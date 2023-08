Koninklijke Ahold Delhaize: Lastenrad-Startup übernommen!

Weitere Suchergebnisse zu "Ahold Delhaize":

Überwiegend positive Analystenmeinungen zu Koninklijke Ahold Delhaize (AD)!

Symbol: AD ISIN: NL0011794037

Rückblick: Die Aktie des niederländischen Einzelhandelskonzerns konnte ihren Kurswert im vergangenen Halbjahr um circa 14 Prozent steigern. Der Rücksetzer vom Pivot-Hoch zum 20er- könnte ideale Voraussetzungen für einen Long Trade in den nächsten Tagen bieten.

Chart vom 02.08.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 31.275 EUR

Meinung: Ahold Delhaize ist einer der weltweit führenden Lebensmittelhändler. Er bedient seine Kunden in Europa und den USA über Supermärkte und einen Online-Lieferdienst. Im Jahr 2022 meldete das Unternehmen mit Sitz in Zaandam bei Amsterdam zweistellige Zuwächse bei Umsatz und Gewinn. Die aktuelle Dividendenrendite von 3.91 Prozent ist durchaus attraktiv. Ahold Delhaize hat vor kurzem das niederländische Lastenradkurier-Startup Cycloon übernommen. Zuvor hielt Ahold Delhaize bereits einen Mehrheitsanteil und wird nun die übrigen Anteile erwerben. Die Analystenmeinungen sind durchweg positiv: von vier Experten empfehlen drei das Wertpapier zu kaufen und einer es zu halten.

Setup

Mögliches Setup: Wir setzen Trigger und Stopp Loss knapp ober- und unterhalb der letzten Tageskerze. Das Kursziel ermitteln wir per Measured-Move-Methode und landen in unmittelbare Nähe des Allzeithochs vom 11. April. Vorsichtige Trader behalten die Quartalszahlen am 9. August im Auge. Börsentäglich gibt es coole Setups im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in AD.

Veröffentlichungsdatum: 03.08.2023

