Kryptomärkte mit erster guter Woche seit September

· Lido überholt Maker DAO und wird zur stärksten DeFi App

· Kryptobörsen entlassen ein Fünftel ihrer Mitarbeiter

· ETH vor Start seines neuen Testnetzes



von Leena ElDeeb und Karim AbdelMawla, Research Associates

Erstmalig seit September vergangenen Jahres verzeichneten die Kryptomärkte wieder eine durchweg positive Woche: So stiegen Bitcoin und Ethereum ersten Woche des neuen Jahres um drei bzw. neun Prozent. Die Tatsache, dass Ethereum das große Shanghai-Upgrade bevorsteht – ein Upgrade, das die Auszahlung von Ether wieder ermöglichen soll – hat die Marktstimmung verbessert. Dadurch profitierte insbesondere die Staking-Plattform Lido, dessen Renditen um satte 60 Prozent emporkletterten (Abbildung 1). Zu den Spitzenperformern der Rallye der letzten Woche gehören aber auch die die Ethereum-Skalierungslösung Optimism und die Smart Contract-Plattform Cardano, deren Performance um fast 32 bzw. 25 Prozent anzog.

Figure 1: Entwicklung nach TVL und Renditen der wichtigsten Kryptoassets

Quelle: 21Shares, Coingecko, DeFi Llama

Abbildung 2: Open Interest (Gesamtheit aller offenstehenden Kontrakte) bei unbefristeten Bitcoin-Futures

Quelle: Glassnode

Das Niveau der Open Interests an unbefristeten Futures bewegt sich fast auf dem Niveau von vor zwei Jahren, direkt nach einem starken Einbruch vor dem Höhepunkt des Bullenmarktes 2021. Bitcoin lag zu diesem Zeitpunkt, am 9. Januar 2021, bei fast 40.000 US-Dollar, das offene Interesse belief sich auf 6,3 Milliarden US-Dollar. Mit etwa 17.000 US-Dollar wird BTC aktuell auf demselben Niveau gehandelt. Diese Entwicklung könnte darauf hindeuten, dass die Dynamik der Bewegung nachlässt und sich die Preise wieder nach oben bewegen könnten.

Abbildung 3: Gesamtwert gestakter ETH

Quelle: Glassnode

Die Menge an ETH, die zum Zweck des Staking – der Bereitstellung von ETH zum Erhalt von Erträgen – eingezahlt wurde, ist im Vergleich zum Vormonat um zwei Prozent auf fast 16 Millionen US-Dollar gestiegen. Im Zuge dieses Berichts werden wir noch darauf eingehen, was dies für viele Protokolle im DeFi-Sektor bedeutet, insbesondere für diejenigen, die an liquiden Staking-Lösungen arbeiten.

US-Konzerne entlassen tausende Mitarbeiter

Das Thema Arbeitsplatzabbau beherrschte die Schlagzeilen in der vergangenen Woche. So will die Investmentbank Goldman Sachs Berichten zufolge ab Mittwoch mehr als 3.000 Mitarbeiter entlassen, nachdem eine Kostenüberprüfung im Hause stattgefunden hat. Diese Prüfung brachte zutage, dass eine Unternehmenseinheit, in der das Kreditkarten- und Ratenkreditgeschäft der US-Großbank untergebracht ist, mehr als zwei Milliarden US-Dollar an Vorsteuerverlusten verzeichnen wird. Nicht nur der US-Investmentgigant ist betroffen. Auch Amazon trennte sich von 18.000 Mitarbeitern – der größte Stellenabbau in der Geschichte des Unternehmens.

