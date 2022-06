Kommunikation ist wichtig für erfolgreiche Geschäfte

Professionelle Kommunikation der Zukunft, digitale Interaktionen und künstliche Intelligenz, darauf ist Crowd Media Holdings spezialisiert

Künstliche Intelligenz kann sich heute auf völlig neue Art mit Menschen unterhalten. „Conversational Commerce“ ist einer der wachsenden Zukunftsmärkte. In fast allen Branchen kann Kommunikations-KI für das erfolgreiche Fortkommen von Unternehmen sorgen. Dies ist das Geschäft der Crowd Media Holdings (ISIN: AU000000CM85; WKN: A14MRJ). Die Talking Head-Plattform von Crowd Media kann digitale Avatare erzeugen, die im Aussehen echten Menschen kaum nachstehen und sie klingen auch wie Menschen. Genutzt wird dafür die Deepfake-Technologie und die 3D-Bildgebung. Der Avatar kann sich in Echtzeit unterhalten als wäre er eine reale Person, dies auch in verschiedenen Sprachen. Die Datenbank von Crowd Media liefert 180 Millionen beantwortete Fragen. Dabei kann der Avatar in Echtzeit Tausende von Gesprächen gleichzeitig führen. Die Technologie von Crowd Media kann problemlos in verschiedenen virtuellen Universen eingefügt werden. Auch ermöglicht eine Technologie für Serveroptimierung, dass Zehntausende von Interaktionen mit Talking Heads auf einem einzigen Server stattfinden können.





Online-Marketing ist heute eine dominante Form des Business. Bedeutungsvoll sind dabei die Influencer. Mit der Konversations-KI-Technologie können Kundenerfahrungen erfasst werden. Dies erleichtert die Werbung für kommerzielle Produkte. Influencer und Prominente haben keine Zeit sich mit all ihren Fans zu beschäftigen. Influencer und Prominente sind Markenbotschafter und haben Firmensponsoren. Mithilfe der Kommunikations-KI findet im Gegensatz zur realen Welt die Kommunikation im Metaverse digital statt.





Das Medientechnologieunternehmen Crowd Media hat also die Talking Head-Plattform geschaffen, strategische Partner sind mit an Bord. Ein Partner ist das Web3-Unternehmen IMPSSBL, das sich mit auf die Anwendung digitaler Assets beim Geschichtenerzählen spezialisiert hat. Ein anderer bedeutender Partner ist SourceFlare. Indem dieses Unternehmen die Technologie von Crowd Media in die eigene Marketingplattform integriert, sollen Kundenakquisition und das Gewinnen neuer Kunden, die sich einen Kauf noch überlegen, gesteigert werden. Crowd Media hat sich kürzlich mit einer Kapitalerhöhung frisches Kapital beschafft und so sollte das weitere Fortkommen gesichert sein.





2022 hat Crowd Media PangeaMed als zahlenden Kunden unter Vertrag genommen. Es handelt sich um ein in Südafrika ansässiges, patientenorientiertes Medizinunternehmen, das sich auf verbesserte Genesung, Interessenvertretung für die Gesundheit, Patientenbewusstsein, Daten, Innovation und Schulung spezialisiert hat. Im September 2019 begann Crowd Media einen Drei-Jahres-Plan, der im Beginn der Kommerzialisierung der Talking-Head-Plattform im Jahr 2022 gipfelte. Den größten Fortschritt machte die Entwicklung der Plattform in 2021, als Crowd Media die KI-Allianz gründete. Eine Gruppe der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz fand zusammen. Vorhandene Technologien wurden verbunden, um die Konversations-KI-Plattform zu produzieren. Mit dabei war eine Datenbank von Gesprächen, die in den letzten zehn Jahren zuvor stattgefunden haben. Das „Gehirn“ kam von Crowd Media, andere lieferten Bild, Ton und Schnittstellenelemente. Ende 2021 wurden Internetnutzer eingeladen, um mit einem Chefarzt zu interagieren, der medizinische Fragen beantworten konnte. So entwickelte sich das Geschäftsmodell von Crowd Media.





Die Konversations-KI kann im Gesundheitswesen ebenso wie im Bildungswesen effektiv eingesetzt werden. Auch im Bereich Finanzdienstleistungen, Tourismus und in der allgemeinen Kundenbetreuung hält die Konversations-KI-Technologie Einzug. Denn durch die Automatisierung können Kosten gespart und geschäftliche Probleme gelöst werden. Die Crowd Media hat sich auch als eines der bestplatzierten Medientechnologie-Unternehmen nach dem Rebranding („Neuvermarktung“) von Facebook zu Meta herausgestellt. Ein Investment in Crowd Media zählt zu den spekulativen Anlagen, wer aber neben anderen Investments auf diese Branche setzen möchte, ist mit Crowd Media nicht schlecht beraten.





