Kryptomarkt: Weitere Abflüsse im Dezember

· Warren-Marshall-Gesetzentwurf in den USA

· Sam Bankman-Fried in acht Punkten angeklagt

· NFT-Marktplatz Polygon auf Erfolgskurs



von Lena Eldeeb, Karim AbdelMawla, Carlos Gonzales, Research Associates

Zu Beginn des neuen Jahres werfen wir noch einmal einen Blick auf den vergangenen Monat Dezember, der wie die Monate zuvor von den Nachwehen von FTX und Alameda Research, sowie vom weiter vorherrschenden Vertrauensmangel gegenüber den Vermögensreserven von zentralisierten Krypto-Anbietern wie z.B. Binance geprägt war. Im Dezember schrumpfte die gesamte Marktkapitalisierung der Kryptobranche um fast sieben Prozent und lag am Ende bei knapp unter 800 Milliarden Dollar. Im Laufe des Monats fielen Bitcoin und Ethereum um jeweils 4 bzw. 8 Prozent und schnitten damit besser ab als 15 weitere der größten Kryptoassets.

Wie in der untenstehenden Grafik zu sehen ist, war Solana von den Auswirkungen der Marktturbulenzen mit einer monatlichen Performance von fast minus 30 Prozent sowohl bei der Preisrendite als auch beim Gesamtwert (TVL) am stärksten betroffen. Metis und Boba sind die einzigen Kryptoassets innerhalb des Sektors, die ein positives TVL-Wachstum erzielten. Dies kann auf den Mining-Plan von Metis zurückgeführt werden, welcher Anreize für denzentrale Anwendungen auf Layer 2 Blockchains schafft. Einstweilen wurde FTX-CEO Sam Bankman-Fried, der nach seiner Verhaftung in acht Anklagepunkten, darunter Wertpapierbetrug und Geldwäsche, angeklagt wurde, auf Kaution freigelassen. Am 3. Januar bekannte er sich bezüglich dieser Anklagepunkte für „nicht schuldig“.

Abbildung 1: Entwicklung nach TVL (total valued locked) und Renditen der größten Kryptoassets

Quelle: 21Shares, Coingecko, DeFi Llama. Mit 31. Dezember

Abbildung 2: Finanzierungsrate von Bitcoin

Quelle: lookintobitcoin.com

Ein Blick auf die Derivatemärkte verrät, dass die Finanzierungsraten für Bitcoin seit 16. Dezember durchgehend positiv waren. Dies stelle ein Indiz dafür dar, dass sich viele Investoren seit dem Marktabschwung durch FTX im November auf einen Aufschwung vorbereiten.

Abbildung 3: Market Value Realized Value (MVRV) von Bitcoin

Quelle: Glassnode

Abbildung 3 zeigt den Marktwert von BTC im Verhältnis zu seinem realisierten Wert. Der "Marktwert" bezieht sich auf die Marktkapitalisierung, während sich der "realisierte Wert" auf die Kostenbasis des Angebots bezieht. In der Vergangenheit fielen hohe MRVR-Verhältnisse mit den Höchstständen der Märkte zusammen, während Werte unter eins den Tiefstständen der vergangenen Zyklen vorausgingen. Das MRVR-Verhältnis lag im vergangenen Monat so hoch wie seit März 2020 und Februar-März 2019 nicht mehr, also in der Endphase des letzten Bärenmarktes.

Die Fed hat ihren Leitzins um 50 Basispunkte angehoben, so dass der Leitzins nun zwischen 4,25 Prozent und 4,5 Prozent liegt, dem höchsten Stand seit 15 Jahren. Der jüngste Schritt liegt zwar unter den vorherigen Anhebungen um 75 Basispunkte, wird aber das Risiko einer Rezession weiter erhöhen. Die Fed ist der Ansicht, dass deutlich höhere Zinssätze erforderlich sind, um die seit 40 Jahren hohe Inflation vollständig einzudämmen und die Inflation auf die 2 %-Marke zu senken.

