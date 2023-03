Künstliche Intelligenz, im Bergbau existiert sie bereits

Das Thema Künstliche Intelligenz (KI) hat mit ChatGPT an Brisanz gewonnen. Auch die Bergbauindustrie profitiert auch von KI

Es mehren sich die Anbieter, die KI-basierte Lösungen für die globale Bergbauindustrie anbieten. Diese steht heute zum einen vor dem Problem, dass die Erzqualitäten sinken und Umweltschutz-Anforderungen strenger werden. Zum anderen gibt es Schwankungen in den Erzgehalten, die schwer zu bestimmen sind. Einer der größten, wohl auch der größte Kupferproduzent weltweit, Codelco, setzt die Künstliche Intelligenz ein, um die Kupferausbeute zu vermehren. Und Codelco hat bereits Erfolge damit verzeichnen können. In einer 100 Jahre alten Mine konnten 8.000 Tonnen zusätzliches Kupfer gewonnen werden. KI verhilft zu schnelleren und genaueren Entscheidungen, bei Lagerstätten kann die Lebenszeit verlängert werden. Denn die Datenerfassung im Bergbau ist aufwendig, oft geht sie noch visuell oder manuell vonstatten und sie kann mit Künstlicher Intelligenz effizienter gestaltet werden. Immer mehr sorgen auch Drohnen hier für positive Effekte. Ein anderer wichtiger Bereich ist die Sicherheit der Arbeiter, die profitiert, wie auch beispielsweise die Optimierung der Lüftungssysteme.

Aber es gibt auch noch viele Bergbaugesellschaften, die mit Bodenproben, Bohrungen und geophysikalischen Untersuchungen etwa bedeutende Explorationsmöglichkeiten und -ziele ausloten - so etwa jüngst Hannan Metals auf seinem Valiente Kupfer- und Goldprojekt in Peru. Weiter im Portfolio von Hannan Metals ist unter anderem das aussichtsreiche San Martin Kupfer-Silber-Projekt, ebenfalls in Peru und das Zink-Silber-Projekt County Clare in Irland. Im Goldbereich konnte kürzlich Karora Resources, das Unternehmen besitzt zwei produzierende Goldminen in Westaustralien, in seiner Beta Hunt Goldmine durch Bohrungen die Goldressourcen um rund 20 Prozent erweitern.