Es ist eine Dynamik, von der auch der Kryptomarkt nicht unverschont ist: So kündigten die Kryptobörsen Coinbase und Huobi an, dass sie 20 Prozent ihrer Mitarbeiter entlassen werden, um dem Marktabschwung zu begegnen. Die Anleger würden sich nach dem Zusammenbruch von FTX weiterhin von zentralisierten Kryptobörsen fernhalten. Aus ähnlichen Gründen entlässt der Krypto-Kreditgeber Genesis 30 Prozent seiner Belegschaft und auch das Krypto-Zahlungsunternehmen Wyre verkleinert sich und begrenzt zudem Abhebungen auf 90 Prozent des Guthabens auf dem jeweiligen Kundenkonto. In der NFT-Branche waren ähnliche Nachrichten vom NFT-Marktplatz SuperRare zu hören: Er verkündete, 30 Prozent seiner Mitarbeiter zu entlassen.

Kryto-Regulierung: Einschränkung und Akzeptanz

Anfang dieser Woche warnten die US-Behörden Federal Reserve, Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) und das Office of the Comptroller of the Currency (OCC) in einer gemeinsamen Erklärung die Banken vor den mit Kryptowährungen verbundenen Risiken. In der Erklärung wurde bekräftigt, dass Kryptoassets im vergangenen Jahr aufgrund der Aufdeckung von Schwachstellen und Betrugsfällen sehr volatil gewesen seien. In der vergangenen Woche wurde das Thema der Regulation am Kryptomarkt zum regelrechten Brennpunkt, denn Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt bemühten sich eiligst darum, längst überfällige gesetzliche Rahmenbedingungen zur Regulierung von Kryptoassets sowie die Steuerpolitik abzuschließen, andere Länder hingegen verschärften den Zugriff auf die Kryptoindustrie:

· Großbritannien gewährt Ausländern, die lokale Dienste nutzen, ab dem 1. Januar eine Steuerbefreiung für Kryptowährungen. Damit will Premierminister Rishi Sunak das Vereinigte Königreich zu einem Zentrum der Kryptoindustrie machen.

· Italien: Im Gegensatz zu Großbritannien hat das italienische Parlament eine 26-prozentige Kapitalertragssteuer auf Kryptoassets im Wert von mehr als 2.000 Euro beschlossen. Das neue Gesetz stellt einen Durchbruch für die Kryptoindustrie dar, die in Italien bis zur Verabschiedung des Gesetzes unreguliert war und einen Anreiz für diejenigen vorsah, die Kryptoassets halten.

· USA: Die Securities and Exchange Commission (SEC) hat Einspruch gegen die Übernahme des angeschlagenen Krypto-Kreditgebers Voyager durch Binance eingelegt mit der Begründung, dass der US-Arm der weltgrößten Krypto-Börse Voyager nicht kaufen dürfe. Der SEC zufolge verfüge Binance.US nicht über ausreichende Mittel, um entweder die Transaktion durchzuführen oder die Gelder der Nutzer vor Diebstahl zu schützen.

· Marokko: In den letzten Tagen des Jahres 2022 gab die marokkanische Zentralbank Bank Al-Maghrib (BAM) bekannt, dass sie den ersten Krypto-Regulierungsrahmen des Landes fertiggestellt hat – nachdem sie jahrelang den Handel mit Kryptoassets verboten hatte. Das noch nicht veröffentlichte Gesetz wird Marokko zum ersten nordafrikanischen Land machen, das Kryptowährungen legalisiert.

· Israel: Die israelische Wertpapierbehörde (ISA) ist ebenfalls bereit für öffentliche Kommentare zu ihrem Krypto-Rechtsrahmen.

Außerhalb von regulatorischen Fragestellungen erlebten Kryptos in der ersten Woche des neuen Jahres trotz Urlaubssaison in vielen Teilen der Welt eine größere Akzeptanz.

· Indonesien kündigte Pläne an, noch in diesem Jahr eine Kryptobörse einzurichten, kurz bevor die für Kryptowährungen zuständige Behörde von der Rohstoffbehörde zur Finanzdienstleistungsbehörde (FSA) wechselt, was in den nächsten zwei Jahren im Rahmen einer umfassenderen Finanzreform geschehen soll.