● Hongkong: Im Vorfeld der Börsennotierung seines ersten Krypto-ETF kündigten die Gesetzgeber in Hongkong an, dass sie in seiner neuen Änderung des Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung dieselben Regeln des traditionellen Finanzwesens auf Kryptobörsen anwenden würden, indem sie ein Lizenzierungssystem für Anbieter virtueller Vermögenswerte (Virtual Asset Service Providers, VASPs) fordern. Da die Änderungen im Juni 2023 in Kraft treten, könnte das Gesetz als Sprungbrett für einen umfassenderen Gesetzesvorschlag dienen, der im Oktober veröffentlicht wird, was von vielen Beobachtern erwartet wurde. Unter dem Titel "Policy Declaration on the Development of Virtual Assets" schlägt der Vorschlag mehrere Pilotprojekte vor, um die zugrunde liegende Technologie der fraglichen Kryptoassets zu bewerten und zu verbessern.

● Großbritannien: Unterdessen fügen die britischen Regulierungsbehörden dem erwarteten Gesetzentwurf über Finanzdienstleistungen und -märkte weitere Einschränkungen für Krypto-Dienstleistungen aus dem Ausland hinzu. Das Finanzministerium ist dabei, ein Paket von Richtlinien fertigzustellen, das der Financial Conduct Authority (FCA) die Befugnis gibt, den Betrieb und die Werbung von Kryptounternehmen im Land zu überwachen und das auch die Kriterien vorgibt, ob und mit welchen Voraussetzungen ein Offshore-Kryptounternehmen zugelassen werden kann. Positiv zu vermerken ist, dass die in Miami ansässige Krypto-Zahlungslösung Moonpay die behördliche Genehmigung aus dem Vereinigten Königreich erhalten hat.

● USA: Die Senatoren Elizabeth Warren und Roger Marshall haben einen neuen Gesetzentwurf mit dem Titel "Digital Asset Anti-Money Laundering Act" eingebracht, der die KYC auf Krypto-Nutzer ausweiten und auf selbstverwahrte Wallets abzielen würde, die im Text fälschlicherweise als "unhosted wallets" bezeichnet werden. Außerdem wurde der sogenannte Warren-Marshall-Gesetzentwurf für seine veralteten autoritären Maßnahmen kritisiert, die vorsehen, dass Protokolle, die Kryptoassets kaufen, verkaufen und tauschen, in der Lage sein sollten, die Identität jedes Kunden anhand des Namens, des Geburtsdatums, der physischen Adresse und der Telefonnummer jeder Gegenpartei der Transaktion zu verifizieren. Diese Protokolle - im Gesetz als "Digital Asset Kiosks" bezeichnet - sollen dem FinCEN auch vierteljährlich ihre physischen Adressen übermitteln. Der vorgeschlagene Gesetzentwurf zielt darauf ab, die folgenden Unternehmen als Gelddienstleister zu klassifizieren:

● Custodial wallets

● Anbietern von Self-Custody Wallets

● Krypto-Miner

● Validatoren

● Andere Nodes, die Transaktionen Dritter validieren oder absichern können, unabhängige Netzwerkteilnehmer, einschließlich MEV-Sucher, und andere Validierer mit Kontrolle über Netzwerkprotokolle.

Das Warren-Marshall-Gesetz stellt einen Eingriff in die individuelle Privatsphäre dar und wirft ernste Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes auf. Außerdem könnte das Gesetz, wenn es verabschiedet wird, kryptobezogene Innovationen aus den USA vertreiben. Im Gegensatz dazu will Tom Emmer die Lobbyarbeit für seinen parteiübergreifenden Blockchain Regulatory Certainty Act wieder aufnehmen, der behauptet, dass Blockchain-Unternehmen, die niemals Verbrauchergelder verwahren, keine Gelddienstleister sind.

