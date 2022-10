Kupfer: Potenzielle Trendwendestelle

Nach einem empfindlichen Kurssturz im Sommer dieses Jahres des Kupfer-Futures, tendiert das Edelmetall an der US-Rohstoffbörse COMEX seit geraumer Zeit seitwärts und versucht sich an den Hochs aus 2014 und 2018 an einem Boden. Gelingt ein solcher, könnte durchaus eine mehrere Wochen anhaltende Erholungsbewegung hieraus hervorgehen.

Gestützt werden die Kupferpreise unter anderem von einem Teil-Förder-Verbot in einer chilenischen Bergbauregion, wo sich starke Bodenabsenkungen gezeigt hatten. Das schmälert natürlich die weltweite Produktion und sorgt für gewisse Aufwärtstendenzen bei diesem Industriemetall. In konkreten Zahlen ausgedrückt hat sich der Future zu Beginn dieser Handelswoche um 1,3 Prozent auf 3,437 Dollar/lb verteuert und weckt Hoffnungen auf einen baldigen Bodenabschluss im Bereich von 3,250 US-Dollar und somit den Verlaufshochs aus 2014/2018. Aber auch das Fibonacci-Retracement sorgt für zuversichtliche Stimmung, nachdem das maximale Korrekturziel am 61,8 % Retracement-Level erfolgreich getestet wurde. Allerdings stehen einer größeren Erholungsbewegung noch einige Hürden im Weg.

Rezessionsängste bremsen Erholung

Um die Chance auf einen Test des 50-Wochen-Durchschnitts im Bereich des 38,2 % Fibonacci-Retracements um 3,868 US-Dollar zu erhalten, sollte mindestens einen Sprung über 3,615 US-Dollar gelingen. Dies wäre allerdings noch im Rahmen einer technischen Gegenbewegung auf die vorausgegangenen Verluste zu werten. Erst oberhalb von 4,000 US-Dollar dürfte sich der Kupferpreis nachhaltig gen Norden aufmachen. Ein Kursrutsch unter die aktuellen Jahrestiefs von 3,131 US-Dollar würde dagegen Abwärtsrisiken zurück auf 2,846 US-Dollar aufdecken.

US-Kupfer-Future (Wochenchart in US-Dollar)





Wichtige Chartmarken Widerstände:

3,506 // 3.612 // 3,783 // 3,868 US-Dollar

Unterstützungen:

2,610 // 3,144 // 2,995 // 2,769 US-Dollar



Fazit

Aufgrund der hohen Volatilität in der aktuellen Handelsspanne sollten Investoren mit gewissen Einstiegsbedingungen arbeiten, im konkreten Fall ließe sich erst oberhalb von 3,615 US-Dollar ein Anstieg an 3,868 US-Dollar effektiv handeln. Um hiervon möglichst stark zu profitieren, könnte beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VV5C8Y zum Einsatz kommen. Die mögliche Renditechance beliefe sich in diesem Fall auf 160 Prozent, Ziel des Scheins läge rechnerisch bei 6,91 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte natürlich nicht fehlen, aber auch das Niveau von 3,492 US-Dollar gemessen am Basiswert nicht überschreiten. Daraus würde sich ein Stopp-Kurs im Schein von 3,11 Euro ergeben. Größere Risiken liegen jedoch in der Rezessionsangst der Anleger, die weiterhin negativ auf den Kupferpreis durchschlagen könnte.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

VV5C8Y

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

2,53 – 2,55 Euro

Emittent:

Vontobel

Basispreis:

3,208 US-Dollar

Basiswert:

US-Kupfer-Future

KO-Schwelle:

3,208 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert:

3,4355 US-Dollar

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

6,91 Euro

Hebel:

13,8

Kurschance:

+ 160 Prozent

Quelle: Vontobel



Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

