Kupfer: China treibt Preise

Das Industriemetall Kupfer weist seit dem Jahreswechsel exorbitante Zuwachsraten auf, allein seit Neujahr konnte das Metall 38 Prozent an Wert auf 4,181 USD zugewinnen. Von den Höchstständen aus 2022 ist der Kupferpreis zwar noch weit entfernt, allerdings liefert die charttechnische Auswertung Hinweise auf eine mittelfristige Fortsetzung der Rallye.

Die Öffnung der chinesischen Wirtschaft nach den strikten Null-COVID-Regeln der vergangenen drei Jahre treibt offenbar das Industriemetall zunehmend an, aber auch die Notenbanken rund um den Globus signalisieren eine lockere Gangart bei den zukünftigen Zinsanhebungen und befeuern zusätzlich die Fantasie der Finanzmärkte. Dies spiegelt sich auch sehr gut im Verlauf des Kupferpreises seit Mitte Juli wider, der stetig am Steigen ist und von 3,131 auf 4,180 US-Dollar zulegen konnte. Zeitgleich liegt seit diesem Zeitpunkt eine fünfwellige Impulswelle vor, die nun mittelfristige Long-Signale vermuten lässt.

Entscheidende Weichen gestellt

Das aus charttechnischer Sicht wichtigste Signal für eine mittelfristig Fortsetzung der Preisspirale beim Kupfer ist die Ausprägung einer fünfwelligen Impulswelle seit Mitte Juli letzten Jahres. Noch könnte der aktuelle Preisauftrieb bis in den Bereich von 4,313 US-Dollar anhalten, von da an wird es allerdings zunehmend schwieriger werden, weitere Gewinne durchzusetzen. Spätestens ab 4,577 US-Dollar dürfte eine dreiwellige Konsolidierung anstehen. Nach Beendigung könnte es dann in Richtung der Jahreshochs aus 2022 bei 5,039 US-Dollar weiter raufgehen. Sollte es allerdings zu einem Bruch der beiden gleitenden Durchschnitt EMA 50/200 zwischen 3,773 und 3,819 US-Dollar kommen, wäre dies als bärisches Zeichen zu interpretieren und würde folglich Abschläge auf 3,563 US-Dollar forcieren.

Wichtige Chartmarken Widerstände:

4,217 // 4,277 // 4,313 // 4,393 US-Dollar

Unterstützungen:

4.131 // 3,960 // 3,932 // 3,761 US-Dollar



Fazit

Der vergleichsweise gut gelaufene Kupferpreis nähert sich derzeit entscheidenden Widerständen an, die durchaus das Potenzial zu einer kleinen Verschnaufpause beim Kupferpreis besitzen. Wo auch immer ein Einstieg in Long-Positionen geplant ist, könnte hierzu beispielshalber das mit einem Hebel von 9,6 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN MB26AW zum Einsatz kommen. Die mögliche Renditechance vom gegenwärtigen Niveau aus bis zum Erreichen der nächstgrößeren Zielmarke bei 4,577 US-Dollar beliefe sich noch auf 90 Prozent, Ziel des Scheins läge dann bei 7,79 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte aber auch nicht zu nah angesetzt werden, da demnächst mit größeren Rückschlägen zwingend gerechnet werden muss. Vorzugsweise sollte ein Einstieg auf niedrigerem Kursniveau angepeilt werden.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

MB26AW

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

4,08 – 4,09 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Basispreis:

3,7505 US-Dollar

Basiswert:

Kupfer-Future

KO-Schwelle:

3,7505 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert:

4,1800 US-Dollar

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

7,79 Euro

Hebel:

9,6

Kurschance:

+ 90 Prozent

Quelle: Morgan Stanley



Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

