Kupfer: Konstruktives Chartbild

Vor wenigen Tagen noch drohte der Kupfer-Future auf frische Jahrestiefs abzurutschen, allerdings konnte in letzter Sekunde noch eine Stabilisierung an den Märztiefs vollzogen werden, womit sich nun Anzeichen eines Doppelbodens auftun. Für einen erfolgreichen Abschluss und eine Aktivierung dieses Konstrukts bedarf es nun aber weiterer Kapitalzuflüsse in das Industriemetall.

Insgesamt hält sich der Kupfer-Future seit Mitte Juli letzten Jahres in einem intakten Aufwärtstrend auf, zunächst ging es von 3,131 auf 3,783 US-Dollar rauf, später noch 3,960 und schließlich zu Beginn dieses Jahres auf 4,355 US-Dollar. Die letzten Monate über waren überwiegend von einem Abwärtstrend geprägt, allerdings zeichnet sich im Bereich der Horizontalunterstützung um 3,822 US-Dollar nun ein hoffnungsvoller Doppelboden ab. Sollten nun weitere Kapitalzuflüsse erfolgen und die Mindestvoraussetzung für einen Abschluss des Bodens erfüllen, könnte hieraus mittelfristig wieder weiteres Aufwärtspotenzial hervorgehen.

Erfolg sieht anders aus

Der Bereich zwischen 3,822 und 4,195 US-Dollar ist beim Kupfer-Future derzeit als neutrale Handelsspanne zu interpretieren. Ein Sprung über die zuletzt genannte Marke könnte aber den Doppelboden endgültig aktivieren und würde folglich wieder Aufwärtspotenzial zunächst an die Jahreshochs von 4,355 US-Dollar freisetzen. Darüber könnten dann weitere Ziele bei 4,577 und schließlich 4,860 US-Dollar für das Industriemetall abgeleitet werden. Ein bärisches Szenario würde sich ganz klar bei einem Bruch des Doppelbodens ergeben, dann müsste noch einmal der längerfristige Aufwärtstrend verlaufend um 3,727 US-Dollar als Unterstützung einspringen.

Kupfer-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

3,960 // 4,005 // 4,078 // 4,148 US-Dollar

Unterstützungen:

3,891 // 3,857 // 3,822 // 3,740 US-Dollar



Fazit

Erst Hinweise auf einen erfolgreichen Doppelboden können erst oberhalb der Marke von 4,148 US-Dollar abgeleitet werden, endgültige Gewissheit dürfte man aber erst oberhalb von 4,195 US-Dollar erlangen. Ziele würden dann an den Jahreshochs bei 4,355 US-Dollar und den Jahreshochs aus 2022 bei 4,577 US-Dollar für das Metall liegen. Für diese Idee könnte dann beispielshalber das mit einem Hebel von 10,7 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN VV882B zum Einsatz kommen, bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee würde von nun an eine Renditechance von 175 Prozent entspringen. Ziele im Schein wurden dagegen bei 7,15 und 9,17 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte in diesem Fall aber den 50-Tage-Durchschnitt bei 3,938 US-Dollar vorläufig noch nicht überschreiten, ein entsprechender Stopp im Schein würde sich dadurch bei 3,36 Euro ableiten. Als Anlagehorizont sollten Investoren dann aber einige Monate an Zeit einplanen.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

VV882B

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

3,34 - 3,35 Euro

Emittent:

Vontobel

Basispreis:

3,548 US-Dollar

Basiswert:

Kupfer-Future

KO-Schwelle:

3,548 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert:

3,936 US-Dollar

Laufzeit:

Open end

Kursziel:

9,17 Euro

Hebel:

10,7

Kurschance:

+ 175 Prozent

Quelle: Vontobel



Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Bank Vontobel Europe AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.