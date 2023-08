21Shares Research: Krypto-Markt im Umbruch - Von Gerüchten über Bitcoin-Verkäufe von SpaceX bis zum Gerichtsdrama von Ripple

23. August 2023

Weekly Research Note KW 33

Krypto-Markt im Umbruch: Von Gerüchten über Bitcoin-Verkäufe von SpaceX bis zum Gerichtsdrama von Ripple

· Gerüchte über einen möglichen Bitcoin-Verkauf von SpaceX und SEC-Entscheidungen beeinflussen den Markt negativ.

· Friend.tech bringt Finanzialisierung ins soziale Netzwerk und erreicht innerhalb nur weniger Tage beeindruckende Handelszahlen.

Von Leena ElDeeb und Karim Saber, Research Associates bei 21Shares

Einmal mehr erlebten die Märkte in der vergangenen Woche einen Rückgang. Dies scheint durch eine Kombination von Faktoren ausgelöst worden zu sein, unter anderem spielten Gerüchte über einen möglichen Bitcoin-Verkauf von SpaceX, die Berufung der Securities and Exchange Commission (SEC) gegen den Ripple-Beschluss vom 13. Juli und verschiedene andere bedeutende makroökonomische Ereignisse eine Rolle. Bitcoin und Ethereum fielen in der vergangenen Woche um 11,16% bzw. 9,58%. Wie unten zu sehen, litten in der letzten Woche insbesondere die Kryptowerte Uniswap (-23,8%), Stacks (-19%) und Avalanche (-16%) unter den großen Krypto-Kategorien.

Abbildung 1: Preisentwicklung der wichtigsten Krypto-Kategorien in der vergangenen Woche nach TVL

Quelle: Coingecko und DeFi Llama. Abschlussdaten vom 21. August 2023.

Größte On-Chain-Liquidationen seit FTX

Am 17. August erlebte der Krypto-Markt Liquidationen im Wert von rund 1,04 Milliarden US-Dollar. Davon waren etwa 833 Millionen US-Dollar Long-Positionen, wobei mehrere Faktoren zu der Kettenreaktion der Liquidationen beitrugen. Bemerkenswert ist, dass das Protokoll der Fed-Sitzung auf eine anhaltende Inflation hinwies und die Möglichkeit weiterer Zinserhöhungen in Aussicht stellte. Dies wurde durch höhere langfristige US-Bondrenditen und die hawkishe Haltung der Fed weiter verstärkt, was kurzfristig zu einer risikoaversen Stimmung am Markt führte. Diese beschränkte sich nicht nur auf den Kryptos, auch Aktien litten in der vergangenen Woche. Dies verdeutlicht die Tatsache, dass Bitcoin seine positive Korrelation mit S&P500 und Nasdaq wiederhergestellt hat, was darauf hindeutet, dass die drei Märkte wieder im Gleichschritt agieren.

Darüber hinaus trugen fehlerhafte Berichte über eine Liquidation von SpaceX' Bitcoin-Beständen zur Verschärfung der Situation bei. Obwohl viele in den sozialen Medien über einen möglichen Ausverkauf spekulierten, ist zu beachten, dass Abschreibungen eine übliche Buchhaltungspraxis sind und nicht notwendigerweise bedeuten, dass die Investitionen verkauft oder liquidiert wurden. Zusätzlich erlebten die globalen Märkte einen leichten Schock durch Nachrichten über den Konkursantrag des chinesischen Projektentwicklers Evergrande nach US-Kapitel 15 (Gläubigerschutz), was die Sorge um die Ausbreitung der Krise auf den weltweiten Immobilienmarkt aufkommen ließ. Das Autorität der SEC, bestimmte Urteile anfechten zu können, trug weiter zur negativen Stimmung bei, worauf wir im Folgenden kurz eingehen. Allerdings verblassen die Ereignisse der letzten Woche im Vergleich zur Tragweite des FTX-Debakels. Die annualisierte Volatilität von Bitcoin erreichte kürzlich ihren niedrigsten Stand seit über fünf Jahren, was auf einen bevorstehenden Marktausbruch hindeutet.

Abbildung 2: Liquidationen am 17. August am gesamten Krypto-Markt

Quelle: Coinglass.com

Das Rechtsstreit-Drama um Ripple zieht sich weiter hin





Krypto-Derivate in den USA stehen kurz vor einem Schub



Die USA haben großes Interesse an stärker regulierten Krypto-Produkten, die nicht nur exklusiv Institutionen vorbehalten sind. Nach einem Jahr in der Anwendung erhielt Coinbase die regulatorische Genehmigung, seinen Privatkunden in den USA Krypto-Futures anzubieten. Welche Auswirkungen könnte das auf den dortigen Krypto-Markt haben? Laut einer aktuellen Studie besitzen 58,8 Millionen Amerikaner Kryptos, ein Anstieg um 18% gegenüber dem Vorjahr. Die Regulierung könnte mehr amerikanische Privatanleger in den Krypto-Bereich bringen und ist ein wesentliches Element der Massenakzeptanz. Das Handelsvolumen des globalen Krypto-Derivatmarktes macht fast 75% des gesamten Krypto-Marktes aus. Die Coinbase Derivatives Exchange hat im Jahre 2023 mit einem Volumen von 4,7 Milliarden Dollar an BTC und 2 Milliarden Dollar an gehandelten ETH Futures einen profunden Liquiditätspool geschaffen.

