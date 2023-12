Kommentar zur anstehenden EZB-Sitzung am 14. Dezember 2023 von Jens Franck, Leiter Portfoliomanagement bei dem Hamburger Fixed Income-Spezialisten nordIX AG

Jens Franck, Leiter Portfoliomanagement bei dem Hamburger Fixed Income-Spezialisten nordIX AG, kommentiert die anstehende EZB-Sitzung am 14. Dezember 2023 wie folgt:

„Am 14. Dezember trifft sich die europäische Notenbank EZB mit aktualisierten Mitarbeiter-Projektionen u.a. zu Verbraucherpreisen zum letzten Mal in diesem Jahr. Wir erwarten keine Veränderungen der aktuellen Notenbankzinssätze, gleichwohl wird die EZB versuchen, die Erwartungen hinsichtlich anstehender Zinssenkungen im Jahr 2024 mit ihrem datenbasierten Ansatz etwas zu drosseln. Dennoch zollen die Ratsmitglieder, allen voran das deutsche Direktoriumsmitglied Prof. Isabel Schnabel, den gesunkenen Inflationsraten Tribut und nehmen den immer noch, trotz gegenteiliger Einpreisungen, gering vorhandenen Zinsängsten jede Grundlage. Per März 2024 preisen die Märkte bereits knapp über 50% einen ersten 25BP-Zinssenkungsschritt ein, per Ende 2024 sind über 125BP an Senkungen eingepreist. Das heißt in unserer Interpretation allerdings nicht, dass Zinssenkungen in einem Umfeld robuster Arbeitsmärkte mit bis dato nicht erkennbaren scharfen Rezessions-Indikationen ein Interpretationsspielraum gegeben werden. Vielmehr wird der eingeläuteten Zinspause, ohne ein Enddatum zu nennen, Gewicht gegeben, um über zukünftige Makro-Daten der Durchsetzung der erfolgten Zinsschritte mehr Visibilität für deren Wirksamkeit zu geben. Somit sehen wir die Sitzung in der Summe eher unspektakulär und erwarten in der Q&A-Session Fragen zum Wertpapierankaufprogramm PEPP, zur Mindestreserve etc. Es hört sich nach einer technischen statt vorausschauenden Sitzung an.“