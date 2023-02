Die Korrektur, die nicht kommen mag!

Die Aussicht auf ein Ende der steigenden Zinsen hat den Aktienmarkt nach dem Jahreswechsel deutlich nach oben gezogen. Optimisten prognostizierten gar schon den baldigen Zenit sowie in absehbarer Zeit fallende Zinsen. Nach den jüngsten Daten ist allerdings Ernüchterung eingekehrt. Zwar zeigt sich die US-Wirtschaft weiterhin robust, die Inflation liegt aber weiterhin klar über dem Wunschziel der Notenbanken. Damit wird nicht nur eine baldige Zinswende unwahrscheinlich. Vielmehr würden weitere Zinsstraffungen in den kommenden Monaten nicht überraschen.



Die vielfach erwartete Korrektur ...





Die Argumente der Akteure, welche nicht zuletzt deshalb eine Korrektur erwarten, sind durchaus schlüssig. Dennoch ist der Rücksetzer bislang ausgeblieben. Im Gegenteil, zeigt doch der Verlauf der vergangenen Tage, dass Rücksetzer als eine willkommene Gelegenheit zum Einstieg genutzt werden. Ein Blick auf die Stimmung der Marktteilnehmer offenbart, dass vor allem institutionelle Anleger mittlerweile extrem pessimistisch sind. Solange dies so ist, dürfte auch der Rücksetzer weiter ausbleiben. Vielmehr wäre sogar ein weiterer Anstieg möglich. Schließlich lässt die Stimmung der Anleger darauf schließen, dass man entweder die Gewinne der Januar-Rally bereits realisiert hat und damit für einen weiteren Anstieg zu gering investiert ist. Oder aber, man setzt zunehmend auf fallende Notierungen. Sollten die Aktien entgegen den Prognosen kurzfristig weiter anziehen, würde ein Schließen von Short-Positionen die Rally sogar noch einmal antreiben!Insgesamt bleibt die Lage vorerst undurchsichtig. Solange kein klarer Trend zu erkennen ist, ist die beste Strategie, auf diese zu warten. Eine Vorgehensweise, die viele Anleger als schwierig empfinden. Das Risiko danebenzuliegen ist aktuell allerdings nicht zu unterschätzen. Andererseits gibt es nun auch Anlageobjekte, die unter anderem durch starke saisonale Muster wieder interessant werden. So fallen dabei unter anderem Rohöl und Natural Gas auf, die vor kräftigen saisonalen Mustern stehen. Aber auch der Aktienmarkt könnte unter diesem Aspekt bald wieder interessant werden. Schließlich ergibt sich von Mitte März bis Ende April ebenfalls ein sehr starkes saisonales Muster. Somit muss man wahrscheinlich gar nicht so lange warten, bis sich die nächsten Signale ergeben!Viel Erfolg in der kommenden BörsenwocheStephan FeuersteinHebelzertifikate-Trader