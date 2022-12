Kommt es bei Bauer im Januar zu einem Pflichtangebot?

Weitere Suchergebnisse zu "Bauer":

Die Aktie von Bauer spielt in den Portfolios der meisten wikifolio-Trader keine wirkliche Rolle. Aktuell ist der Nebenwert lediglich in 81 Musterdepots vertreten, von denen gerade mal 34 über ein wikifolio-Zertifikat investierbar sind.

Obwohl zudem auch die jüngsten Zahlen des Unternehmens nicht überzeugen konnten, könnte sich hier für Aktionäre in den kommenden Wochen durchaus eine spannende Story entwickeln. Denn kurz vor der erneuten Gewinnwarnung (wegen erheblicher Abschreibungen im Anlage- und Umlaufvermögen) am vergangenen Dienstag hatte der Vorstand zum Ende der abgelaufenen Woche Details zu seiner geplanten Kapitalerhöhung bekannt gegeben. Mit dem voraussichtlichen Nettoemissionserlös von bis zu 103,9 Mio. Euro sollen kurzfristige Finanzverbindlichkeiten getilgt und damit die Eigenkapitalquote erhöht werden.

Interessant ist dabei, dass die Familie Bauer ihre Bezugsrechte nicht ausüben will. Im Gegensatz dazu hat der zweite Großaktionär, die Doblinger Beteiligung GmbH, angekündigt, „im wesentlichen Umfang“ an der Kapitalmaßnahme teilzunehmen. Schon länger wird deshalb spekuliert, dass die Beteiligungsfirma dadurch auf mehr als 30 Prozent der Stimmrechte kommen wird, was ein Pflichtangebot für alle ausstehenden Aktien zur Folge hätte. Der Mindestpreis bei einem solchen Angebot müsste entweder dem Durchschnittskurs der letzten 3 Monate oder bei einem Delisting der Aktie dem Durchschnitt der letzten 6 Monate entsprechen. Zumindest im zweiten Szenario könnte das einen saftigen Aufschlag auf den aktuellen Aktienkurs bedeuten. Die Kapitalerhöhung beginnt am 22. Dezember und soll bis zum 12. Januar des kommenden Jahres laufen.

Übernahmekandidaten im Fokus

wikifolio-Trader Yannik Bretzel (yannikYBbretzel) hat sich in seinem wikifolio takeover branchenkenner in-side unter anderem auf mögliche Übernahmekandidaten spezialisiert. Wahrscheinlich ist Bauer deshalb auch Bestandteil seines im Frühjahr 2020 kurz nach dem Corona-Crash eröffneten Musterdepots.

Das liegt aktuell mit 30 Prozent im Plus, was einer jährlichen Durchschnittsperformance von gut 10 Prozent entspricht. Damit bewegt sich das wikifolio im Einklang mit dem MDAX, der seit der Emission des wikifolio-Zertifikats im Herbst 2020 mit einer Wertsteigerung von 14 Prozent deutlich outperformt werden konnte. Bei Bauer war Bretzel etwas früh dran, weshalb die Aktie aktuell mit 35 Prozent im Minus liegt. Aber vielleicht wird der Trader für seine Geduld im neuen Jahr ja doch noch belohnt.

+30,8 % seit 06.04.2020

-11,9 % 1 Jahr

0,60× Risiko-Faktor

EUR 7.717,28 Investiertes Kapital

20212022100050 KennzahlenØ-Performance pro Jahr: 10,5 Prozent Ein umfangreiches Analyseverfahren

Darauf dürfte auch Ingo Reeps (Checkitout) hoffen. Der ist über sein wikifolios Special Investments 1 ebenfalls schon etwas länger (seit dem Frühjahr 2021) bei Bauer investiert und liegt bei der Position sogar mit 45 Prozent unter Einstand. Allerdings hatte der Trader im Laufe dieses Jahres mehrere Teilverkäufe vorgenommen. Reeps achtet bei der Auswahl seiner Depotwerte sehr auf die Qualität der Unternehmen und insbesondere auch der Management-Qualität und –Integrität. Zudem spielen solide Bilanzen, Cash Flow, geringe Verschuldung, Forschung & Entwicklung, Produktpipeline, Wachstumsperspektiven und insbesondere eine günstige Unternehmensbewertung eine große Rolle. Dementsprechend vorsichtig agiert der Trader, der aktuell nur gut 60 Prozent des Kapitals in Aktien investiert hat und den Rest als Cashposition hält. Nach gut acht Jahren weist das wikifolio eine Performance von 173 Prozent (13 Prozent p.a.) sowie einen Maximalverlust von 27 Prozent aus.

+177,7 % seit 16.10.2014

-0,3 % 1 Jahr

- Risiko-Faktor

EUR 191.616,24 Investiertes Kapital

Benchmarks für Intraday nicht verfügbar20162018202020220100200300-100 KennzahlenØ-Perf. pro Jahr: 13,3 Prozent Alle wikifolios mit Bauer im Depot!

Erfahre, in welchen investierbaren wikifolios die Aktie vertreten ist und wie Trader das Papier handeln.

