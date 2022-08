Kupfer – Metall für den Klimawandel

Besonders bei Kupfer könnte die Nachfrage bis zum Jahr 2030 um geschätzte 600 Prozent steigen

Die Tage für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor sind gezählt. Wind- und Solarenergie werden zunehmen und Speichersysteme werden immer wichtiger. Damit sind nicht nur Batteriemetalle wie Lithium, sondern auch das Konjunkturmetall Kupfer in immer größeren Mengen nötig. Denn laut Untersuchungen der Internationalen Energieagentur (IEA) verschlingen Elektroautos oder Solar- und Windkraftwerke ein Vielfaches von Rohstoffen als herkömmliche Fahrzeuge oder beispielsweise Gaskraftwerke.





Der Klimawandel fordert bestimmte Rohstoffe in ausreichender Größenordnung. Dabei erfordert etwa der Ausbau des Kupferangebots Zeit. Eine neue Kupfermine braucht rund acht Jahre, bis die Kupferproduktion startet. Investitionen werden weltweit in eine saubere Zukunft in Sachen erneuerbare Energien getätigt. Die russische Invasion und Lockdowns in China sowie ein Fachkräftemangel sind Unsicherheiten, die zu Verzögerungen im Rohstoffbereich führen können. Preislich haben es die Industriemetalle gerade schwer, da in China sich der Immobilienmarkt abschwächt und daher auch die Nachfrage aus dem Baugewerbe schwächelt.

Ob der Kupferbedarf bis 2030 wirklich um 600 Prozent steigt oder weniger, hierzu gibt es unterschiedliche Prognosen, klar ist jedenfalls, dass die Kupfernachfrage deutlich nach oben gehen wird. Gesellschaften mit Kupfer in den Projekten sollten davon profitieren. Da wäre etwa Aurania Resources mit dem Fokus auf Edelmetalle und Kupfer in Südamerika. Vorzeigeprojekt ist das The Lost Cities-Cutucu-Projekt in den Anden in Ecuador. In British Columbia besitzt Copper Mountain Mining 75 Prozent an der produzierenden Copper Mountain-Mine. Dazu kommt noch das Eva Copper Projekt in Australien und ein Landpaket im Gebiet Mount Isa.





