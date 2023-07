Künstliche Intelligenz mit natürlicher Verschnaufpause

In den letzten Monaten dominierte das Thema Künstliche Intelligenz (KI) die Märkte. Seit Monaten werden die Performance-Ranglisten von Unternehmen angeführt, die in der einen oder anderen Form mit KI assoziiert werden.

Es waren diese, zum Teil marktschweren Papiere, die den NASDAQ 100 quasi im Alleingang nach oben hievten. Doch inzwischen scheint die Luft dünner zu werden. Die vorsichtigeren „Tekkies“ beginnen in einige der Nachzügler umzuschichten, ohne sich dabei insgesamt von Aktien zu verabschieden.

Gesundheit und Energie

So wurden in der vergangenen Woche klar die Aktien defensiverer Sektoren bevorzugt: Da wäre beispielsweise der Gesundheitssektor, der zuletzt satt zulegen konnte, etwa mit dem Giganten Johnson & Johnson (+8,81 %). Auch der Energiebereich vermeldete ordentliche Zugewinne, stellvertretend sei Petroleo Brasileiro – Petrobras mit +7,45 % genannt. Als dritte Gewinnerbranche präsentierten sich die Versorger wie NextEra Energy mit einem Plus von +3,15 %. Das Ende des Megatrends KI ist damit keineswegs eingeläutet, aber eine gesunde Verschnaufpause erscheint plausibel – und die kann anderweitig genutzt werden.

Bunter Strauß der Besten

Patrick Kranz (Larry) hat sich den langfristigen Vermögensaufbau zum Ziel gesetzt. In seinem wikifolio Invest Only In The Best! befinden sich überwiegend Aktien aus den Regionen Nordamerika und Europa. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Unternehmen, die sich hinsichtlich folgender Qualitätskriterien von der breiten Masse abheben: Marktstellung, Krisenfestigkeit, Wachstumsstärke, solide bilanzielle Situation, sowie nachhaltige und kontinuierliche Dividendenzahlungen/-erhöhungen (Dividendenaristokraten). Für eine Beimischung sind auch etwas offensivere Werte geeignet, die über eine herausragende Marktstellung verfügen und deren Geschäftsentwicklung eine weiterhin positive Zukunft oder Verbesserungspotential versprechen. Mittelzuflüsse aus Dividenden sollen regelmäßig reinvestiert werden. Aktuell ist Kranz in nicht weniger als 85 Einzelaktien investiert. Darunter befinden sich neben Johnson & Johnson weitere Blue Chips wie Microsoft, Novo Nordisk, Alphabet und Mastercard. Die Performance des wikifolios kann sich sehen lassen. So legte der Wert im Jahresdurchschnitt um +12,8 % zu. Die Gesamtrendite seit August 2012 beläuft sich damit auf erfreuliche +278 %

Do-it-yourself-Analyst

Auch Simon Weishar (Szew) versucht, für sein wikifolio Szew Grundinvestment eine Balance zwischen sicheren Dividendentiteln und Small Caps mit Wachstumspotenzial zu realisieren. Im Speziellen hält er Ausschau nach Turnaround-Kandidaten, die aus fundamentaler Sicht ein gutes Chance/Risiko-Verhältnis aufweisen. In der Regel sollen nur Unternehmen aus Europa, vor allem aus Deutschland, ausgewählt werden. Dafür hat er eigens einen Algorithmus entwickelt, der ihm den „inneren Wert“ einer Aktie abbildet. Ein Kaufsignal wird generiert, wenn der Aktienkurs möglichst weit unter dem Ertragswert notiert und so eine künftig positive Kursentwicklung erwarten lässt. Grundsätzlich sollen die Werte nicht länger als sechs bis zwölf Monate gehalten werden. Weishar hat derzeit sein gesamtes Kapital in neun Einzelwerte investiert. Die größten Positionen sind Cegedim, Haier Smart Home, Ecopetrol, CN Mobile und Petroleo Brasileiro – Petrobras. Seit der Auflage im Dezember 2014 summiert sich der Wertzuwachs des wikifolios auf überragende +687 %. Dies entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Performance von beeindruckenden +27,2 %.

Neues aus der Matrix

Christian Jagd (Portfoliomatrix) möchte das größtmögliche Potenzial aus einem breiten, internationalen Anlagespektrum ausschöpfen und unterwirft sich deshalb möglichst wenigen Beschränkungen. Er managt sein wikifolio Intelligent Matrix Trend aktiv und verfolgt eine fundamental sowie charttechnisch getriebene Trendstrategie in vielversprechenden Aktien, ETFs und Fonds. Vornehmlich geht es um Unternehmen, die sich in einem stabilen, aufwärtsgerichteten Trendkanal oder in einer aussichtsreichen charttechnischen Ausbruchssituation befinden. Zur Aktien-Analyse dient ein selbst programmiertes Handelstool, das Methoden der Charttechnik wie Trendbestätigungs- und Trendwendeformationen mit dem Relative Strength Index (RSI) sowie stochastischen Oszillatoren kombiniert. Auch fundamentale Unternehmensanalysen und makroökonomische Informationen sollen zur Entscheidungsfindung genutzt werden. Des Weiteren setzt Jagd Long- und Shortpositionen in ETFs ein, um einerseits von sämtlichen Marktphasen profitieren zu können, andererseits aber auch, um das wikifolio in turbulenten Börsenzeiten gegen allzu große Verluste abzusichern. Im Moment ist er nahezu vollinvestiert – in sechs ETFs und 68 Einzelaktien. Darunter befinden sich NextEra Energy, C3.AI, Nvidia, Microsoft und Apple. Eine durchschnittliche Jahresperformance von satten +20,9 % übersetzt sich seit der Auflegung im März 2014 in eine Gesamtperformance von außergewöhnlichen +489 %.

Was kommt?

In Deutschland präsentiert Destatis zum Start der neuen Berichtswoche die Einzelhandelsumsätze des letzten Jahres. Zusätzlich gibt es für die Eurozone die Daten des Bruttoinlandsprodukts und den Verbraucherpreisindex. Am Dienstag werden in Deutschland die Handelsbilanz und die Arbeitslosenquote bekanntgegeben. Ebenfalls von Interesse ist die Arbeitslosenquote für die gesamte Eurozone. Die Bank of Japan veröffentlicht am Mittwoch ihr Sitzungsprotokoll und die USA die ADP-Beschäftigungsveränderung. Eine Woche später als Fed und EZB verkündet die Bank of England am Donnerstag ihre Zinssatzentscheidung. Am Freitag werden schließlich die Einzelhandelsumsätze der Eurozone und die Entwicklung der US-Arbeitslöhne veröffentlicht.

