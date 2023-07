Krypto-Diversifikation mit Unlisted Token // Crypto diversification with unlisted tokens

Luxemburg, 24. Juli 2023 – Der Kryptowinter geht zu Ende, Investments in Digital Assets werden verstärkt nachgefragt. „Wir sehen eine deutliche Belebung des Geschäfts“, sagt Daniel Knoblach, Verwaltungsrat bei Fair Alpha. „Dabei suchen institutionelle Investoren stark nach Diversifikation im Kryptobereich, was etwa mit Verbriefungen von Unlisted Token sehr gut darstellbar ist.“ Die Anlage gleicht dann einem Private-Equity- oder Venture-Capital-Investment – nur eben in Blockchain-Werten.

Unlisted Token stellen nicht öffentlich gehandelte Vermögenswerte dar, ähneln also etwa Beteiligungen an Start-ups oder Seed-Finanzierungen. „Letztlich investieren Anleger damit in Blockchain-Projekte, die gerade erst im Entstehen sind“, sagt Knoblach. „Diese sind auf traditionellen Kryptoplattformen nicht zugänglich.“ Die Renditechancen genau wie die Risiken sind dabei hoch. „Ähnlich wie bei jungen Unternehmen ist nicht sicher, wie sich die Projekte entwickeln und wie entsprechend auch ein Exit möglich sein wird“, so Knoblach. „Das ist der Grund, weshalb Investoren hier stark auf die Qualität der Asset-Manager schauen müssen.“

Gleichzeitig ermöglichen Investments in Unlisted Token eine Diversifikation eines (Krypto-) Portfolios, die die Risiken insgesamt verringern kann. „Die Kombination von Unlisted Token mit Listed Token sowie mit herkömmlichen Anlagen kann das Risikoprofil deutlich verbessern“, so Knoblach.

Thematisch sind die Investmentmöglichkeiten breit gefasst: DeFi, DAOs, NFTs, Gaming, Social und eSports gehören dazu genau wie klassische Kryptowährungen, unterbewertete Token und Staking. „Decentralized Finance (DeFi) ist ein aufstrebendes Gebiet in der Finanzwelt, das traditionelle Finanzdienstleistungen durch die Verwendung von Blockchain-Technologie und Smart Contracts revolutioniert“, so Knoblach. DAOs (Decentralized Autonomous Organizations) sind Organisationen oder Unternehmen, die basierend auf Smart Contracts und Blockchain-Technologie betrieben werden. „NFTs, Non-Fungible Token, bieten die Chance, in digitale Kunstwerke, Musik, virtuelle Grundstücke und vieles mehr zu investieren“, sagt Knoblach. „Auch wenn der Markt zuletzt unter Druck geraten ist, entstehen hier gerade viele neue, interessante Projekte.“

Auch das Gaming- und eSports-Ökosystem wächst stetig und bietet bereits einige Investitionsmöglichkeiten. „Von der Entwicklung neuer Spiele über E-Sport-Teams bis hin zu In-Game-Assets und virtuellen Währungen bietet dieser Bereich viele Chancen“, sagt Knoblach.

Neben der sorgfältigen Auswahl eines Asset-Managers und dem Vertrauen in dessen Fähigkeiten, die richtigen Trends zu entdecken, spielt die Sicherheit bei Krypto-Investments immer eine zentrale Rolle. „Grundsätzlich sind Unlisted Token Teil der Blockchain-Ökonomie und durch ihre Dezentralität bereits relativ gut gesichert“, sagt Knoblach. Die Verwendung der Blockchain-Technologie ermöglicht zudem die sichere und transparente Verwahrung der Token. Die Verwahrung der Unlisted Token sollte dabei in einem digitalen Safe mit Multi-Signature-Funktion erfolgen. „Hohe Sicherheitsstandards und moderne Verschlüsselungstechniken gewährleisten den Schutz der Digital Assets“, so Knoblach. Optimal umsetzen lassen sich solche Strategien immer mit Luxemburger Verbriefungen, die die gerade bei digitalen Werten wichtige Geschwindigkeit des Agierens am Markt ermöglichen.

Über FAIR ALPHA

Fair Alpha bietet über ihre Tochtergesellschaften Finanzmarktlösungen für (semi-) institutionelle Investoren und Asset-Manager. Dabei werden Investmentideen und Handelsstrategien in investierbare und depotfähige Wertpapiere umgesetzt. Mithilfe von maßgeschneiderten Emissionsvehikeln werden Strukturen geschaffen, bei denen ein Emittentenrisiko ausgeschlossen werden kann. Fair Alpha übernimmt jeweils den gesamten Wertschöpfungsprozess vom Produkt-Set-up über die Administration bis zum fortlaufenden Life-Cycle-Management. Mehr unter www.fair-alpha.org.