● Brasilien: Der ehemalige brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat am 22. Dezember ein Gesetz zur Regulierung von Kryptoassets verabschiedet, das 180 Tage nach der Verabschiedung in Kraft treten wird, um Kryptounternehmen die Möglichkeit zu geben, sich an die neuen Richtlinien anzupassen. Das neue Gesetz sieht vor, dass Betrug mit Kryptoassets mit einer Strafe von vier bis sechs Jahren Gefängnis und einer Geldstrafe belegt wird. Außerdem wird eine Lizenz für "virtuelle Dienstleister" eingeführt, die von Unternehmen für digitale Vermögenswerte wie Börsen beantragt werden muss. Darüber hinaus wird die brasilianische Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (CVM) nun Kryptoassets beaufsichtigen, die als Wertpapiere gelten. Diejenigen Kryptoassets, die nicht in diese Kategorie fallen, werden von einem anderen, noch zu schaffenden Gremium beaufsichtigt.





● Bitcoin-Schürfen: Laut den von Glassnode gesammelten Daten haben die Bitcoins in den Guthaben der Miner ein 14-Monats-Tief erreicht. Diese Werte deuten darauf hin, dass Bitcoin-Miner zunehmend ihre Bestände verkaufen, um die Kosten zu decken, sofern sie nicht bereits Konkurs angemeldet haben. Die Bitcoin-Mining-Industrie erhielt auch einige gute Nachrichten durch die Ankündigung von Japans größtem Stromversorger TEPCO, der Bitcoin mit überschüssiger Energie schürfen will. Kasachstan hat ein neues Gesetz erlassen, das vorschreibt, dass Miner nur dann Strom aus dem Stromnetz beziehen dürfen, wenn es einen Überschuss gibt – und nur über eine Auktion.

Darüber hinaus wird ein Verbot der Werbung für Krypto-Transaktionen eingeführt sowie besondere Verfahren für die Regulierung gesicherter Vermögenswerte in Analogie zu Wertpapieren. In den USA rechnet einer der größten börsennotierten Bitcoin-Miner, Marathon Digital, damit, 22 Mio. $ der 50 Mio. $, die er bei der insolventen Compute North eingezahlt hatte, zurückzuerhalten. Am 21. Dezember meldete das Bitcoin-Mining-Unternehmen Core Scientific Insolvenz nach Chapter 11 an, während Greenidge, ein weiteres Mining-Unternehmen, mit seinem Gläubiger, dem Fintech-Unternehmen NYDIG, eine Einigung über die Umstrukturierung von Schulden in Höhe von rund 74 Mio. USD erzielte.

Abbildung 4: Bilanz von Bitcoin-Minern

Quelle: Glassnode

Polygon: Polygon war diesen Monat mit Partnerschaften – darunter mit Flipkart und der Jewel-Bank –auf Erfolgskurs; eine weitere war die Partnerschaft des Netzwerks mit der Warner Music Group, die Musik-NFTs über die kommende LGND-Plattform Polygon einführt. LGND Music ist eine innovative Plattform für Musik und Sammlerstücke, die digitale Sammlerstücke von jeder Blockchain in einem proprietären Player unterstützt, so dass Verbraucher ihre digitalen Sammlerstücke oder "Virtual Vinyls" unterwegs abspielen können. Odyssey, das Web3-Belohnungsprogramm von Starbucks, wurde ebenfalls auf Polygon gestartet, um das bestehende Treueprogramm der Marke zu ergänzen. Die gesammelten Punkte werden in Polygon-basierte NFTs oder 'journey stamps' umgewandelt. Solanas größter NFT-Marktplatz MagicEden hat mit seiner Unterstützung für die Polygon-basierte NFT-Prägung auf eine Multichain-Zukunft hingearbeitet. Diese Bestrebung hat sich seit dem 22. November zusammengebraut, als MagicEden zum ersten Mal ankündigte, den NFT-Handel auf Polygon zu unterstützen. Rechtzeitig kündigte auch Crypto.com an, dass seinen DeFi-Wallets den Nutzern ermöglichen, Polygon-basierte NFTs zu speichern.

