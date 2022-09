Koninklijke Ahold Delhaize: technische Gegenreaktion nach dem Pullback?

Weitere Suchergebnisse zu "Ahold Delhaize":

Analysten von Bernstein Research, UBS und JP Morgan äußern sich positiv zu Koninklijke Ahold Delhaize (AD)! Börsentäglich weitere coole Setups im Alphatrader-Chat bei ratgeberGELD.at!

Symbol: AD ISIN: NL0011794037

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie des niederländischen Einzelhandelsunternehmens verlor im Halbjahresverlauf rund 1.5 Prozent. Die aktuelle Notierung nach einem Pullback vom jüngsten Pivot-Hoch zum 20-Tagedurchschnitt lässt eine technische Gegenreaktion erwarten. Für einen Long-Einstieg wäre zusätzliches Momentum in Richtung Norden vom Gesamtmarkt hilfreich.

Chart vom 15.09.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 27.695 EUR







Meine Expertenmeinung zu AD

Meinung: Das Unternehmen mit Sitz in Zaandam, das den Hauptteil seiner Geschäfte in den USA tätigt, profitierte vom hohen Dollarkurs so stieg das bereinigte Ergebnis je Aktie im zweiten Quartal um elf Prozent auf 59 Cent. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde angehoben. Die Dividendenrendite liegt seit fünf Jahren stabil über 3 Prozent. Der Börsengang des Online-Tochterunternehmens bol.com liegt auf Grund der schwierigen Marktbedingungen vorerst auf Eis. Positive Rückmeldungen gab es in den letzten Wochen auch von diversen Analysten: Bernstein Research, UBS und JP Morgan hatten sich wohlwollend zu Koninklijke Ahold Delhaize geäußert.

Setup

Mögliches Setup: Mit dem Trigger über der letzten Tageskerze und dem Stopp Loss knapp darunter kommen wir zusammen mit dem Kursziel bei Pivot-Hoch auf ein Chance-Risiko-Verhältnis von 2.3. Frische Quartalszahlen gibt es am 9. November, so dass auch lang laufende Swingtrades möglich wären. Weitere Details zu diesem Setup im Alphatrader-Chat bei ratgeberGELD.at.

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in AD.

Aussicht: BULLISCH

Veröffentlichungsdatum: 15.09.2022

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von