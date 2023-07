Kritik an Vorschlag zur Abschaffung des Ehegattensplittings

„Der Vorschlag bedeutet in Summe eine starke Mehrbelastung von Paaren und damit auch der Familien.“

Der Vorstoß der SPD, das Ehegattensplitting abzuschaffen, trifft bei der FDP auf Ablehnung. Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil hatte die Debatte angestoßen. Nach seiner Vorstellung solle anstelle von Einsparungen beim Elterngeld das Ehegattensplitting für neue Ehen abgeschafft werden. Nach dem als Ehegattensplitting bezeichneten Verfahren werden Ehepaare und Lebenspartnerschaften besteuert, die keine Einzelveranlagung wählen. Das gemeinsame Einkommen wird dabei halbiert, dann die darauf entfallende Einkommensteuer berechnet und anschließend die Steuerschuld verdoppelt.



Der FDP-Bundestagsabgeordnete Frank Schäffler kritisiert den Vorstoß der Sozialdemokraten: „Wenn die SPD das Ehegattensplitting abschaffen will, dann kommt das einer massiven Steuererhöhung für die Mitte der Gesellschaft gleich. Mit der FDP ist das nicht zu machen.“ Christian Sauter hebt hervor: „Der Vorschlag bedeutet in Summe eine starke Mehrbelastung von Paaren und damit auch der Familien. Latent geht es bei dem rotgrünen Vorstoß auch um eine gesellschaftliche Frage. Das lehne ich ab.“ Auch Jens Teutrine weist den Vorstoß zurück: ”Es ist bezeichnend, dass die SPD die Abschaffung des Ehegattensplittings fordert, ohne zeitgleich Steuern und Abgaben senken zu wollen. Das käme einer Steuererhöhung für die Mitte der Gesellschaft gleich und ist mit der FDP in der Bundesregierung nicht zu machen.“