Abbildung 5:

Quelle: Nansen

Daten der Blockchain-Analyseplattform Nansen zeigen, dass die Zahl der Erst- und Wiederkäufer pro Tag auf dem NFT-Markt von Polygon im Dezember ein neues Allzeithoch erreicht hat. Dies steht im Gegensatz zum Status quo auf Marktplätzen, die auf Ethereum und Solana basieren und deren Nutzerzahlen in den letzten Monaten um Hunderttausende zurückgegangen sind. Darüber hinaus haben zwei der beliebtesten NFT-Projekte auf Solana, DeGods und Y00ts, angekündigt, dass sie die Migration ihrer Sammlung von Solana zu Ethereum und Polygon ermöglichen werden. DeGods wird zu Ethereum umziehen und Y00ts zu Polygon. Interessanterweise würde das Volumen von Y00ts 41,4 Prozent des NFT-Volumens von Polygon ausmachen. Wir glauben, dass sich dieser Trend fortsetzen könnte und mehr Projekte zu Ethereum und seinen Layer 2s wechseln, da der Erfolg der Fusion den Wettbewerbsvorteil konkurrierender Blockchains zunichte macht.

Abbildung 6: Performance der Layer 1-Chains im vierten Quartal 2022

Quelle: 21Shares

Layer 1-Blockchains

● Ethereum: Die Ethereum Foundation gab bekannt, dass das ETH Ropsten-Testnetz bis Ende Dezember vollständig abgeschaltet wird, da das Netzwerk nicht mehr die produktionsreife Umgebung von Ethereum nachbildet. Die ETH Core-Entwickler haben außerdem den März 2023 als Ziel für das Shanghai-Upgrade festgelegt, mit dem sie Abhebungen ermöglichen werden. Darüber hinaus wird Ethereum widerstandsfähiger, da es neben seinen MEV-Relayern auch eine Diversifizierung seiner Client-Software erfährt. So ist beispielsweise der Marktanteil der Nethermind-Clients auf 10,2 % gestiegen, wodurch die Dominanz von GETH von 80 % auf 75 % gesunken ist. In der Zwischenzeit sind UltraSoundMoney und GnosisDAO als neueste Relayers in das MEV-Boost-Geschäft eingestiegen. Schließlich gab Phantom, die auf Solana fokussierte Wallet, ihren Plan bekannt, ihren nicht-kustodialen Service auf das Ethereum- und Polygon-Ökosystem auszuweiten - ein Schritt, der die Bedeutung von EVM-basierten Netzwerken auf dem Weg in die Multichain-Welt widerspiegelt und verdeutlicht.

Die Github-Aktivität vom Dezember hat auch bestätigt, dass Proto-Danksharding der nächste große technische Meilenstein sein wird, der nach der Implementierung von Abhebungen erfolgt. "Sharding" ist ein Konzept aus der Informatik, das sich auf die Aufteilung des Netzwerks in kleinere Teile bezieht, um die Effizienz der Verarbeitung von Transaktionen zu verbessern. Danksharding verbessert diese Aufteilung jedoch, indem es sich auf die Zuweisung von Speicherplatz für "Datenblöcke" und nicht nur für Transaktionen konzentriert, was für datenintensive Rollups geeignet ist. Der Mechanismus führt das so genannte "Datenverfügbarkeits-Sampling" ein und dürfte dazu beitragen, die Dezentralisierung des Netzwerks voranzutreiben, und ist entscheidend für die spätere vollständige Umsetzung des Sharding.

● Algorand: Das Research-Zentrum für Innovation und Finanzen an der Universität Mailand hat Algorand mit dem Aufbau seiner neuen digitalen Garantieplattform im Rahmen des nationalen Konjunkturprogramms beauftragt. Mit Unterstützung der Bank von Italien und der Versicherungsbehörde IVASS soll die Plattform eine verbesserte Infrastruktur für Bank- und Versicherungsgarantien bieten. Ein Mechanismus, der als Alternative zur Stellung von Sicherheiten gesehen wird, da Banken oder Versicherungsgesellschaften versprechen, Kredite im Falle des Ausfalls eines Kreditnehmers zu decken. Nach dem Upgrade im September, bei dem der Transaktionsdurchsatz auf 6.000 TPS erhöht und staatliche Nachweise eingeführt wurden, die die Interoperabilität erleichtern, ist die L1 nun besser für dieses innovative Angebot gerüstet.

