Konsumrausch auf Sparflamme

Für den Einzelhandel sind die Wochen vor Weihnachten normalerweise die umsatzstärksten des Jahres. Doch dieses Jahr dürfte einiges anders sein.

Schon in der Vorwoche enttäuschte die Entwicklung der Privatkredite in der Eurozone. Es ist kein gutes Omen, wenn die Menschen sogar das Geld zusammenhalten, das sie sich erst noch leihen müssten. In Schweden sieht es ebenfalls düster aus. Die dortigen Einzelhandelsumsätze sind regelrecht im freien Fall – bislang ohne Anzeichen einer Stabilisierung. Auch der Blick in die USA ist derzeit ernüchternd.

Inflation frisst Kauflaune

Hintergrund sind die deutlich gestiegenen Kosten für den Grundbedarf an Energie und Nahrungsmitteln, die das Budget für zusätzliche Konsumwünsche zusammenschrumpfen lassen. Die zuletzt leicht rückläufigen Zuwächse bei den Verbraucherpreisen sind da nur ein schwacher Trost. Trotz üppiger Rabatte lief auch der „Black Friday“ nur mäßig. Von Großanschaffungen wie Autos oder Immobilien haben wir da noch gar nicht gesprochen. Ausgerechnet in dieser Stimmung warnte Amazon-Gründer Jeff Bezos dieser Tage dann auch noch vor teuren Neuanschaffungen. Immerhin könnten die Notenbanken diese Entwicklungen aber zum Anlass nehmen, die Zügel etwas zu lockern – und das sollte die Stimmung an den Märkten dann weiter aufhellen.

„The Megatrend is your friend“

Auch für ein solches Szenario ist das wikifolio Megatrends von Patricia Neudeck (CFInvestments) bestens aufgestellt. Obwohl hier aktuell die großen NASDAQ-Namen fehlen, setzt Neudeck mit Aktien, Fonds und ETFs auf die globalen Megatrends. Dabei konzentriert sie sich auf Unternehmen, die ihre Geschäftsstrategie verstärkt auf potenzielle Zukunftstechnologien ausrichten. Zudem begibt sich „CFInvestments“ auf die Suche nach Unternehmen mit großem Gewinnwachstum. Ein möglichst hoher Total Return für die Aktionäre ist dabei die Richtschnur. Eine weitere Performancequelle ist das Market Timing zur Ausnutzung kurzfristiger Kursbewegungen. In der Regel setzt Neudeck auf Wachstumstitel, die allerdings auch mit einer höheren Volatilität verbunden sind. Eine weitere Charakteristik ist die relativ konzentrierte Portfoliostruktur. Das nahezu voll investierte wikifolio beinhaltet lediglich 16 Titel. Dabei entfallen 53,3 % auf die fünf größten Positionen. Als größte Einzelposition sticht die Baader Bank mit einem Anteil von 20,1 % noch einmal hervor. Die Strategie von „CFInvestments“ trägt Früchte: Seit der Auflegung im Mai 2012 gewann „Megatrends“ +527 % hinzu. Das entspricht trotz der schwierigen vergangenen zwölf Monate einem durchschnittlichen Jahresertrag von +19,0 %.

+524,2 % seit 10.05.2012

-35,8 % 1 Jahr

0,94× Risiko-Faktor

EUR 1.109.303,43 Investiertes Kapital

2014201620182020202205001000-500 KennzahlenØ-Performance pro Jahr: +18,9 Prozent Cybersecurity first!

