Kryptokurse am Fallen – die Blockchain lebt

Die aktuelle Situation auf dem Kryptomarkt lässt wohl nur Alteingesessene und Frühinvestierte ruhig schlafen. So ist vom All-Time-High im August letzten Jahres nicht mehr viel übrig. Stark volatile Kursauf- und -abschwünge sind nichts Neues im Kryptobereich, aber die Gründe des aktuellen Abschwungs schon. Mag Sand ins Getriebe gekommen sein, läuft die Blockchain weiter. Zwei Mehrwerte der Blockchain stechen dabei besonders ins Auge: Ihre Transparenz und Manipulationsresistenz.



Das aktuelle zentralisierte Finanzsystem basiert noch stark auf dem Faktor Mensch. Durch üppige Regulierung und Kontrollen wird versucht, Missbrauch und Betrug zu verhindern. Das birgt Sinn, weil der Fehler zumeist in Unachtsamkeit oder Gier des Menschen begründet liegt. Der Fall Wirecard ist hier nur das prominenteste Beispiel. Dagegen sind Finanzdienstleistungen, die über eine Blockchain und Smart Contracts abgewickelt werden, zu 100 % automatisiert. Wird DeFi stärker in den regulierten Bereich integriert, könnte die Aufsicht statt des Faktors Mensch den Faktor Computercode beaufsichtigen. Diese Idee der „embedded supervision“ (eingebauten Aufsicht), die unter anderem von der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich ins Spiel gebracht wurde, hat einen großen Vorteil. Nicht weniger komplex, ist Computercode transparent und die Blockchain unveränderbar. Gerade das benötigen wir in der heutigen Zeit: Eine transparentere Welt, die weniger von der Willkür Einzelner abhängig ist. Wir erleben hier womöglich den Keim einer breit greifenden Veränderung.