● Avalanche: Avalanche hat die mobile Version seiner "Core"-Wallet veröffentlicht. Die nicht-kustodiale Lösung ermöglicht den Zugang zu DeFi- und Metaverse-Ökosystemen über eine Vielzahl von Blockchains, einschließlich EVM-kompatiblen Netzwerken und Bitcoin, aus einer Hand. Die Wallet unterstützt auch das interne Swapping und Bridging von externen Netzwerken, kombiniert mit der nahtlosen Erstellung von Subnetzen. Mit Core, das es jetzt als Mobil-, Web- und Chrome-Erweiterung gibt, unternimmt Avalanche wichtige Schritte in Richtung eines vernetzten Benutzererlebnisses, die dazu beitragen sollte, die Akzeptanz des Netzwerks voranzutreiben, da es die Komplexität abstrahiert, eine Liste unzusammenhängender Protokolle verwenden zu müssen, um einige der oben genannten Aktivitäten auf der Chain zu realisieren.

Abbildung 7: Top Layer 2 Performance in Q4

Über 21.co

21.co ist ein führender Anbieter von Produkten, die den einfachen Zugang in die Krypto-Welt bieten. Das Tochterunternehmen 21Shares ist der weltweit größte Emittent von börsengehandelten Produkten (ETPs) auf Basis von Kryptoassets. Die ETPs werden auf Onyx, einer firmeneigenen Technologieplattform bereitgestellt, die sowohl von 21Shares als auch von Drittpartnern für die Emission und das operative Geschäft mit Kryptowährungs-ETPs genutzt wird. Amun, ein Token-Provider, der den Zugang zur DeFi-Branche erleichtert, ist ebenfalls Teil von 21.co. Das Unternehmen wurde 2018 von Hany Rashwan und Ophelia Snyder gegründet und hat seinen Sitz in Zug in der Schweiz sowie Büros in Zürich und New York.

Weitere Informationen: https://21.co

Disclaimer

This document is not an offer to sell or a solicitation of an offer to buy or subscribe for securities of 21Shares AG. Neither this document nor anything contained herein shall form the basis of, or be relied upon in connection with, any offer or commitment whatsoever in any jurisdiction. This document constitutes advertisement within the meaning of the Swiss Financial Services Act and not a prospectus. This document and the information contained herein are not for distribution in or into (directly or indirectly) the United States, Canada, Australia or Japan or any other jurisdiction in which the distribution or release would be unlawful. This document does not constitute an offer of securities to sell or a solicitation of an offer to purchase in or into the United States, Canada, Australia, or Japan. The securities of 21Shares AG to which these materials relate have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), and may not be offered or sold in the United States absent registration or an applicable exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act. There will not be a public offering of securities in the United States. This document is only being distributed to and is only directed at: (i) to investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order"); or (ii) high net worth entities, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as "relevant persons"); or (iv) persons who fall within Article 43(2) of the Order, including existing members and creditors of the Company or (v) any other persons to whom this document can be lawfully distributed in circumstances where section 21(1) of the FSMA does not apply. The Securities are only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be engaged in only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of its contents. In any EEA Member State (other than the Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Great Britain, Ireland, Italy, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Slovakia, Spain and Sweden) that has implemented the Prospectus Regulation (EU) 2017/1129, together with any applicable implementing measures in any Member State, the "Prospectus Regulation") this communication is only addressed to and is only directed at qualified investors in that Member State within the meaning of the Prospectus Regulation. Exclusively for potential investors in Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Great Britain, Ireland, Italy, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Slovakia, Spain, and Sweden the 2020 Base Prospectus (EU) is made available on the Issuer’s website under www.21Shares.com. The approval of the 2020 Base Prospectus (EU) should not be understood as an endorsement by the SFSA of the securities offered or admitted to trading on a regulated market. Eligible potential investors should read the 2020 Base Prospectus (EU) and the relevant Final Terms before making an investment decision in order to understand the potential risks associated with the decision to invest in the securities.