Einen anderen, aber ebenfalls technologieorientierten Ansatz fährt Dirk Althaus (techguru) in seinem wikifolio Cybersecurity Innovators. Zur Auswahl nutzt „techguru“ seine Kompetenz in der IT-Security-Branche und konzentriert sich dabei auf Unternehmen mit hohem Entwicklungspotenzial. Anhand der Produkt-Releases schätzt Althaus die Zukunftschancen der jeweiligen Unternehmen ab und investiert in jene, die ihm als besonders erfolgversprechend erscheinen. Flankierend berücksichtigt Althaus die fundamentale Unternehmensanalyse. Wegen der erhöhten Volatilität des Sektors setzt „techguru“ auf eine moderate Diversifikation und verfolgt insbesondere auch die aktuellen Verkaufs- und Quartalszahlen der Unternehmen. Trotz eines grundsätzlich mittel- bis langfristige Anlagehorizonts berücksichtigt er auch die aktuelle Marktlage. Derzeit befinden sich 19 Titel im Portfolio, die überwiegend aus den USA stammen. Eine Kasse-Position von aktuell 25,6 % sorgt für die nötige Beweglichkeit. Die Top 5 vereinen gut 36 % des Gesamtwerts auf sich und namhafte NASDAQ-Titel wie Microsoft, Broadcom, F5 Networks, Crowdstrike und Okta. Seit dem Start im Januar 2017 legte das wikifolio um eindrucksvolle +191 % zu. Der durchschnittliche Jahresgewinn liegt entsprechend bei ebenso eindrucksvollen +19,8 %.

+195,2 % seit 02.01.2017

-32,7 % 1 Jahr

0,89× Risiko-Faktor

EUR 13.647.594,47 Investiertes Kapital

Benchmarks für Intraday nicht verfügbar2018202020220200400 KennzahlenØ-Performance pro Jahr: +20,0 Prozent Auf der Suche nach Alpha

Mit seinem wikifolio PPinvest Searching Alpha setzt Paul Pleus (PPinvest) auf eine breite Auswahl an Aktien und ETFs. Zur Entscheidungsfindung nutzt Pleus verschiedenste Quellen und bedient sich sowohl der fundamentalen als auch der technischen Analyse. Neben Bewertungskennzahlen wie KGV, KBV, KCV und KUV zieht er entsprechend auch Trendlinien, gleitende Durchschnitte oder Kurslücken heran. Sein Ziel ist eine langfristige Wertsteigerung bei geringer Volatilität. Trotz einer grundsätzlich flexiblen Haltedauer werden Positionen bevorzugt kurzfristig gehalten. „PPinvest Searching Alpha“ hat aktuell nur 1,2 % Cash und ist zu über 76 % in 64 Aktien sowie zu mehr als 22 % in 21 ETFs investiert. Dennoch entfallen auf die fünf größten Positionen rund 36 % des Gesamtwerts. Darunter rangieren neben MPH Health Care auch SuperCom und Tegna. Unter den ETFs finden sich der IShares auf Öl- und Gas-Explorateure, der Xtrackers auf den MSCI World Energy Index sowie ein Wisdomtree-ETC auf den Euro Stoxx Bankenindex. Seit der Auflegung des wikifolios im Februar 2020 legte es um +69 % zu und erwirtschaftete so einen durchschnittlichen Ertrag von herausragenden +21,2 % pro Jahr.

+67,0 % seit 26.02.2020

-19,4 % 1 Jahr

0,62× Risiko-Faktor

EUR 2.101.764,09 Investiertes Kapital

202120221002000-100 KennzahlenØ-Performance pro Jahr: +20,6 Prozent Was kommt?

Gerade in der Vorweihnachtszeit wird die Veröffentlichung der Einzelhandelsumsätze in der Eurozone am Montag mit Spannung erwartet. Ebenfalls am Montag wird der US-Einkaufsmanagerindex für das nichtverarbeitende Gewerbe bekanntgegeben. Am Dienstag folgen die Daten zur US-Handelsbilanz. Der Mittwoch wartet mit der Bekanntgabe der Wachstumszahlen für die Eurozone auf. Große Aufmerksamkeit dürfte am Donnerstag die Veröffentlichung der Erstanträge für Arbeitslosenunterstützung in den USA auf sich ziehen, bevor am Freitag die Entwicklung der Erzeugerpreise eine weitere Indikation für die Verbraucherpreisentwicklung in den USA gibt. Auch das von der Universität Michigan bekanntgegebene Verbrauchervertrauen dürfte die Märkte bewegen.

