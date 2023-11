Konjunktur und Goldpreis

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die Weltkonjunktur zeigt sich verhalten. Das kommt dem Goldpreis zugute

Gold ist und bleibt ein wichtiger Vermögensbaustein. Die Sorgen über eine Eskalation beim Konflikt im Nahen Osten haben nachgelassen. Wenn dies Gold als sicheren Hafen auch nicht unterstützt, so sorgen doch diverse andere Faktoren für die Beliebtheit des Edelmetalls. Es ist die Geldpolitik, die positiv für den Goldpreis ist. Denn die Inflation ist vielerorts so wie in den USA auf dem Rückzug, das verkleinert den Druck auf die Notenbanken. Nun wird eine Zinswende erwartet. Und kommt es zu Zinssenkungen, dann drückt dies auf die Anleiherenditen, was wiederum den Goldpreis stützt. Die Zentralbanken kaufen eifrig Gold, setzen auf einen steigenden Goldpreis. Seit einigen Wochen setzen auch immer mehr Spekulanten auf steigende Goldpreise, das erkennt man an den Rohstoff-Terminmärkten. Viele Analysten haben den Mai 2024 als ersten Monat mit Zinssenkungen im Blickpunkt.

Im Euroraum steht es mit der Konjunktur auch nicht zum Besten. Die Einkaufsmanagerindices sind weiter rückläufig. Weitere Leitzinserhöhungen erscheinen damit vom Tisch zu sein. Auch in den USA wird mit einer Konjunkturdelle gerechnet und daher ab Mai mit Zinssenkungen. In den USA sind die Güterpreise bereits auf dem Rückzug. Mit der Konjunkturdelle, mit der gerechnet wird in den USA, wird die Arbeitslosigkeit ansteigen und die Kerninflation sollte weiter sinken. Ähnliches gilt auch für das Euroland. Diese Entwicklung sollte zu höheren Goldpreisen führen, damit zu guten Bedingungen für Goldunternehmen wie GoldMining oder Torq Resources. Torq Resources besitzt aussichtsreiche Beteiligungen in Chile (Santa Cecilia, Margarita, Andrea). GoldMining verfügt über Gold- und Gold-Kupfer-Liegenschaften in Nord- und Südamerika.

