Kupfer: Fundamentale Faktoren deuten auf sehr feste Preise hin

Einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters zufolge erwartet man bei Codelco, dem größten Kupferproduzenten der Welt, der sich in chilenischem Staatsbesitz befindet, auch in Zukunft „feste“ Kupferpreise – und zwar trotz des jüngsten, deutlichen Preisrückgangs.



Die Äußerungen von Codelco-Chairman Máximo Pacheco gegenüber Reuters erfolgten, während der Preis für das rote Metall, das vielfach auch als Gradmesser für die Entwicklung der Weltwirtschaft angesehen wird, die schwächste Woche seit rund einem Jahr verzeichnete. An den Märkten sorgt man sich offenbar, dass die Anstrengungen der Notenbanken zur Eindämmung der Inflation zu einer Verlangsamung des Wirtschaftswachstums führen und damit die Nachfrage nach Industriemetallen wie Kupfer dämpfen könnten.



Reuters zitiert jedenfalls Pacheco mit der Aussage, dass der Kupfermarkt sich in „vorübergehenden, kurzfristigen Turbulenzen befinde“, dass aber die fundamentale Entwicklung größere Bedeutung habe. Das Verhältnis von Angebot zu Nachfrage scheine sehr günstig für Staaten/Unternehmen, die über Kupferreserven verfügen würden, hieß es weiter.



Da Kupfer nun einmal eines der am besten leitenden Metalle überhaupt sei und es auch nicht viele, neue Lagerstätten gebe, rechne er mit einem sehr festen Kupferpreis, da die Zukunft „sehr elektrisch“ aussehe, so Pacheco laut Reuters weiter.



Das rote Metall findet unter anderem in Elektromobilen und Anwendungen im Bereich der Erneuerbare Energien Verwendung. In Elektroautos zum Beispiel wird bis zu drei Mal mehr Kupfer eingesetzt als in Verbrennern. Und einen Ersatzstoff für Kupfer gibt es bislang auch nicht. Die Analysten von Rystad Energy beispielsweise gehen davon aus, dass die Kupfernachfrage bis zum Ende des Jahrzehnts um 16% wachsen und das Angebot um mehr als 6 Mio. Tonnen übertreffen wird.



Wer also langfristig orientiert ist und wie der Codelco-Chairman – und wir bei Goldinvest.de – ebenfalls an die mittel- und langfristig positive Entwicklung des Kupferpreises glaubt, sollte sich nach interessanten Playern des Sektors umschauen. Auf Goldinvest.de beobachten wir eine ganze Reihe unserer Ansicht nach sehr aussichtsreicher Kupferexplorer in unterschiedlichen Entwicklungsphasen. Einen Überblick gibt es weiter unten. (Wichtiger Hinweis: Es handelt sich um hochspekulative Titel mit hohem Risiko, die vor allem für erfahrene Anleger geeignet sind.)









