vorherigen Abwärtstrend drohen würde. Dies wäre in der Folge mit potenziellen Abschlägen auf 2,254 US-Dollar verbunden.

Kupfer-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 3,708 // 3,783 // 3.827 // 3.843 US-Dollar Unterstützungen: 3,564 // 3.489 // 3.379 // 3,303 US-Dollar

Fazit

Solange sich der Kupfer-Future oberhalb von 3,500 US-Dollar hält, sind weitere Gewinne an 3,783 und darüber 3,827 US-Dollar sehr wahrscheinlich, dies untermauert zusätzlich der Sprung über den letzten kurzzeitigen Abwärtstrend. Über das genannte Open End Turbo Long Zertifikat WKN VV5C8Y ließe sich aus dem Stand heraus eine Rendite von 60 Prozent erwirtschaften, rechnerische Ziele wurden bei 5,95 und 6,41 Euro für den Schein ermittelt. Eine sinnvolle Verlustbegrenzung sollte den EMA 50 bei 3,489 Dollar vorläufig allerdings noch nicht überschreiten, dort angesetzt würde dies einen Stopp-Kurs im Schein von 2,85 Euro bedeuten. Als Anlagehorizont sollten sich Investoren aufgrund der etwas längeren Ausdehnung einige Wochen Zeit nehmen.

Strategie für steigende Kurse WKN: VV5C8Y

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,99 - 4,00 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 3,218 US-Dollar

Basiswert: Kupfer-Future KO-Schwelle: 3,218 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 3,597 US-Dollar Laufzeit: Open End

Kursziel: 6,41 Euro Hebel: 9,5

Kurschance: + 60 Prozent Quelle: Vontobel

