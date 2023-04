Krieg, Krisen und Kryptos

Wir hatten letzte Woche damit begonnen, Ihnen während der Dividendensaison wöchentlich einen aus unserer Sicht erwähnenswerten deutschen Dividendenzahler vorzustellen. Heute soll es um einen weltweit führenden Versicherungs- und Finanzdienstleister gehen. Neben dem reinen Versicherungsgeschäft ist die Allianz AG auch im Asset Management tätig. Das Münchner Unternehmen ist Gründungsmitglied des DAX und bis heute einer der wichtigsten Werte in diesem Index. Jener stabile und zuverlässige Unternehmenscharakter zeigt sich auch in Bezug auf die Ausschüttungen. In den 2000er Jahren gab es lediglich eine Dividendenkürzung, und zwar nach der weltweiten Finanzkrise 2008, welche gerade die Vermögensbranche schwer getroffen hatte. Auch in punkto Dividendenrendite belegt die Allianz-Gruppe stets einen der vorderen Plätze. Für dieses Jahr wird sie sich auf ansprechende 5,2% belaufen (Stand: 12.04.2023 bei Kurs 218,50 EUR). Ebenfalls beeindruckend ist die Steigerung der Dividendenrendite in der jüngeren Vergangenheit: In den letzten fünf Jahren legte sie um 7,3% pro Jahr zu, in der letzten Dekade sogar um 9,9% pro Jahr. Wer am 9. Mai 2023 in den Genuss der aktuellen Ausschüttung kommen möchte, sollte sich die Aktie bis zum Ex-Datum am 5. Mai 2023 ins Depot holen.