Worauf Anleger achten sollten

Das Debüt von Friend.tech und die breitere Social-Fi Bewegung

Abbildung 3: Gesamtanzahl der Transaktionen auf Friend.tech

Friend.tech ist eine neue soziale Anwendung auf dem Base-Netzwerk, die es den Benutzern ermöglicht, Anteile von ihren eigenen Twitter-Konten zu tokenisieren, die wiederum von anderen Benutzer gehandelt werden können. Der Aktienkurs skaliert algorithmisch mit der Verfügbarkeit. Mehr Anteile bedeuten höhere Preise, begleitet von einer Steuer von 10% - je 5% für das Protokoll und den Influencer. Der Kauf von Anteilen ermöglicht eine direkte Interaktion über private Chats, den exklusiven Zugang zu Inhalten und fördert somit tiefere soziale Interaktionen.

Erstens nutzt Friend.tech die Account-Abstraktionstechnologie von Base, um benutzerfreundliche On-Chain-Interaktionen zu ermöglichen. Benutzer melden sich mit Web2-Anmeldeinformationen an, hinterlegen Gelder ohne Wallet-Einrichtung und handeln Anteile, ohne Transaktionsgebühren zu zahlen. Die Nutzung eines Web-App-Modells umgeht auch die Beschränkungen von Apple/Google und ermöglicht eine einfache Bereitstellung und Zugänglichkeit. Zweitens integriert Friend.tech die Finanzialisierung in soziale Netzwerke und formt das sogenannte Social Finance (SocialFi) - die Beziehungen zwischen Usern und Finanzmärkten im Sinne finanzieller als auch sozialer Gewinne völlig neu.

Drittens erlangte Friend.tech ausserordentliche Sichtbarkeit im dezentralisierten sozialen Raum, sammelte beachtliche Finanzmittel ein und ließ damit sogar etablierte Anbieter wie beispielsweise das Lens-Protokoll hinter sich. In nur 10 Tagen ermöglichte die Anwendung den Handel von Anteilen im Wert von etwa 60 Millionen Dollar und erhob tägliche Gebühren von bis zu 3 Millionen Dollar, womit sie die meisten Smart-Contract-Plattformen während des Höhepunkts des Hypes übertraf. Beachtung verdient daneben die Tatsache, dass die Anwendung während des Tiefpunkts des Bärenmarktes fast 127.000 Benutzer anzog. Einige wurden möglicherweise von der Aussicht auf einen Airdrop angelockt, wobei die App zu den seltenen Krypto-Anwendungen gehört, die die Aufmerksamkeit prominenter Persönlichkeiten erregten. Hochkarätige Persönlichkeiten wie der NBA-Spieler Grayson Allen, der CEO von Y Combinator Garry Tan und sogar Gaming-Influencer wie FaZe Banks traten der Plattform bei.

Seit seiner Einführung im ersten Quartal 2023 verzeichnet die Plattform einen exponentiellen Anstieg der Nutzertransaktionen (Siehe Grafik). Im ersten Monat notierte die Plattform rund 10.000 Transaktionen. Innerhalb von sechs Monaten stieg diese Zahl auf über eine Million Transaktionen pro Monat. Dies unterstreicht die wachsende Akzeptanz und das Interesse an kryptozentrierten Social-Fi Plattformen, insbesondere solchen, die das Teilen und Handeln von Krypto-Assets erleichtern.

Zusammenfassend kann Friend.tech potenziell bisher ungenutzte Web2-Innovationen als Teil der SocialFi-Bewegung einführen. Dieser Trend steht im Einklang mit den Zielen von Web3 in Bezug auf finanzielle Befähigung und Datenhoheit, indem er soziale Interaktionen mit finanziellen Möglichkeiten verbindet. Dennoch sind Verbesserungen, insbesondere hinsichtlich der Preisgestaltungsmechanismen und der Wallet-Privatsphäre, unerlässlich, um das Vertrauen aufrechtzuerhalten. Besonders bedeutsam ist, dass Schwachstellen wie die Verknüpfung von Wallets mit Twitter-Konten die Notwendigkeit strenger Datenschutzmaßnahmen in SocialFi-Apps unterstreichen, um Benutzerdaten zu schützen und die Integrität der Plattform im Rahmen des breiteren Web3-Frameworks zu gewährleisten. Ein weiterer zu berücksichtigender Faktor ist das regulatorische Risiko, da Benutzer, die von den Anteilen ihrer Influencer profitieren und an deren Gewinnbeteiligung beteiligt sind, die Anwendung als Wertpapier darstellen könnten. Nichtsdestotrotz, ist Friend.tech eine interessante Beobachtung, da sie möglicherweise eine Blaupause für zukünftige Anwendungen bietet, um die Schwierigkeiten von Kryptowährungen zu abstrahieren.

Fazit

Diese Woche hat wieder einmal gezeigt, wie dynamisch und volatil der Krypto-Markt sein kann. Von rechtlichen Auseinandersetzungen bis hin zu Falschinformationen und makroökonomischen Schocks – die Krypto-Industrie bleibt ein Ort, an dem Investoren auf der Hut sein sollten. Dennoch bietet die Branche weiterhin spannende Chancen für diejenigen, die bereit sind, die Risiken zu verstehen und zu bewältigen.

