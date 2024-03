Der Krypto-Wahnsinn geht in die nächste Runde

Die Euphorie rund um Kryptowährungen kennt aktuell kein Halten mehr. Im ETF-Handel der Deutschen Börse ist die Nachfrage nach den entsprechenden Produkten (ETN) höher als man das jemals erwartet hatte.

Folgerichtig wurde jetzt eine eigene Handelsplattform namens Deutsche Börse Digital Exchange (DBDX) ins Leben gerufen. Dadurch soll Anlegern bei gewohnt zuverlässiger Regulierung der Handel und die Verwahrung von Bitcoin, Ethereum und anderen Kryptowährungen ermöglicht werden.

Weltweit gilt momentan Coinbase als größte börsennotierte Handelsplattform für Kryptowährungen. Das Unternehmen dient zudem als Verwahrstelle für die meisten Anbieter der seit Januar in den USA offiziell genehmigten Bitcoin-Spot-ETFs. Bei denen übertreffen die Zuflüsse ebenfalls alle im Vorfeld aufgestellten Prognosen. Kein Wunder, dass die Kurse in diesem Segment durch die Decke gehen.

Analysten hinken hinterher, Trader sind voll dabei

Während der Bitcoin gerade sein Allzeithoch testet, hat sich die Aktie von Coinbase Global seit Anfang 2023 mal eben verachtfacht. Allein auf Monatssicht gelang mehr als eine Verdoppelung. Die insgesamt 23 bei aktien.guide registrierten Research-Häuser halten den Kursanstieg der Aktie in Summe für übertrieben. Das durchschnittliche Kursziel wird dort lediglich mit gut 169 Dollar angegeben. Das liegt fast 30 Prozent unter dem aktuellen Kurs. Als wir das letzte Mal vor exakt drei Wochen über Coinbase geschrieben haben, sah das allerdings ähnlich aus. Da wurde der faire Wert bei einem Kurs von damals noch 135 Dollar nur bei 92 Dollar gesehen. Trotzdem hat sich die Aktie seitdem um fast 80 Prozent verteuert. Und die Kursziele wurden sukzessiv nach oben angepasst.

Bei wikifolio.com hingegen sind die Trader deutlich schneller auf den Zug aufgesprungen. Entsprechend groß ist die Freude nach den anhaltenden Kursgewinnen der Aktien. In dem von Achim Reimers (reimers) betreuten wikifolio Highflyer USA ist Coinbase dank eines Buchgewinns von 153 Prozent aktuell die Top-Holding. Mit Microstrategy folgt auf Rang zwei ein weiteres Unternehmen, das von dem Krypto-Boom profitiert.

Der Trader ist bei diesen beiden Werten investiert, weil er mit Hilfe einer wöchentlich erstellten Rangliste systematisch auf die „trendstärksten Werte des amerikanischen Aktienmarktes“ setzt. Seine „Long-only“-Strategie bescherte ihm zwar zwischenzeitlich einen Drawdown von gut 36 Prozent, unter dem Strich steht dank der jüngsten Erholung aber eine starke Performance von 281 Prozent oder 40 Prozent im Jahresschnitt geschrieben. Seit Jahresbeginn ist das wikifolio um 27 Prozent gestiegen. Anfang März wurde ein neues Rekordhoch erreicht.

„Hohe Chancen, hohe Risiken“

Ebenfalls als größte Position ist die Coinbase-Aktie in dem wikifolio Megatrends vertreten. Und das, obwohl die Traderin Patricia Neudeck (CFInvestments) in den vergangenen Tagen (zuletzt heute Mittag) einen Teil der Position verkauft und dabei Gewinne von bis zu 40 Prozent eingetütet hat. Damit war sie etwas früher dran als in ihrem jüngsten Kommentar Ende Februar geplant. „Für den Moment scheint das Momentum sehr positiv zu sein, aber ab 250 USD erscheinen Gewinnmitnahmen sinnvoll“, schrieb sie zu diesem Zeitpunkt.

Ihr Ziel bei diesem Portfolio ist die „Identifizierung von Unternehmen, die in ihrer Geschäftsstrategie verstärkt auf potenzielle Zukunftstechnologien setzen“. Zudem sollen die Firmen in der Lage sein, in der Zukunft ein großes Gewinnwachstum erzielen zu können. Nach fast zwölf Jahren liest sich die Bilanz äußerst positiv. Bei einem Maximalverlust von 46 Prozent („Hohe Chancen, hohe Risiken“) gelang jedes Jahr im Schnitt ein Wertzuwachs von 19 Prozent. In Summe macht das ein Kursplus von 687 Prozent.

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.