· Australien: Nachdem es El Salvador überholt hatte, wurde Australien zum viertgrößten Zentrum für Bitcoin-Automaten.

· Ukraine: Eine der größten Apothekenketten in dem vom Krieg zerrütteten Land startete eine Kooperation mit Binance Pay, um Zahlungen mittels Krypto-Assets zu vereinfachen.

· Hongkong prüft die Einführung seiner CBDC (e-HKD) in Form eines von der Regierung unterstützten Stablecoin, um eine bessere Integration mit der aufstrebenden Technologie des Web3 zu erreichen.

Layer 1-Blockchains

● “Shanghai” im Februar: Die Entwickler des weltweit zweitgrößten Kryptoassets Ethereum haben sich auf einen Termin für den Start des „Testnets“ – eine der finalen Testumgebungen vor der netzwerkübergreifenden Umsetzung eines Updates – von „Shanghai“ geeinigt. So heißt das nächste große Ethereum-Update, das es Ethereum-Besitzern ermöglichen soll, Ether (ETH) von der Beacon-Chain – das ist seit dem „Merge“ die Blockchain von Ethereum – abzuheben. Die Entwickler planen, das Testnet im Februar einzuführen, um Entwicklern von Smart Contracts die Möglichkeit zu geben, mit den neuesten Funktionen des Netzwerks zu experimentieren, bevor es im März hoffentlich im Hauptnetzwerk eingeführt wird.

● Fantom: Die Fantom-Community hat einem neuen Vorschlag zugestimmt, der die Adoption und das Wachstum des Fantom-Netzwerkes für das ganze Jahr begleiten und stärken soll. Der unter dem Konzept der „Gas-Monetarisierung“ subsumierte Vorschlag wird die Burn-Rate des Netzwerks von 20 auf 5 Prozent reduzieren und die eingesparten 15 Prozent Einnahmen mit dApps teilen, die eine starke Präsenz haben und viel Gas im Netzwerk verbrauchen. Der Ansatz ist hier, die Programme der Monetarisierung von Werbung aus Web 2 zu übernehmen und sie so zu modifizieren, dass sie alternative Anreize für Anwendungen bieten, die die meiste Nachfrage nach Blockspace mit sich bringen. Auf diese Weise könnte Fantom Developer anlocken und ihre Betriebskosten durch subventionierte Gaskosten senken.

● TON: The Open Network (TON) gab bekannt, dass es den Schritt in das Krypto-Speichergeschäft wagen wird. Ursprünglich vom Messengerdienst Telegram gegründet, enthüllte die nun von der eigenen Community betriebene Blockchain, dass das neue Speichernetzwerk (TON Storage) auf dem skalierbaren Proof-of-Stake-Netzwerk aufgebaut werden soll. Demzufolge soll TON Storage viele der Prinzipien des P2P-Filesharing-Mechanismus übernehmen, der auch Torrent-Netzwerken[1] zugrunde liegt. Der Hauptunterschied besteht darin, dass TON Storage finanzielle Anreize in Form von Token-Emissionen einführt, Damit soll sichergestellt werden, dass die Knoten für ihre Datenspeicherung wie beabsichtigt belohnt werden. Dies ist eine relevante Entwicklung in einer Zeit, in der Protokolle wie Filecoin und Storj in letzter Zeit aufgrund der beträchtlichen Beteiligungen als Teil des inzwischen in Schwierigkeiten geratenen Digital Currency Group (DCG) Venture Fund abgerutscht sind.

Layer 2-Blockchains

● Optimism: Das Optimism-Netz wird erwartungsgemäß heute, am 12. Januar, die erste Phase seines bisher wichtigsten Upgrades durchführen. Demzufolge hat die Ethereum-Skalierungslösung mit der Aktivierung des sogenannten „Bedrock-Upgrade“ eine Reihe von technischen Verbesserungen an der Architektur der Rollup-Chain vorgenommen. Der Prozess geht mit der Migration des Goerli-Testnetzes auf das Bedrock-Netz am Donnerstag weiter.

