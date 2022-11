Kupfer: Trotz Corona fester

Obwohl zu Beginn dieser Handelswoche die Befürchtungen der Märkte um eine Ausweitung der Corona-Restriktionen in China für einen Dämpfer sorgten, versucht sich der Kupfer-Future an einer äußerst markanten Stelle an einer Stabilisierung und Wiederaufnahme der seit Mitte Juli laufenden Aufwärtsbewegung. Technisch wäre auf jeden Fall noch Luft nach oben.

Nachdem bei 5,039 US-Dollar das vorerst letzte Hoch beim Kupfer-Future im März dieses Jahres markiert worden ist, stürzten die Notierungen anschließend regelrecht ab und begaben sich an den etwas längerfristigen Unterstützungsbereich bestehend seit 2014 um 3,254 US-Dollar abwärts. Dort gelang es eine dynamische Gegenbewegung zunächst auf 3,783 US-Dollar bis Ende August zu vollziehen, nach einer kurzen Konsolidierungsphase ging es schließlich auf 3,960 US-Dollar bis Mitte November aufwärts. Zwar konnte zeitweise der 200-Tage-Durchschnitt überwunden werden, die Freude währte allerdings nicht lange und der Future kippte zurück auf den EMA 50. Dort angelangt versucht sich das Industriemetall nun wieder an einer Stabilisierung und Wiederaufnahme der untergeordneten Aufwärtsbewegung.

Potenzielles Sprungbrett

Gelingt es demnächst die Kursgewinne weiter auszubauen und mindestens über 3,708 US-Dollar zuzulegen, wäre ein zeitnaher Test des EMA 200 bei 3,817 US-Dollar vorstellbar. Aber erst darüber würde eine dritte Kaufwelle mit Zielen um 4,313 US-Dollar wahrscheinlich werden und könnte für ein längeres Long-Investment herhalten. Zeitgleich würde ein solches Szenario mit einer fünfwelligen Impulswelle einhergehen. Unterhalb von 3,500 US-Dollar droht der Kupfer-Future allerdings weiter durchgereicht zu werden, Abschläge auf 3,369 US-Dollar kämen dann nicht überraschend.

Kupfer-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 3,669 // 3,708 // 3,761 // 3,817 US-Dollar Unterstützungen: 3,563 // 3,471 // 3,375 // 3,303 US-Dollar

Fazit

Um greifbare Long-Signale mit Zielen vorläufig am 200-Tage-Durchschnitt bei 3,817 US-Dollar zu erhalten, sollte mindestens ein Kurssprung über 3,708 US-Dollar abgewartet werden. Übergeordnet könnte es darüber sogar an 4,313 US-Dollar weiter rauf gehen, sofern Bullen an einer fünfwelligen Impulswelle arbeiten sollten. Insgesamt würde sich über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VV882B eine Renditechance von 85 Prozent ergeben. Rechnerisches Ziel läge dann bei 12,70 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte den Bereich von vorläufig 3,643 US-Dollar nicht überschreiten, hieraus würde sich ein entsprechender Stopp-Kurs im Schein von 6,17 Euro ableiten. Für den Anfang sollten allerdings noch kleinere Handelsgrößen in Erwägung gezogen werden, da die dritte Kaufwelle noch nicht wirklich ausgeprägt ist.

Strategie für steigende Kurse WKN: VV882B

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,50 -1,51 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 3,482 US-Dollar

Basiswert: Kupfer-Future KO-Schwelle: 3,482 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 3,613 US-Dollar Laufzeit: Open End

Kursziel: 12,70 Euro Hebel: 5,3

Kurschance: + 85 Prozent Quelle: Vontobel

