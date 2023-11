Kryptowährungen: Fans schnuppern Morgenluft

Der Appetit auf Krypto-Tracker ist wieder da. Kein Wunder: Die Währungen konnten zuletzt kräftig zulegen. Der Bitcoin-Kurs hat sich seit Jahresanfang verdoppelt, der Solana-Kurs sogar vervierfacht.

2. November 2023. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Der Bitcoin-Spot-ETF in den USA bleibt Thema Nummer eins am Kryptomarkt, konkret die Frage, ob und wann er zugelassen wird. Die Anzeichen, dass die US-Börsenaufsicht SEC die Genehmigung bald erteilen wird, verdichteten sich zuletzt. „Wir glauben, dass die Zulassung eines börsennotierten Bitcoin-ETFs in den kommenden Monaten sehr wahrscheinlich ist“, kommentiert etwa James Butterfill, Research-Chef des auf digitale Anlagen spezialisierten britischen Asset Managers CoinShares. „Das wird ein regulatorischer Meilenstein für die Branche sein.“

Viel Euphorie

Schon jetzt ist der Kurs deutlich gestiegen, am Donnerstagmorgen kostet der Bitcoin 35.257 US-Dollar, so viel wie zuletzt im Mai 2022. Damit hat sich der Kurs seit Jahresanfang mehr als verdoppelt. Das Allzeithoch aus 2021 bei fast 69.000 US-Dollar bleibt allerdings noch weit entfernt. Auch der Preis des Bitcoin-Rivalen Ethereum stieg zuletzt, wenn auch nicht so deutlich. Die Währung kostet aktuell 1.830 US-Dollar, das ergibt ein Plus von 53 Prozent in diesem Jahr. Noch größer ist der Sprung bei Solana, der Preis hat sich seit Jahresanfang vervierfacht auf aktuell 43 US-Dollar. Allerdings hatte der Untergang der Kryptobörse FTX Solana auch besonders belastet. Das Allzeithoch lag bei 260 US-Dollar.

Bitcoin als „digitales Gold“?

Auch die für Mitte April 2024 erwartete Bitcoin-Halbierung sorgt für Unterstützung. „Vor Bitcoin-Halbierungen entwickelte sich die Kryptowährung stets positiv“, bemerkt Jan Altmann vom Emittenten ETC Group. Nicht zuletzt fungiere der Bitcoin momentan auch als sicherer Hafen. „An den Aktienmärkten befinden sich die Kurse seit Mitte September auf Talfahrt. Der Bitcoin hat schon in der Vergangenheit seine Eigenschaften als ‚digitales Gold‘ unter Beweis gestellt.“ Der Prozess gegen den Gründer der Pleite gegangenen Kryptobörse FTX, Sam Bankman Fried, belastet dagegen kaum. Ein Urteil wird für Mitte November erwartet.

Altmann

Hohe ETN-Zuflüsse, auch Solana-Tracker extrem beliebt

Die Nachrichten führten zu deutlich mehr Interesse an Kryptowährungen. „Digitale Anlageprodukte verzeichneten in der letzten Oktober-Woche die höchsten Zuflüsse in einer Woche seit Juli 2022“, berichtet Butterfill von CoinShares. Auch Altmann meldet mehr Umsätze und hohe Zuflüsse, vor allem in den ETC Group Physical Bitcoin (DE000A27Z304). „Allein im Oktober betrugen diese mehr als 300 Millionen Euro. Ebenfalls gefragt: Bitcoin-Tracker von CoinShares und 21Shares. Auch ETNs auf andere Kryptowährungen profitierten, wie Altmann feststellt. Höhere Zuflüsse verzeichneten etwa Ethereum-ETNs von CoinShares und 21Shares, aber auch der 21Shares Solana Staking (CH1114873776).

Bernard Wenger vom Emittenten 21Shares bestätigt das Bild: „Im Oktober gab es hohe Zuflüsse in Krypto-ETNs, vor allem in Bitcoin-Produkte.“ Kleine Abflüsse meldet er für Krypto-Körbe. „Bei den Altcoins stach vor allem Solana mit deutlichen Zuflüssen heraus.”

„Es ist wieder viel mehr los“

„Bei uns war vergangene Woche viel mehr los“, berichtet auch Leo Puschmann, der bei Lang & Schwarz unter anderem Krypto-ETNs handelt. „Jetzt ist es etwas ruhiger.“ Bitcoin-ETNs wie der 21Shares Bitcoin (CH0454664001) und Ethereum-Tracker wie der ETC Group Physical Ethereum (DE000A3GMKD7) würden auf beiden Seiten viel gehandelt, ebenso der 21Shares Solana Staking. Für den 21Shares Ripple (CH0454664043) und den VanEck Crypto Leaders (DE000A3GWEU3), einen Krypto-Korb, sieht er mehr Käufe.

von: Anna-Maria Borse, 2. November 2023 © Deutsche Börse AG

Über die Autorin

Anna-Maria Borse ist Finanz- und Wirtschaftsredakteurin mit den Schwerpunkten Finanzmarkt/Börse und volkswirtschaftliche Themen.

Feedback und Fragen an redaktion@deutsche-boerse.com