Zur Erinnerung: Die Neuerungen, die im Bereich der Skalierbarkeit auf den Layer2-Blockchains entstehen, konzentrieren sich auf Optimistic und zk-basierte Rollups. Optimistic Rollups gehen davon aus, dass Transaktionen gültig sind, und bieten Knotenbetreibern ein Zeitfenster, um Betrugsnachweise vor der Validierung von Smart Contracts einzureichen, während zk-basierte Rollups eine rechnerische Verifizierung mit Zero-Knowledge-Technologie für eine schnellere, aber aufwändigere Verarbeitung verwenden. Optimism gehört zur Liga der Optimistic Rollup-Stacks. Zu diesem Zweck wird das Netzwerk seine umfangreiche Pipeline an Funktionen enthüllen: Modularität unter dem Dach des Open Source-Cloud-Frameworks OPStack, niedrige Transaktionsgebühren, Snap-Syncing (schnelle Vernetzung), reduzierte Einzahlungszeiten auf unter drei Minuten durch zweistufige Abhebungen und intelligentere Statusübermittlungen.

Obwohl es mehrere Komponenten gibt, über die man sich freuen kann, glauben wir bei 21Shares, dass das wichtigste Merkmal die Modularität sein wird. Die Begeisterung, die hinter unserer These steht, beruht darauf, dass Bedrock ein generischer Rollup-Client ist und sich nicht ausschließlich auf den Optimistic-Client konzentriert. Das bedeutet, dass die Layer2 agnostisch wird, d.h. dass sie ohne Probleme von der Verarbeitung zk-basierter Proofs zu optimistic fraud-proofs wechseln kann.

DeFi – Lido Finance wird zum größten DeFi-Projekt

Abbildung 4: Wochenperformance der Top 10 DeFi Assets

Quelle: 21Shares, Coingecko

Lido wird größtes DeFi-Projekt und will neue Staking-Methode einführen

● Lido Finance: Lido Finance hat MakerDAO überholt und ist nun – betrachtet nach TVL – das größte DeFi-Projekt. Das Blue Chip Liquid Staking Derivative (LSD)-Protokoll hat das alte Geldmarktprotokoll entthront, das Protokoll gewinnt aufgrund der allgemeinen Begeisterung über das bevorstehende Ethereum Shanghai-Upgrade weiter an Dynamik. Wie bereits erwähnt wird es Nutzern im März dieses Jahres als Teil des nächsten großen Updates ermöglicht, gestakte ETH abzuheben. Obwohl die Abhebungen mit dem Beweggrund eingeführt werden, die Sicherheit von Ethereum nicht zu gefährden, ebnet das Ereignis dennoch den Weg für eine weitere Nutzung der Ethereum Blockchain, die über ihre Rolle bei der Sicherung von Geldflüssen durch Staking hinausgeht.

Liquid Staking führt das Konzept ein, ETH in einer synthetischen, derivativen Form zu verpacken, die gleichzeitig für andere DeFi-Formen wie die Kreditvergabe, verwendet werden kann, während das Netzwerk gesichert wird, ohne den Zugang der Nutzer zu ihrem Kapital zu unterbrechen. Im Zuge dessen stieg der Lido-Finanz-Token seit letzter Woche um 61,6 Prozent, aber er war nicht der einzige Nutznießer. Auch alle liquiden Stake-Derivat-Anbieter wie Frax, RocketPool, StakeWise und StaderLabs wuchsen um 18,4, 18,4, 10,2 bzw. 135 Prozent. Es lohnt sich also, diese Entwicklung in diesem Quartal zu beobachten, da das Shanghai-Upgrade näher rückt und der mögliche Exodus zu einigen der oben genannten Protokolle beginnt.

