Kratos Defense & Security Solutions Inc.: die Aktie könnte am Golden Cross nach oben drehen!

Das Rüstungsunternehmen Kratos Defense & Security Solutions Inc. (KTOS) hat zur Überraschung der Analysten die Gewinnzone erreicht.

Symbol: KTOS ISIN: US50077B2079

Rückblick: Die Aktie des 1994 gegründeten Rüstungsunternehmen erreichte ihr Allzeithoch wenige Monate nach der Jahrtausendwende und ist dann in einen Tiefschlaf abgetaucht. Die aktuelle Chartformation mit einem Rücksetzer vom Pivot-Hoch zu dem sich gerade ausbildenden Golden Cross könnte für einen Long Trade sehr attraktiv sein.

Chart vom 09.08.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 14.52 USD





Meine Expertenmeinung zu KTOS

Meinung: Kratos Defense & Security Solutions wurde als Wireless Facilities Incorporated mit dem Fokus auf Telekommunikationsinfrastruktur gegründet. Ab dem Jahr 2004 konzentrierte sich die Firma aus dem kalifornischen San Diego auf professionelle Dienstleistungen für das US-Verteidigungsministerium und entwickelte sich auch durch Zukäufe zu einem Hightech-Anbieter der Rüstungsindustrie. Es hat bei den am 4. August verkündeten Quartalszahlen zur Überraschung der Analysten ein leicht positives Ergebnis gemeldet. Kurze Zeit später wurde noch bekannt gegeben, dass man zwei Großaufträge für militärische Drohnen in Höhe von 14 und Millionen USD erhalten habe.

Setup:

Mögliches Setup: Wir orientieren uns für Kaufsignal und Stopp Loss an der letzten Tageskerze, wobei ein bis zwei kurze Kerzen vor dem Triggern wünschenswert wären. Das Kursziel ermittlen wir per Measured Move und landen bei etwa 16.50 USD. Die nächsten Quartalszahlen gibt es am 3. November, so dass sie einem mehrwöchigen Swingtrade nicht im Wege stehen. Börsentäglich gibt es weitere Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in KTOS.

Veröffentlichungsdatum: 10.08.2022

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

