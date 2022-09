Kriege und Goldpreis

Während der Krieg zwischen der Ukraine und Russland weitergeht, droht Gefahr von China und Taiwan

Wie lange der Ukraine-Krieg noch andauert, ist ungewiss. Gold wird allein deshalb nicht plötzlich ansteigen, das hat man in den vergangenen Monaten gesehen. Wenn jedoch der Nuklearbereich in der Ukraine in Mitleidenschaft gezogen wird, der Krieg auf ein neues Niveau gehoben wird oder China sich auf einen Krieg mit Taiwan vorbereitet, dann sieht die Sache schon anders aus. Allerdings sind diese Szenarien eher unwahrscheinlich und ein Ansteigen des Goldpreises wahrscheinlich nicht von Dauer. Am Beginn des Ukraine-Krieges ging der Goldpreis zwar nach oben, allerdings nur kurze Zeit. Entscheidend beim Thema Gold sind die fundamentalen Aspekte für die langfristigen Aussichten und die sind gut. Doch zurück zu China und Taiwan. Wie China offiziell verlauten lässt, sei „die vollständige Wiedervereinigung des Mutterlandes“ das Ziel.



China ist militärisch in der Lage in Taiwan einzumarschieren. Dies hätte vermutlich noch mehr empfindliche Folgen als der Krieg in der Ukraine zur Folge. Taiwan steht nämlich für die Technologieindustrie und für die Produktion von Halbleitern. Und die US-Regierung würde, anders als in Sachen Ukraine, Taiwan unterstützen. Zusammen mit Japan und Australien haben die USA Taiwan bereits mündlich ein Eingreifen zugesagt, falls China angreift. Dann wäre der dritte Weltkrieg nicht mehr weit – und der Goldpreis wohl auf dem Weg nach oben. Gold sollte jedenfalls bei jedem Investor im Portfolio sein, etwa in Form von Aktien von Tudor Gold oder Victoria Gold. Tudor Gold kümmert sich um Edel- und Basismetalle im Goldenen Dreieck in British Columbia. Flaggschiffprojekt ist das Treaty Creek-Projekt. Dazu kommen eine 100-prozentige Beteiligung am Crown-Projekt und eine 100-prozentige Beteiligung am Projekt Eskay North, die sich alle im Gebiet des Goldenen Dreiecks befinden. Victoria Gold ist der führende Goldproduzent im Yukon, Kanada, produzierte in seiner Eagle-Goldmine mehr als 32.000 Unzen Gold im zweiten Quartal.





